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F1 EN VIVO: la carrera del GP de Mónaco de F1 2026

Clasificación en directo

Resumen

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Formula 1

Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez

Descubre la totalidad de los resultados y de las clasificaciones del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Los resultados oficiales del GP de Mónaco tras la sanción a Checo Pérez

 

Formula 1

Ferrari explica la decisión estratégica con Leclerc en el GP de Mónaco

El director adjunto del equipo Ferrari, Jerome d’Ambrosio, ha defendido la estrategia del equipo para el Gran Premio de Mónaco de F1.

Ferrari explica la decisión estratégica con Leclerc en el GP de Mónaco

 

Formula 1

Campeonato de F1 actualizado tras Mónaco: Hamilton es el nuevo escolta de un Antonelli que se escapa

Ganador del Gran Premio de Mónaco, Kimi Antonelli consolida su ventaja en el campeonato del mundo con Lewis Hamilton ahora como nuevo perseguidor. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores al término de la sexta prueba de la temporada, en Mónaco.

Campeonato de F1 actualizado tras Mónaco: Hamilton es el nuevo escolta de un Antonelli que se escapa

 

Formula 1

Cómo se desmoronó la carrera de Russell en Mónaco mientras se aleja del título de F1

George Russell ha caído a una enorme desventaja de 68 puntos respecto a su compañero de equipo Kimi Antonelli tras un horrible Gran Premio de Mónaco

Cómo se desmoronó la carrera de Russell en Mónaco mientras se aleja del título de F1

 

Formula 1

Explicación: Por qué Colapinto y tantos pilotos fueron penalizados en el GP de Mónaco

La FIA no ha encontrado irregularidades en su sistema de medición y cree que la ola de sanciones está relacionada con que los pilotos cortaron ligeramente la entrada al pitlane. Los equipos fueron advertidos de esto por la dirección de carrera antes de la salida

Explicación: Por qué Colapinto y tantos pilotos fueron penalizados en el GP de Mónaco

 

Formula 1

Alpine exige revisión a la polémica sanción a Gasly en Mónaco y esperan recuperar el podio

Alpine informó que han procedido con la solicitud de revisión por las sanciones a Pierre Gasly con el objetivo de recuperar la tercera posición en el Gran Premio de Mónaco.

Alpine exige revisión a la polémica sanción a Gasly en Mónaco y esperan recuperar el podio

 

Formula 1

Hadjar conserva su podio en Mónaco tras veredicto de los comisarios

Clasificado tercero del Gran Premio de Mónaco, Isack Hadjar estaba bajo la amenaza de una sanción, pero la escudería Red Bull finalmente fue absuelta.

Hadjar conserva su podio en Mónaco tras veredicto de los comisarios

 

Formula 1

Oficial: Sanción a Checo Pérez tras el GP de Mónaco y pierde el punto histórico de Cadillac

Los comisarios tomaron la decisión de sancionar a Sergio Pérez tras la carrera y, con ello, pierde el punto de la carrera.

Oficial: Sanción a Checo Pérez tras el GP de Mónaco y pierde el punto histórico de Cadillac

 

Formula 1

Gasly denuncia que a Alpine le "robaron" el podio en el GP de Mónaco de F1

Pierre Gasly dice que ha sido "injustamente despojado" de un podio en el Gran Premio de Mónaco tras recibir dos sanciones por exceso de velocidad en el pitlane que lo hicieron caer del tercero al cuarto puesto en la clasificación final

Gasly denuncia que a Alpine le "robaron" el podio en el GP de Mónaco de F1

 

Formula 1

Checo Pérez es optimista de que no será sancionado en Mónaco: "depende de los comisarios"

Sergio Pérez indicó en la ronda de medios después de la carrera en Mónaco que, en su opinión, no debería haber sanción.

Checo Pérez es optimista de que no será sancionado en Mónaco: "depende de los comisarios"

 

Formula 1

La bronca de Franco Colapinto tras el caótico GP de Mónaco

Franco Colapinto sintió que dejó escapar una oportunidad este domingo en Mónaco, donde una serie de circunstancias durante la carrera terminaron relegándolo al último puesto entre los pilotos clasificados.

La bronca de Franco Colapinto tras el caótico GP de Mónaco

 

Formula 1

Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Mónaco de F1

Kimi Antonelli sigue brillando en la F1 2026 mientras varios rivales tropiezan. Aquí tienes cinco conclusiones del Gran Premio de Mónaco.

Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Mónaco de F1

 

Formula 1

Por qué Checo Pérez podría perder su punto en Mónaco; la investigación de la FIA

Cadillac y Sergio Pérez están bajo investigación por una posible mala posición en la segunda parrilla de salida.

Por qué Checo Pérez podría perder su punto en Mónaco; la investigación de la FIA

 

Formula 1

Campeonato de F1 tras Mónaco: Hamilton ahora escolta a un Antonelli que se escapa

Ganador del Gran Premio de Mónaco, Kimi Antonelli consolida su ventaja en el campeonato del mundo con Lewis Hamilton ahora como nuevo perseguidor. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores al término de la sexta prueba de la temporada, en Mónaco.

Campeonato de F1 tras Mónaco: Hamilton ahora escolta a un Antonelli que se escapa

Aun falta saber si Checo Pérez podrá mantener la décima posición porque también tiene una investigación pendiente. 

Colapinto en la posición 15

Sergio Pérez en 10 por la sanción a Hulkenberg

Gasly cruza en tercero pero por los 10 segundos cae al séptimo. Hadjar toma el tercero seguido por Piastri, Lawson y Lindblad. 

Triunfo de Antonelli. Hamilton segundo 

Página: 78

Última vuelta. Antonelli va a la victoria

Otra vez control de carrera anuncia investigación sobre Checo Pérez por la posición en la parrilla. Tal como sucedió en el primer arranque. 

Hadjar avisa que no siente potencia. Restan tres giros. 

Página: 75

Control de carrera anuncia investigación después de la carrera por el incidente entre Colapinto y Sainz. 

Desafortunadamente Colapinto se ha visto involucrado en un incidente con Sainz y eso le ha costado las posiciones. 

Página: 73

Anotan investigación sobre Hadjar por no respetar protocolo por bandera roja. 

Sergio Pérez avanza al puesto 11. 

Russell a los pits para el paso lento por pits. Cae hasta la posición 14. 