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GP de Hungría

2026 Fórmula 1 GP de Hungría

Hungary
23 jul 2026 al 26 jul 2026
Hungaroring, HU

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring

Live Text

 

Formula 1

VIDEO: El nuevo Aston Martin se rompe en el estreno en Hungría

Lance Stroll sufrió una falla en la suspensión del renovado Aston Martin que el equipo puso en pista por primera vez durante la FP1 del Gran Premio de Hungría.

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FIA F2

Cadillac pone sus ojos en Camara: el brasileño de Ferrari entra en su punto de mira para 2027

Las actuaciones del piloto de la Ferrari Driver Academy en la Fórmula 2 han despertado el interés de Cadillac, que está valorando las opciones de futuro. Las dudas sobre el ascenso de Colton Herta y el interés de Haas hacen que el mercado en torno al brasileño esté cada vez más en ebullición.

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Formula 1

Leclerc lidera la FP1 de la F1 en Hungría con Checo Pérez 18° y sin Colapinto

Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido en la FP1 del GP de Hungría, pero terminó la sesión con problemas en su coche. Checo Pérez fue 18° y Franco Colapinto estuvo ausente, mientras que Aston Martin sufrió una falla en la suspensión en el estreno de su renovado monoplaza.

Leclerc lidera la FP1 de la F1 en Hungría con Checo Pérez 18° y sin Colapinto

¡Se termina la sesión!

Esto está por terminar

 

Una sesión un tanto caótica para Hamilton (3°), con muchas vueltas perdidas debido a bloqueos de ruedas, derrapes, tráfico, banderas rojas, viento, etc

 

 

 

Formula 1

"Te voy a estirar el cuello como a un pollo"; la palabras del padre de Antonelli por los límites de pista

El ingeniero de Mercedes, Peter Bonnington, no fue el único que le recordó al líder del campeonato los límites de la pista en Spa

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¡Otra bandera amarilla! Ahora es Sainz quien se queda detenido tras un enorme bloqueo  

Fornaroli tiene ahora la oportunidad de probar neumáticos blandos, al igual que Sainz, ya que le han hecho algunas reparaciones a su Williams

 

Formula 1

Lance Stroll, sin rodeos: "¿Que se aprende más en los malos momentos? ¡Tonterías!"

Siete abandonos en las diez primeras carreras: Lance Stroll está pasando por una etapa difícil en la Fórmula 1. Para él, es una tontería decir que el canadiense está aprendiendo mucho gracias a ello.

Lance Stroll, sin rodeos: "¿Que se aprende más en los malos momentos? ¡Tonterías!"

Esto pasaba con Stroll. Ya se reactivó la sesión y tenemos a más de media parrilla en pista o en camino a ella

 

En un minuto se reanudará la sesión 

 

Efectivamente, la suspensión de Stroll abandonó el chat 

 

El Aston Martin de Alonso en acción con sus novedades 

 

¡Bandera roja! Problemas en la suspensión de Stroll

Tuvimos una breve bandera amarilla

Lindblad y Lawson se colocaron entre los seis primeros con sus tandas con neumáticos blandos. Aron se abrió demasiado en la última curva y se topó con el mismo problema que Hamilton antes; la parte trasera intentó perder el control

Russell se coloca en cabeza con un tiempo de 1:20.066, mientras que Norris ha tenido que abortar su vuelta tras salirse demasiado en la curva 11

 

 

"El auto se comporta bastante mal", dice Hamilton en la radio

Lawson ha subido al quinto puesto, con Hulkenberg en sexto; Lindblad se sitúa por delante de los McLaren, y Bortoleto también se encuentra entre los diez primeros

Leclerc vuelve a ser el más rápido, con un tiempo de 1:20.287, mientras que Verstappen completa otra vuelta, pero se queda a 0.5s del Ferrari

Max toma el liderato (con muchos problemas según su radio), Leclerc es 2° y Hamilton 3°

Russell registra un tiempo de 1:22.056 y ahora se sitúa en lo más alto de la clasificación, mientras que Verstappen aborta su vuelta y parece haber tenido algún contratiempo con Sainz y Bortoleto

Hirakawa es el primero en salir a pista, pero rápidamente recibe compañía de toda la parrilla, menos Verstappen 

¡Arranca este primer entrenamiento! 