F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de Mónaco de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
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Hamilton lidera el viernes de la F1 en Mónaco; susto para Colapinto y Checo Pérez tiene problemas
Lewis Hamilton fue el más rápido por una décima sobre Charles Leclerc en un 1-2 de Ferrari en la FP2 del GP de Mónaco, donde Franco Colapinto tuvo un golpe con las barreras y Checo Pérez provocó una bandera roja por problemas en su Cadillac.
Se termina la FP2. Nadie mejora tiempos en los dos minutos finales.
Reinicia la sesión con menos de dos minutos
Se detiene la práctica
Sale humo del coche de Checo Pérez. Fuego en la parte del freno delantero derecho
Restan menos de 10 minutos para terminar la FP2.
Hadjar salta al sexto. Está retomando la confianza luego de su accidente y se pone una milésima por delante de Piastri.
Parece que ya nadie podrá mejorar el tiempo de Hamilton. Por ahora hay muchas esperanzas para los Ferrari.
Los Audi están en séptimo y octavo ahora con Bortoleto.
Bearman salta al octavo.
Hadjar está retomando la confianza luego del fuerte impacto en la FP1. Por ahora en la posición 19.
Hamilton en su primer intento con los blandos salta al 1m13.026s y supera por 0.111s a Leclerc para un dominio de los de Maranello
Leclerc tiene ahora el blando. Coloca vuelta de 1m13.137s para tomar la cima
Piastri salta al sexto a 0.8s de Verstappen
Colapinto se coloca 11 con el blando por delante de Pérez
Russell ahora al segundo con el blando, aunque lejos de Verstappen a 0.048s
Verstappen salta al primero con 1m13.467s
Antonelli avanza al tercero
Verstappen mejora con el blando y se coloca a dos décimas de Leclerc
Gasly con la goma blanda se coloca séptimo a 1.3s
Leclerc toma el primero con 1m13.613s
Por ahoro no habrá mejoras de tiempo por el VSC
Hamilton con récord en los dos primeros sectores se pone 1m13.729s
Verstappen salta al primero y se acerca al 1m13. Logra 1m14.008s
Antonelli rompe el dominio de Ferrari colocándose en el segundo lugar.
Sergio Pérez ahora es séptimo
Leclerc ahora es primero sobre Hamilton. Verstappen en tercero. Colapinto en séptimo.
Hamilton al primer puesto con 1m14.306s, el primero en colocarse en esa barrera
Gasly toma el cuarto puesto, pero Bortoleto rápido lo manda al quinto.
Charles Leclerc se coloca en el segundo, esto mientras Verstappen salta al primero con 1m15.933s
Lando Norris toma el primer puesto por delante de los Audi