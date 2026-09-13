2026 Fórmula 1 GP de España
F1 EN VIVO: la carrera del GP de España de F1 2026 en Madring
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de España de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el nuevo circuito de Madring.
Clasificación en directo
Resumen
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Antonelli aprovecha un VSC para ganar el GP de España en Madring, Colapinto es 7° y Checo Pérez abandona
Kimi Antonelli, con Mercedes, se impuso en el GP de España de F1 en Madring, seguido de Max Verstappen y Lando Norris. Franco Colapinto fue el mejor del resto en el séptimo puesto y Checo Pérez tuvo que retirarse.
Franco Colapinto cruza la meta en la séptima posición. Gasly fuera de los puntos en la posición 12.
Max Verstappen en segundo y Lando Norris en tercero
VICTOOOOORIAAAAA DE ANTONELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Última vuelta y Gasly por fin a los pits.
Norris intentó aprovechar el caos de adelantar a Hulkenberg para pasar a Verstappen por el segundo, pero sin éxito.
A Gasly solo le quedan dos vueltas para detenerse. Colapinto avanzará al séptimo puesto por delante del francés.
Gasly sigue con la goma dura y lleva 52 giros con ello.
Norris ha cerrado la diferencia con Verstappen a ocho décimas de segundo, pero poca posibilidad de adelantamiento.
Leclerc regresa por delante de Russell en el cuarto puesto.
Leclerc a los pits y sale con neumático suave. Antonelli es el nuevo líder.
Colapinto se lanza sobre Bortoleto y tiene una salida de pista. Piastri está al ataque del Alpine. Todo esto por la octava posición
Cadillac informa que el abandono de Checo Pérez se debió a un posible problema en el sistema de refrigeración
Colapinto avanzó a la novena posición con la entrada en pits de Piastri.
Piastri a los pits. Le colocan medios pero no le cambian el alerón delantero dañado desde la arrancada. Se coloca detrás de Lindblad.
Colapinto ya está en pleno ataque sobre Bortoleto. De dos segundos en menos de dos vueltas le redujo al Audi a medio segundo.
Colapinto guardó goma y ahora comienza a meter mejores tiempos. Se viene al ataque de Bortoleto por el noveno puesto de la carrera y despegándose de Lindblad.
Después de varias vueltas sin movimientos en la parte frontal, Russell aprovecha el neumático duro y adelanta a Lawson por el quinto puesto.
Se retira el Cadillac de Checo Pérez. Al parecer problemas de potencia cuando el mexicano estaba 18 por delante de Bottas.
Leclerc sigue intentando ganar diferencia, pero no puede aumentar los 3.2 segundos ante Antonelli
Russell a su última parada en pits. Le colocan el duro y regresó al circuito en sexto, por detrás de Lawson. Leclerc aún no ha parado.
Antonelli debe estar atento a los límites de pista. Puede haber sanción si sigue con ese camino.
Antonelli señala que siente raro el volante. El italiano pide a Mercede que revisen el coche.
Sainz recibe cinco segundos de sanción por el incidente con Alonso.
Colapinto de momento en la décima posición aunque hay rivales por delante de él que aún tienen que hacer parada de pits.
Leclerc sigue en la cima pero no logra despegarse de Antonelli y está la diferencia por menos de un segundo.
Russell cuestiona la estrategia de Mercedes y considera que sí podría aguantar hasta el final de la carrera con los medios. Desde el equipo le piden que respete el plan A.
Cadillac también aprovechó para llamar a Sergio Pérez a los pits y le colocó los duros. El mexicano es 18
Russell pregunta si irá con estos medios que le han colocado hasta el final y advierten que no. Leclerc, Antonelli y Verstappen ahora portan duros.
Así fue el incidente de Stroll
Problemas en el cambio de Norris con la llanta delantera derecha. El británico pierde siete segundos. Leclerc, Antonelli, Verstappen y Russell ahora por delante de Norris.
Se acaba el VSC y Norris entra a los pits. Esto puede ser caro para la estrategia.
Colapinto también a los boxes al igual que Lindblad, Hulkenberg y Ocon. El ponen duras al argentino.
Norris se queda en pista. El VSC es producto de un Aston Martin con fallos, el de Lance Stroll
Verstappen a los pits a igual que Antonelli aprovechando el VSC
Stroll advierte que sufre de problemas de frenos.
Alonso y Sainz se enfrascan en una pelea donde el Aston Martin se lleva la peor parte con el endplate delantero.
Por: Gaby Manzo