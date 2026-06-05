Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Live Text
Fórmula 1 GP de Mónaco

F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de Mónaco de F1 2026

Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.

EN VIVO Entrenamientos libres 2 GP Mónaco f1 2026

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

Ordenar por

 

Formula 1

Hamilton lidera el viernes de la F1 en Mónaco; susto para Colapinto y Checo Pérez tiene problemas

Lewis Hamilton fue el más rápido por una décima sobre Charles Leclerc en un 1-2 de Ferrari en la FP2 del GP de Mónaco, donde Franco Colapinto tuvo un golpe con las barreras y Checo Pérez provocó una bandera roja por problemas en su Cadillac.

Hamilton lidera el viernes de la F1 en Mónaco; susto para Colapinto y Checo Pérez tiene problemas

 

Formula 1

Checo Pérez sufre incendio en la FP2 en Mónaco

Sergio Pérez no pudo terminar la FP2 en Mónaco por una falla en su Cadillac durante la última tanda del viernes.

Checo Pérez sufre incendio en la FP2 en Mónaco

Se termina la FP2. Nadie mejora tiempos en los dos minutos finales. 

Reinicia la sesión con menos de dos minutos 

Se detiene la práctica

Sale humo del coche de Checo Pérez. Fuego en la parte del freno delantero derecho 

Restan menos de 10 minutos para terminar la FP2. 

Hadjar salta al sexto. Está retomando la confianza luego de su accidente y se pone una milésima por delante de Piastri. 

Parece que ya nadie podrá mejorar el tiempo de Hamilton. Por ahora hay muchas esperanzas para los Ferrari. 

Los Audi están en séptimo y octavo ahora con Bortoleto. 

Bearman salta al octavo.

Hadjar está retomando la confianza luego del fuerte impacto en la FP1. Por ahora en la posición 19. 

Hamilton en su primer intento con los blandos salta al 1m13.026s y supera por 0.111s a Leclerc para un dominio de los de Maranello 

Leclerc tiene ahora el blando. Coloca vuelta de 1m13.137s para tomar la cima 

Piastri salta al sexto a 0.8s de Verstappen 

Colapinto se coloca 11 con el blando por delante de Pérez 

Russell ahora al segundo con el blando, aunque lejos de Verstappen a 0.048s

Verstappen salta al primero con 1m13.467s

Antonelli avanza al tercero 

Verstappen mejora con el blando y se coloca a dos décimas de Leclerc

Gasly con la goma blanda se coloca séptimo a 1.3s

Leclerc toma el primero con 1m13.613s

Por ahoro no habrá mejoras de tiempo por el VSC

Hamilton con récord en los dos primeros sectores se pone 1m13.729s

Verstappen salta al primero y se acerca al 1m13. Logra 1m14.008s

Antonelli rompe el dominio de Ferrari colocándose en el segundo lugar. 

Sergio Pérez ahora es séptimo 

Leclerc ahora es primero sobre Hamilton. Verstappen en tercero. Colapinto en séptimo. 

Hamilton al primer puesto con 1m14.306s, el primero en colocarse en esa barrera 

Gasly toma el cuarto puesto, pero Bortoleto rápido lo manda al quinto. 

Charles Leclerc se coloca en el segundo, esto mientras Verstappen salta al primero con 1m15.933s

Lando Norris toma el primer puesto por delante de los Audi