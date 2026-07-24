2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Hungaroring.
Clasificación en directo
Resumen
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Cadillac pone sus ojos en Camara: el brasileño de Ferrari entra en su punto de mira para 2027
Las actuaciones del piloto de la Ferrari Driver Academy en la Fórmula 2 han despertado el interés de Cadillac, que está valorando las opciones de futuro. Las dudas sobre el ascenso de Colton Herta y el interés de Haas hacen que el mercado en torno al brasileño esté cada vez más en ebullición.
Leclerc lidera la FP1 de la F1 en Hungría con Checo Pérez 18° y sin Colapinto
Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido en la FP1 del GP de Hungría, pero terminó la sesión con problemas en su coche. Checo Pérez fue 18° y Franco Colapinto estuvo ausente, mientras que Aston Martin sufrió una falla en la suspensión en el estreno de su renovado monoplaza.
¡Se termina la sesión!
Esto está por terminar
Una sesión un tanto caótica para Hamilton (3°), con muchas vueltas perdidas debido a bloqueos de ruedas, derrapes, tráfico, banderas rojas, viento, etc
¡Otra bandera amarilla! Ahora es Sainz quien se queda detenido tras un enorme bloqueo
Fornaroli tiene ahora la oportunidad de probar neumáticos blandos, al igual que Sainz, ya que le han hecho algunas reparaciones a su Williams
Esto pasaba con Stroll. Ya se reactivó la sesión y tenemos a más de media parrilla en pista o en camino a ella
En un minuto se reanudará la sesión
Efectivamente, la suspensión de Stroll abandonó el chat
El Aston Martin de Alonso en acción con sus novedades
¡Bandera roja! Problemas en la suspensión de Stroll
Tuvimos una breve bandera amarilla
Lindblad y Lawson se colocaron entre los seis primeros con sus tandas con neumáticos blandos. Aron se abrió demasiado en la última curva y se topó con el mismo problema que Hamilton antes; la parte trasera intentó perder el control
Russell se coloca en cabeza con un tiempo de 1:20.066, mientras que Norris ha tenido que abortar su vuelta tras salirse demasiado en la curva 11
"El auto se comporta bastante mal", dice Hamilton en la radio
Lawson ha subido al quinto puesto, con Hulkenberg en sexto; Lindblad se sitúa por delante de los McLaren, y Bortoleto también se encuentra entre los diez primeros
Leclerc vuelve a ser el más rápido, con un tiempo de 1:20.287, mientras que Verstappen completa otra vuelta, pero se queda a 0.5s del Ferrari
Max toma el liderato (con muchos problemas según su radio), Leclerc es 2° y Hamilton 3°
Russell registra un tiempo de 1:22.056 y ahora se sitúa en lo más alto de la clasificación, mientras que Verstappen aborta su vuelta y parece haber tenido algún contratiempo con Sainz y Bortoleto
Hirakawa es el primero en salir a pista, pero rápidamente recibe compañía de toda la parrilla, menos Verstappen
¡Arranca este primer entrenamiento!