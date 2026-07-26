2026 Fórmula 1 GP de Hungría
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Hungría de F1 2026 que se disputa en el circuito de Hungaroring con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
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Antonelli admite que el objetivo en Hungría era limitar los daños en el campeonato
El líder del Mundial terminó tercero en el Gran Premio de Hungría tras salir desde la séptima posición de la parrilla. Una buena forma de limitar los daños y cerrar la primera mitad de la temporada con una buena ventaja sobre sus rivales directos por el título.
Así queda el campeonato F1 2026 tras Hungría: Antonelli se aleja y Alpine pierde terreno ante Racing Bulls
Tras la victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, Kimi Antonelli ha logrado ampliar su ventaja en el campeonato aprovechando los malos resultados de sus principales rivales. Descubre la clasificación de los campeonatos de pilotos y constructores tras la 11.ª prueba de la temporada.
Norris rompe la sequía en Hungría, Colapinto sufre con el Alpine y Checo Pérez vuelve a abandonar
Lando Norris, con McLaren, logró su primera victoria de la temporada en el GP de Hungría, seguido de Max Verstappen y Kimi Antonelli. Franco Colapinto fue un lejano 15º y Checo Pérez sumó otro retiro por una falla en el Cadillac.
Franco Colapinto cruza la meta en el puesto 15.
Leclerc toma la cuarta posición por delante de Hamilton
Antonelli salva el podio con el tercer puesto.
Se acaba la carrera. Norris gana la competencia. Verstappen en segundo.
Última vuelta. Norris va a la victoria mientras que Verstappen extendió esas gomas blandas. Hamilton está a punto de perder la cuarta posición ante Leclerc.
Dos vueltas para el final y Norris está cerca de la victoria. Hamilton necesita una décima más para mantener el cuarto puesto.
Hamilton recibe cinco segundos de penalización. Si no logra esa diferencia perdería el puesto ante Leclerc con quien tiene 4.9 segundos de diferencia.
Franco Colapinto marcha en la posición 15.
Verstappen lleva ya 23 vueltas con la goma blanda. Que locura lo del holandés.
Hamilton está aprovechando a los rezagados para seguir alcanzando a Antonelli. Están separados por menos de un segundo. Adelante Verstappen se ha escapado con el segundo escaño.
Anotan a Hamilton un posible incidente en la zona de pits por exceso de velocidad. Posible sanción de cinco segundos.
Hamilton pierde el eje trasero. Antonelli se escapa para seguir asegurando el tercer lugar. Verstappen se mantiene segundo con los blandos de 19 vueltas.
Hamilton entrega el tercer puesto a Antonelli luego de que el italiano cruzó primero la línea que marca la salida de los pits en comparación con el británico.
Se acaba el VSC y reiniciamos la carrera. Norris primero seguido por Verstappen, Hamilton, Antonelli y Leclerc.
Le han colocado blandos a los dos Ferrari
Leclerc también a los pits.
Norris aprovecha para ir a los pits de nueva cuenta. Hamilton también.
Se queda Piastri y por eso tenemos VSC. Fallas en la caja de cambios del McLaren del australiano
Tenemos bandera amarilla en el circuito.