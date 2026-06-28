F1 EN VIVO: la carrera del GP de Austria de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el domingo en la carrera del Gran Premio de Austria de F1 con la participación de Franco Colapinto y Checo Pérez.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Ambos Cadillac fuera de carrera. Parecen ser problemas con la temperatura porque el auto de Bottas soltaba mucho humo al detenerse en pits y Checo reportaba humo
Checo reporta humo en su cabina
Russell y Hamilton se han escapado mientras Verstappen luchaba con Leclerc y Antonelli. Piastri lidera ahora por delante de Norris, mientras los McLaren intentan acercarse a Antonelli
Lawson en radio: "¡En llamas! Tengo fuego en mi coche"
Checo Pérez es 18° y Colapinto 19°
Antonelli adelanta a Leclerc en la curva 1, pero, como ya había hecho en la vuelta anterior, se sale de la pista. Pierde la posición en la curva 3, pero Verstappen aprovecha la oportunidad y ¡lo supera!
Leclerc pierde terreno en la curva 4, lo que permite a Verstappen adelantarse en las siguientes curvas
¡¡ARRANCARON!! Russell mantiene el liderato sobre Leclerc y Hamilton,veremos cómo llegan a la curva 3
Comienza la vuelta de formación
¡Atención! Todos arrancan con neumáticos medios nuevos excepto Gabriel Bortoleto y Carlos Sainz, que optaron por blandos nuevos
Solo faltan 5 minutos para que comience la carrera en Austria: 71 vueltas a un circuito bastante corto, así que cabe esperar que el calor y el tráfico jueguen un papel importante en la carrera.
Las previsiones de Pirelli sugieren que la opción de dos paradas será la más popular, pero una de tres paradas podría ser más rápida en condiciones de aire limpio.
Suena el Himno Nacional en Austria
Va a hacer calor en el Red Bull Ring: la temperatura actual es de 35 °C, aunque la pista está a solo 43 °C en este momento. Hay un par de nubes pequeñas en el cielo
Increíble y hermoso este gesto de Checo con los venezolanos
Se abre el pit lane, autos a pista y 40 minutos para comenzar la carrera
Vasseur alerta por las consecuencias de la pole de Russell bajo bandera amarilla en Austria
El jefe de Ferrari está "un poco sorprendido" de que dirección de carrera no desplegara banderas amarillas dobles inmediatamente después del accidente de Max Verstappen en la clasificación de Austria, y advierte que la decisión sienta un riesgoso precedente.
El hijo de Niki Lauda dio una vuelta al Red Bull Ring en el Ferrari con el que su padre ganó el campeonato en 1975
Tuvimos un entretenido desfile de pilotos más temprano
Estrategias: carrera de dos paradas, pero hay factores que pueden influir en Austria
La carrera del Red Bull Ring se disputará con altas temperaturas, tanto del asfalto como ambientales, lo que someterá a los neumáticos a una gran presión en un circuito en el que controlar la parte trasera será fundamental. Pero, a diferencia de la otra carrera bajo un calor abrasador de Barcelona, hay otros aspectos que no hay que subestimar y que cambian la forma de gestionar los neumáticos.
Hoy dedicamos este live a nuestros hermanos y amigos venezolanos. Nuestros pensamientos están con ustedes en este momento tan difícil
¡Buenos días a todos en Latinoamérica! Estamos ya listos para empezar a contarles cómo se desarrolla el GP Austria de la Fórmula 1 2026
Por: Gaby Manzo