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GP de España

2026 Fórmula 1 GP de España

Spain
10 sept 2026 al 13 sept 2026
Madring, ES

F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de España de F1 2026 en Madrid

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

Formula 1

Vasseur enfrenta una presión "tremenda" por las órdenes de equipo en Ferrari

James Hinchcliffe cree que el jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, está bajo una presión creciente para establecer reglas de enfrentamiento claras.

Vasseur enfrenta una presión "tremenda" por las órdenes de equipo en Ferrari

Golpe de Nico Varrone

Se reanuda la sesión 

 

Bandera roja en F2 

 

 

Formula 1

Ferrari "llega demasiado tarde" para dar prioridad a Lewis Hamilton en la lucha por el título de la F1

Jolyon Palmer cree que Ferrari ha esperado demasiado para dar prioridad a Lewis Hamilton en la lucha por el título de Fórmula 1

Ferrari "llega demasiado tarde" para dar prioridad a Lewis Hamilton en la lucha por el título de la F1

Arrancó la sesión y ya tenemos trompo de Montoya y golpe de Maini 

 

Formula 1

Doble sanción para Checo Pérez en la FP1 del Gran Premio de España por exceso de velocidad

Sergio Pérez recibió una doble sanción en el debut del circuito de Madrid por un tema en los pits.

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Formula 1

Los equipos de F1 evitan traer mejoras significativas para el GP de España

Sans surprise, le Grand Prix d'Espagne ne verra pas un grand nombre d'évolutions alors que les écuries vont découvrir l'inédit tracé du Madring.

Los equipos de F1 evitan traer mejoras significativas para el GP de España

Se demora el inicio de la clasificación de la F2

Checo haciendo de las suyas con la presión a Alonso 

 

 

 

En instantes viene la clasificación de la F2, ¿veremos más acción que en la FP1 de F1? No será muy difícil 

 

Formula 1

Montoya señala la diferencia entre Antonelli y Russell: "George analiza demasiado todo"

Juan Pablo Montoya cree que George Russell está analizando en exceso su forma de pilotar

Montoya señala la diferencia entre Antonelli y Russell: "George analiza demasiado todo"

 

 

 

Formula 1

"La he cagado bastante": cómo Tsunoda descubrió la complejidad de los F1 2026 en Monza

El piloto suplente de Racing Bulls pareció adaptarse muy rápidamente a los nuevos coches en Zandvoort, pero el siguiente fin de semana de carrera fue otra historia completamente diferente

"La he cagado bastante": cómo Tsunoda descubrió la complejidad de los F1 2026 en Monza

 

Formula 1

Russell lidera la FP1 en el GP de España; Colapinto es 14° y Checo Pérez, 21°

George Russell fue el más rápido en un 1-2 de Mercedes para poner en marcha el GP de España en el nuevo circuito de Madrid. Franco Colapinto terminó en la 14° posición y Checo Pérez fue penúltimo.

Russell lidera la FP1 en el GP de España; Colapinto es 14° y Checo Pérez, 21°

Sergio Pérez llevó a su Cadillac al 21 por delante de Bottas 

Franco Colapinto en la posición 13, por delante de Pierre Gasly 

Se acaba la sesión y Russell marca la referencia con Antonelli en segundo. Los Ferrari encabezados por Leclerc en tercero y cuarto. 

Estamos a un minuto del final de la sesión 

El tráfico será una locura durante la clasificación el día de mañana y también en las categorías antesala 

Antonelli se va a los pits. Parece que es todo en esta FP1 para el italiano 

Colapinto mejora en su registro con la goma blanda y se coloca en 14, por detrás justo de Pierre Gasly 

Entramos a los 10 minutos finales 

Antonelli mejora con el blando y se pone a dos décimas de segundo de Russell para el 1-2 de Mercedes. 

Leclerc en su primer intento con goma blanda se va de largo y, por ahora, no hay forma de mejorar lo que ya registró Russell

Colapinto regresa a la pista en estos momento 

Russell por fin hace valer la goma blanda y se coloca en la cima con 1m34.145s

Regresan los dos Ferrari a la pista cuando restan 20 minutos. 

Antonelli, a pesar de usar el blando y sin tráfico, apenas mejora sobre Russell para colocarse tercero. 

Russell se coloca en tercero a 0.109s de lo que ha hecho Hamilton, aunque el de Ferrari con la goma media. 

Russell con el blando y viene mejorando sus registros personales. 

Antonelli con récord en el sector 2 y coloca con el blando un tiempo de 1m34.865s, pero se queda en tercero afectado por el tráfico en su vuelta. 

Lawson, con la goma blanda, mejora al cuarto lugar por delante de Verstappen

Antonelli sale a la pista con el blando. 

Franco Colapinto aprieta el acelerador y mejora su tiempo saliendo de la parte baja de la tabla colocándose en el puesto 15. 

Leclerc se pone ahora en la cima de los tiempos. Por fin logra superar lo que ha hecho Hamilton en la sesión. Antonelli se mantiene como la referencia de los Mercedes. 

Colapinto sigue girando en este momento y se ubica en la posición 20 

Ahora es Antonelli quien se ubica primero a 0.345s de diferencia de Hamilton 

Hamilton se coloca ahora con 1m34.803 mejorando su propio registro para mantenerse primero. 

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Por: Luis Ramírez

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