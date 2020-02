VIDEO: Fuerte accidente en la calificación de Bathurst

La clasificación para las 12 horas de Bathurst se vio interrumpida por un enorme accidente en el Skyline.

El incidente comenzó cuando Cameron McConville (#6 Wall Lamborghini) tocó la parte trasera del Mercedes Triple 8 #777, enviando a Sam Shahin contra la pared de la derecha antes de que el coche disparara contra la pared de la izquierda.

Nick Percat y Chaz Mostert, los siguientes en la escena, tuvieron suerte de no verse involucrados en la escena. Tyler Everingham tuvo menos fortuna luego de que su Marc II sufrió graves daños ya que su acción evasiva lo envió contra la pared en el camino hacia la Osa Mayor.

El jefe de Triple 8, Roland Dane, criticó a McConville por su participación en el accidente, sugiriendo que el ex piloto regular de los Supercars "debería haberse retirado hace años".

"No tengo idea de cómo fue el impacto porque estoy más preocupado en primer lugar por cómo está Sam en este momento", dijo Dane. "Salió del coche, parecía estar un poco mareado".

"Entonces lo siguiente es el idiota que lo sacó, McConville, que debería haberse retirado hace años, y eso lo demuestra."

McConville, aunque arrepentido, replicó que Shahin frenó en el peor momento posible.

"Lo siento por Sam, es un gran tipo, honestamente no quise tocarlo", dijo.

"Iba a adentrarme, tenía mis flashes encendidos y él se dio vuelta, así que salí de allí, no quise hacer contacto. Luego salimos del Skyline y cuando fui a la izquierda para pasarle, él frenó".

"Al principio pensé '¿por qué me está probando los frenos?', así que fui a la izquierda, él fue a la izquierda, yo fui a la derecha, él fue a la derecha y tocó los frenos y desafortunadamente sólo le toqué la parte de atrás".

"Me siento absolutamente mal, me siento mal del estómago y no quise tocarlo, pero solo fue ese pequeño toque de los frenos".

"Roland es un tipo mucho más poderoso que yo en el pitlane estos días, así que seguro que subiré y me disculparé sinceramente. Honestamente no quise tocarlo, si no hubiera tocado los frenos... Supongo que él hizo un zig-zag, yo hice un zig-zag."

