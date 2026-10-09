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GP de Singapur

2026 Fórmula 1 GP de Singapur

Singapore
8 oct 2026 al 11 oct 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

F1 EN VIVO: la carrera sprint y la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Esto es lo que mencionábamos. Hay zonas secas en el trazado. 

 

Mientras en la zona inicial hay lluvia, en la parte trasera el trazado se encuentra seco. 

Estamos con la arrancada retrasada. 

 

 

 

¡SALIDA DEMORADA!

🌧️¡Ya está lloviendo en la parrilla de salida! 
 

 

 

 

 

En Alpine esperan lluvia durante la sprint

Hay algunas nubes merodeando el circuito, veremos si nos acaban dando algo de emoción

 

Repasamos el orden de salida

Formula 1

La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Esta es la parrilla de salida para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Marina Bay.

La parrilla de salida para la carrera sprint GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Esta será la última sprint del año. Suele ser una buena noticia 

¡Hora de levantarse! Vamos ya a contarles todo lo que pase en el inicio de la actividad en Marina Bay con la carrera sprint 

Por: Gaby Manzo

Publicado: