F1 EN VIVO: la clasificación sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en la clasifiación sprint para el GP de Gran Bretaña de F1 que se disputa en Silverstone con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Cae la bandera de cuadros
Colapinto es 11° con medios, mientras Checo se ubica 20°
Antonelli marca un tiempo de 1m29.473s, superando por casi medio segundo a Russell en la clasificación general. Esto relega a Leclerc al tercer puesto y a Piastri al cuarto
Piastri pierde el control con los neumáticos desgastados entre Becketts y Chapel, pero logra evitar chocar contra la barrera y regresa a los boxes
Una vuelta a bordo con Norris demuestra los malabares que los pilotos deben hacer en el segundo sector. Entre Maggotts y Chapel, es necesario frenar para recargar la batería y así tener energía suficiente para el sprint en la recta de Hangar. Pero luego, simplemente no hay suficiente energía para mantener la aceleración durante toda la recta, por lo que se activa el sistema de reducción de potencia justo antes de Stowe
Algunos pilotos, entre ellos Antonelli, se han salido de la pista en la curva 3, parece que el viento está empujando a los coches más allá del vértice de la curva
¿Sabías que se celebra el centenario del Gran Premio de Gran Bretaña? Aquella carrera, en una época anterior a la Fórmula 1, se disputó en Brooklands y la ganaron Robert Senechal y Louis Wagner en un Delage 15 S 8.
Colapinto a boxes tras montar un juego de gomas duras nuevas
Nos gusta mucho este color en el McLaren, debemos confesarlo
A Antonelli no le alcanza, por 7 milésimas, para tomar la cima, que sigue en manos de Hadjar
Verstappen baja lo de Lewis por 37 milésimas y se queda con el primer lugar
Hamilton toma el primer lugar con 1:31.434
Colapinto es 15|, tras completar 4 giros. Checo es 17°
No te engañan tus ojos: ese McLaren es verde en lugar de su habitual color papaya. Es un homenaje a la decoración que Bruce McLaren lució en el Gran Premio de Mónaco de 1966
Todos salieron a pista con goma dura, así que no tenemos el Live Timing con colores, todo uniforme
Como era de esperar, hubo muchos pilotos queriendo salir rápidamente. Hamilton encabezó un grupo de 21 coches; solo Max Verstappen se quedó en boxes en los primeros minutos de la sesión, pero ya va rumbo a la salida del pitlane
¡Semáforo en verde, arranca la sesión!
Está claro que esto no es el GP de Gran Bretaña, hay un 0% de probabilidad de lluvia para esta sesión...
Las condiciones son secas, soleadas y luminosas en Silverstone para los entrenamientos, con una temperatura ambiente de 21,6 °C y una temperatura de pista de 39,9 °C. Costa del Silverstone.
El tema principal de conversación en el paddock es el esperado regreso del tema favorito de todos: la gestión de la energía. Las altas velocidades de Silverstone y las escasas frenadas bruscas implican que hay pocas posibilidades de recargar la batería, por lo que los pilotos tendrán que acertar con su estrategia de uso.
Checo Pérez y Colapinto advierten sobre el reto de la energía en Silverstone con los F1 2026
Franco Colapinto y Sergio Pérez señalaron que las nuevas reglas de la F1 y el formato sprint complicarán la puesta a punto este fin de semana.
Tenemos que prepararnos, desde ya, para el domingo
Fin de semana especial para los pilotos británicos