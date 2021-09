La Extreme E presenta un calendario 2022 con Sudamérica

El calendario de cinco rondas aún no está consolidado, ya que hay varias sedes disponibles para ocupar las fechas, pero está confirmado que serán rondas en tres continentes, con otro Desert X Prix en África, un Island X Prix en Groenlandia o Islandia y dos rondas en Sudamérica.

Chile aparece como escenario del final de la temporada para el 26 y 27 de noviembre, en tanto que Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica e Italia son las opciones que se manejan para la penúltima ronda, a disputarse el 10 y 11 de septiembre.

La primera temporada de la categoría ha sufrido una modificación debido a la pandemia de COVID-19, y la ronda de Cerdeña del próximo mes ha sido el plan B para reemplazar el Xprix del Amazonas (Brasil) que se canceló.

La temporada iba a acabar en un principio en Nepal, pero la complejidad de llegar a la zona donde se iba a disputar ese evento provocó su cancelación. La sustituyó una prueba en la Patagonia de Argentina, pero también se canceló debido a la crisis de la COVID-19 en Sudamérica, que obligaba a que el campo de reconocimiento fuera una burbuja.

Aún no se ha decidido qué cita sustituirá a Argentina y cerrará el campeonato este año.

El CEO y fundador Alejandro Agag dijo: “Hemos tenido una respuesta enormemente positiva a la Extreme E durante esta primera temporada, desde los gobiernos hasta ONG, que ven un gran potencial, no solo para utilizar nuestra plataforma deportiva impulsada por el propósito de educar sobre problemas climáticos, sino también para mostrar las soluciones de las que ellos y la comunidad global en general pueden ser parte".

“Según nos acercamos al final de nuestra primera temporada, queríamos ser transparentes sobre cómo se perfila nuestro segundo año, para ayudar a que nuestros equipos, pilotos y socios se preparen".

“Hemos visto mucho interés, tanto en repetir eventos en lugares que visitamos en la temporada 1 como en ubicaciones nuevas, y actualmente nos encontramos en un momento en el que tenemos múltiples opciones para hacer carreras. Como somos un campeonato comprometido que tiene como objetivo que los aficionados sean parte importante de la toma de decisiones, también queremos escuchar comentarios y opiniones sobre a dónde deberíamos ir en las temporadas futuras".

Nico Rosberg, founder and CEO, Rosberg X Racing with Molly Taylor, Johan Kristoffersson, and team members celebrate winning Ocean Prix

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images