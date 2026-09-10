2026 Fórmula 1 GP de España
F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de España de F1 2026 en Madrid
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de España de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el nuevo circuito de Madring.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Golpe de Nico Varrone
Se reanuda la sesión
Bandera roja en F2
Arrancó la sesión y ya tenemos trompo de Montoya y golpe de Maini
Se demora el inicio de la clasificación de la F2
Checo haciendo de las suyas con la presión a Alonso
En instantes viene la clasificación de la F2, ¿veremos más acción que en la FP1 de F1? No será muy difícil
Sergio Pérez llevó a su Cadillac al 21 por delante de Bottas
Franco Colapinto en la posición 13, por delante de Pierre Gasly
Se acaba la sesión y Russell marca la referencia con Antonelli en segundo. Los Ferrari encabezados por Leclerc en tercero y cuarto.
Estamos a un minuto del final de la sesión
El tráfico será una locura durante la clasificación el día de mañana y también en las categorías antesala
Antonelli se va a los pits. Parece que es todo en esta FP1 para el italiano
Colapinto mejora en su registro con la goma blanda y se coloca en 14, por detrás justo de Pierre Gasly
Entramos a los 10 minutos finales
Antonelli mejora con el blando y se pone a dos décimas de segundo de Russell para el 1-2 de Mercedes.
Leclerc en su primer intento con goma blanda se va de largo y, por ahora, no hay forma de mejorar lo que ya registró Russell
Colapinto regresa a la pista en estos momento
Russell por fin hace valer la goma blanda y se coloca en la cima con 1m34.145s
Regresan los dos Ferrari a la pista cuando restan 20 minutos.
Antonelli, a pesar de usar el blando y sin tráfico, apenas mejora sobre Russell para colocarse tercero.
Russell se coloca en tercero a 0.109s de lo que ha hecho Hamilton, aunque el de Ferrari con la goma media.
Russell con el blando y viene mejorando sus registros personales.
Antonelli con récord en el sector 2 y coloca con el blando un tiempo de 1m34.865s, pero se queda en tercero afectado por el tráfico en su vuelta.
Lawson, con la goma blanda, mejora al cuarto lugar por delante de Verstappen
Antonelli sale a la pista con el blando.
Franco Colapinto aprieta el acelerador y mejora su tiempo saliendo de la parte baja de la tabla colocándose en el puesto 15.
Leclerc se pone ahora en la cima de los tiempos. Por fin logra superar lo que ha hecho Hamilton en la sesión. Antonelli se mantiene como la referencia de los Mercedes.
Colapinto sigue girando en este momento y se ubica en la posición 20
Ahora es Antonelli quien se ubica primero a 0.345s de diferencia de Hamilton
Hamilton se coloca ahora con 1m34.803 mejorando su propio registro para mantenerse primero.
Por: Luis Ramírez