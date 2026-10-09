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GP de Singapur

2026 Fórmula 1 GP de Singapur

Singapore
8 oct 2026 al 11 oct 2026
Marina Bay Street Circuit, SG

F1 EN VIVO: la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Bandera amarilla por Antonelli en la escapatoria 

Piastri se mantiene 4°, mientras Norris es 2° 

 

Russell vuelve al top de la tabla, 1:32.274

Gasly sube al 8°

¡Hamilton al frente! Marca 1:32.821

Russell toma la cima con 1:32.864, Piastri es 2° y Kimi 3°

Hay muchas banderas amarillas breves. Si nos acompañaron en Bakú, sabrán que no las indicamos a menos que duren unos segundos más de lo que podemos escribir 

Mejora Colapinto con medios nuevos al 15°

Comenzamos a ver los blandos, el primero es Piastri, también Leclerc y Russell

Ahora mismo, Gasly es 11° y Franco 20° 

 

Nos acercamos al punto de la sesión en el que tradicionalmente vemos a los pilotos intentando simulaciones de clasificación con neumáticos más blandos

Breve VSC por Hulkenberg 

 

Leclerc ahora se sitúa entre los Mercedes con un tiempo de 1m33.864s

Stroll se queja vigorosamente de sus frenos y su no funcionamiento 

La calle de boxes parece cualquier etapa del Dakar

¿Será que Max rompe la maldición este fin de semana? 

 

¡Antonelli toma la cima con 1:33.830! Mejoró lo de Russell por 56 milésimas

En los últimos boxes la situación con el polvo y la suciedad llega incluso a "ahogar", según informa Fossarolli en ESPN

 En 2025, Fernando Alonso lideró la FP1 aquí con su Aston Martin, marcando un tiempo de 1m31.116s

 

 

La suciedad y polvo en la calle de boxes es absurda y peligrosa

Norris, Verstappen y Russell mejoran lo de Leclerc y ese es nuestro nuevo top 3

Isack Hadjar se queja a gritos por la radio. Dice que el coche toca fondo constantemente, sobre todo al frenar. "Es un desastre"

Pista muy sucia. A Norris le borraron un tiempo por límites de pista, pero ahora logró ser 2° a 28 milésimas de Leclerc. Colapinto es 14° y Checo21° 

 

Leclerc toma la cima con 1:35.209

La señal oficial de F1TV tiene problemas con las cámaras a bordo, no es posible ver ninguna. Te avisamos por si estás actualizando o dudaste de tu pago de internet 

Russell probando el W17 de especificaciones anteriores, que se distinguía por sus pontones laterales con un rebaje más pronunciado y un alerón delantero con dos planos principales

Todos llevan neumáticos C3 duros, excepto Sergio Pérez, que lleva neumáticos C4 medios

Gasly y Colapinto son los primeros en salir a pista

Se ve mucha neblina en el aire debido a los incendios forestales en la región

¡Arranca la sesión en Marina Bay!

Suena el himno de la F1, en 5 minutos salen los autos a pista 

 

 

Con Singapur terminamos este exhaustivo triplete de carreras. Por primera vez, Marina Bay será sede de una sprint, por lo que esta será la única sesión de práctica del fin de semana. Esto podría ser problemático, ya que la primera práctica se realiza durante el día, en las condiciones de pista menos relevantes 

Algunas noticias para tener en cuenta antes de la FP1

Actualidad F1:

 

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El Gran Premio de Singapur de este año podría ser el fin de semana sprint más complicado hasta la fecha, y los pilotos lo disfrutan.

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¡Buenas madrugadas para todos! A levantarse que arranca el fin de semana del GP SIngapur

Por: Gaby Manzo

Publicado: