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GP de España

2026 Fórmula 1 GP de España

Spain
10 sept 2026 al 13 sept 2026
Madring, ES

F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del GP de España de F1 2026 en Madring

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

Formula 1

Antonelli lidera una accidentada FP3 en España; Colapinto mejora y Checo Pérez es 20°

Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el más rápido en la FP3 antes de la clasificación en el GP de España. Lewis Hamilton y Oliver Bearman causaron dos banderas rojas por accidentes. Franco Colapinto terminó 11° y Checo Pérez fue 20°.

Antonelli lidera una accidentada FP3 en España; Colapinto mejora y Checo Pérez es 20°

Se acaba la sesión

Tenemos bandera amarilla... y roja BEARMAN A MURO

Franco también mejora y sube al 10°, a +1.5 de Antonelli

¡Antonelli primero! 1:32.797 para él, fue mejor que Leclerc por 166 milésimas 

 

FIA F3

Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°

Théophile Naël se impuso con facilidad en el sprint de Madrid, la primera carrera del último fin de semana de la temporada de la FIA F3. Ernesto Rivera sigue en la lucha por el top tres del campeonato.

Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°

 

 

¡Norris se pone segundo! Con 1:33.033

Leclerc mejora y marca la primera vuelta por debajo de 1:32 del fin de semana, con un tiempo de 1:32.963

Todos en pista menos Hulkenberg, Albon y Hamilton

Franco mejora y sube al 7°

¡Ahora sí! Semáforo verde y autos a pista, nos quedan 15 minutos por disputar 

¡Tenemos hora! En un minuto se reanuda esto

Avisa Juan Fossaroli en ESPN que la grúa se fue, y la gente aplaude. Hay esperanza

La sesión está oficialmente detenida

Quizás no creas que un choque a tan baja velocidad pueda causar daños que requieran media hora para reparaciones, pero así son las cosas en la F1
 

 

Formula 1

VIDEO: Hamilton causa una bandera roja en la FP3 del GP de Madrid y luego 'arrastra' su dañado Ferrari

Lewis Hamilton chocó en la última curva de la pista de Madring durante la práctica final del Gran Premio de España.

VIDEO: Hamilton causa una bandera roja en la FP3 del GP de Madrid y luego 'arrastra' su dañado Ferrari

La dirección de carrera ha detenido el cronómetro cuando quedan 15 minutos y 38 segundos 

La F1 informa: La FP3 se detendrá temporalmente mientras continúan las reparaciones en las barreras de protección.
 

Aprovechamos la larga neutralización para invitarlos a entrar en nuestro canal de WhatsApp, con noticias de última hora:

 

 

Stroll saldrá desde el fondo de la parrilla, con penalización confirmada por la FIA. Aunque, sinceramente, sin penalidad su posición tampoco habría sido muy diferente 

Todavía no se reanuda la actividad, y ya hace 15minutos que Hamilton golpeó el muro

Así fue el accidente del británico 

 

Discute Hamilton con su ingeniero, le piden al menos dos veces que detenga el auto y no lo hace, sigue camino a boxes

 

 

 

Le piden a Hamilton que detenga el auto

¡¡HAMILTON AL MURO!!

Casi toda la parrilla ahora mismo con blandos. Solo Hulkenberg (medios), Bortoleto (medios) y Lawson (duros) prueban con otros compuestos

Leclerc mejora todo lo anterior y lleva el crono a 1:33.332

¡Antonelli asalta la cima con 1:33.664! Bajó más de medio segundo lo de Hamilton

¡Breve bandera amarilla! Fue Sainz por un enorme bloqueo para intentar no tocar la pared, y lo logró

Leclerc toma la cima con 1:34.433 y Hamilton lo baja aún más a 1:34.284

Albon dice que tocó la pared 

 

Ya con 5 tiempos registrados, y otros en camino, tenemos la referencia de Hulkenberg 1° con 1:35.721, Bortoleto 2° con 1:34.777 y Colapinto 3° con 1:37.075

Con lo que vimos en la sprint de la F3 (nulos adelantamientos) la clasificación de F1 adquiere aún más valor

 

 

¡Bortoleto es el primer valiente en salir a pista!

Mientras vemos a un Hamilton y Albon ya dentro del auto, otros como Verstappen y Piastri no tienen prisa 

 

Nadie sale a pista aún, aunque la mayoría ya están listos, otros no tienen ni mono ni casco

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Por: Gaby Manzo

Publicado: