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F1 EN VIVO: la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en la práctica libre y en la clasificación sprint para el GP de Singapur de F1 que se disputa en Marina Bay con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.