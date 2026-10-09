2026 Fórmula 1 GP de Singapur
F1 EN VIVO: la FP1 y la clasificación sprint del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en la práctica libre y en la clasificación sprint para el GP de Singapur de F1 que se disputa en Marina Bay con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Bandera amarilla por Antonelli en la escapatoria
Piastri se mantiene 4°, mientras Norris es 2°
Russell vuelve al top de la tabla, 1:32.274
Gasly sube al 8°
¡Hamilton al frente! Marca 1:32.821
Russell toma la cima con 1:32.864, Piastri es 2° y Kimi 3°
Hay muchas banderas amarillas breves. Si nos acompañaron en Bakú, sabrán que no las indicamos a menos que duren unos segundos más de lo que podemos escribir
Mejora Colapinto con medios nuevos al 15°
Comenzamos a ver los blandos, el primero es Piastri, también Leclerc y Russell
Ahora mismo, Gasly es 11° y Franco 20°
Nos acercamos al punto de la sesión en el que tradicionalmente vemos a los pilotos intentando simulaciones de clasificación con neumáticos más blandos
Breve VSC por Hulkenberg
Leclerc ahora se sitúa entre los Mercedes con un tiempo de 1m33.864s
Stroll se queja vigorosamente de sus frenos y su no funcionamiento
La calle de boxes parece cualquier etapa del Dakar
¿Será que Max rompe la maldición este fin de semana?
¡Antonelli toma la cima con 1:33.830! Mejoró lo de Russell por 56 milésimas
En los últimos boxes la situación con el polvo y la suciedad llega incluso a "ahogar", según informa Fossarolli en ESPN
En 2025, Fernando Alonso lideró la FP1 aquí con su Aston Martin, marcando un tiempo de 1m31.116s
La suciedad y polvo en la calle de boxes es absurda y peligrosa
Norris, Verstappen y Russell mejoran lo de Leclerc y ese es nuestro nuevo top 3
Isack Hadjar se queja a gritos por la radio. Dice que el coche toca fondo constantemente, sobre todo al frenar. "Es un desastre"
Pista muy sucia. A Norris le borraron un tiempo por límites de pista, pero ahora logró ser 2° a 28 milésimas de Leclerc. Colapinto es 14° y Checo21°
Leclerc toma la cima con 1:35.209
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Russell probando el W17 de especificaciones anteriores, que se distinguía por sus pontones laterales con un rebaje más pronunciado y un alerón delantero con dos planos principales
Todos llevan neumáticos C3 duros, excepto Sergio Pérez, que lleva neumáticos C4 medios
Gasly y Colapinto son los primeros en salir a pista
Se ve mucha neblina en el aire debido a los incendios forestales en la región
¡Arranca la sesión en Marina Bay!
Suena el himno de la F1, en 5 minutos salen los autos a pista
Con Singapur terminamos este exhaustivo triplete de carreras. Por primera vez, Marina Bay será sede de una sprint, por lo que esta será la única sesión de práctica del fin de semana. Esto podría ser problemático, ya que la primera práctica se realiza durante el día, en las condiciones de pista menos relevantes
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Por: Gaby Manzo