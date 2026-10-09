2026 Fórmula 1 GP de Singapur
F1 EN VIVO: la carrera sprint y la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la carrera sprint y en la clasificcaión del GP de Singapur de F1 que se disputa en Marina Bay con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Esto es lo que mencionábamos. Hay zonas secas en el trazado.
Mientras en la zona inicial hay lluvia, en la parte trasera el trazado se encuentra seco.
Estamos con la arrancada retrasada.
¡SALIDA DEMORADA!
🌧️¡Ya está lloviendo en la parrilla de salida!
En Alpine esperan lluvia durante la sprint
Hay algunas nubes merodeando el circuito, veremos si nos acaban dando algo de emoción
Esta será la última sprint del año. Suele ser una buena noticia
¡Hora de levantarse! Vamos ya a contarles todo lo que pase en el inicio de la actividad en Marina Bay con la carrera sprint
Por: Gaby Manzo