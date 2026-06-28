F1 EN VIVO: la carrera del GP de Austria de F1 2026

Antonelli adelanta a Leclerc en la curva 1, pero, como ya había hecho en la vuelta anterior, se sale de la pista. Pierde la posición en la curva 3, pero Verstappen aprovecha la oportunidad y ¡lo supera!

Leclerc pierde terreno en la curva 4, lo que permite a Verstappen adelantarse en las siguientes curvas