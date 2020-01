El chileno cazador de oportunidades que brilla en el Dakar

Al Ula (Arabia Saudí).- Hay trenes que pasan una vez en la vida y que si no estás preparado para tomarlos se van de largo, haciendo sonar su bocina en el horizonte de las oportunidades que no volverán. Nacho Cornejo (Iquique, Chile, 1994) es uno de esos cazadores de sueños, los suyos propios.

El joven chileno de 25 años debutó en rallies en el Desafío Inca de 2014, quedándose a solo tres segundos del vencedor. Esto le valió su inscripción para el Dakar 2015, pero la falta de recursos y experiencia llegó hicieron dar un paso atrás. Un año después dio el paso, pero abandonó en la quinta etapa, de Tupiza a Oruro, tras haber sido campeón del mundo junior.

La llamada que le cambió la vida llegó un 19 de diciembre de 2017, cuando pensaba en celebrar la Navidad y volver a ver el Dakar en la televisión, tras no contar con el presupuesto necesario para volver al rally más duro del mundo.

Honda estaba al otro lado del teléfono. Una caída en los últimos días, mientras entrenaba, de Paulo Gonçalves le puso delante el tren que solo pasa una vez a Cornejo. Nueve días después, preparó las maletas y puso rumbo a Lima.

El joven chileno acabó 10º en su segunda edición, siendo la mejora Honda oficial en la general final. Un años después, mejoraría el resultado, colándose 7º de nuevo como la mejora Honda. Pero la reclamación del equipo ante la sanción a Benavides elevó al argentino al 5º puesto final unos meses después.

Un año después, camino de Al Ula, el joven chileno ha brillado con luz propia, quedándose a solo 11 segundos de Sam Sunderland (KTM), ganador del Dakar 2017, en meta. Pero una sanción por exceso de velocidad en una zona controlada por radar, relegó al británico y dio a Cornejo su primer gran día de gloria en el rally del Touareg.

"Estoy muy contento de ganar mi primera etapa en un Dakar, hace unos años ya que venía buscando algo así. Siempre es bueno ganar etapas, así que es una inyección de motivación. Ahora hay que poner la cabeza fría, mañana toca un día duro de nuevo abriendo pista, así que saldremos a buscar la misma concentración que hemos tenido estos últimos días para intentar hacerlo bien", comentó Cornejo a Motorsport.com al conocer la decisión.

"El año pasado vine al Dakar con la mentalidad de ganar alguna etapa, solo quería eso y no pude ganar ninguna, tuve tres segundos lugares. Este año, que vine con una mentalidad de no ganar etapas, por temas de estrategia, al final terminé ganando una, así que es un poco raro, pero feliz, contento".

La primera victoria de Cornejo no llegó en una jornada precisamente sencilla. El chileno brilló en unos últimos 80 kilómetros de navegación compleja, con zonas de rocas puntiagudas y pasos de trial. Precisamente, su "debilidad", según reconoce.

"Largaba segundo, vi a Ricky [Brabec] como en el kilómetro 220 y de ahí fuimos abriendo pista entre los dos. Había zonas que eran muy lentas, huellas para todos lados, entonces era mucho mejor bajar la velocidad e ir concentrado en el roadbook. Así lo hicimos y nadie nos alcanzó. He trabajado mucho para mejorar en estas zonas".

Esta victoria le mantiene en el top 3 de la general, ocupado todo por Hondas. Cornejo soñó con ello, pero se muestra prudente, sabedor de que el tren de las oportunidades también puede tener estaciones complejas.

"Uno siempre lo piensa o lo sueña. Debe haber unos 15 pilotos que lo único que quieren o sueñan es ganar el Dakar o estar ahí adelante. La verdad que la estrategia que he planteado para este año es no pensar en el resultado final. En años anteriores me he enfocado en eso y al final te pones muy ansioso, te desconcentras un poco, así que este año es pensar en el día a día", afirma.

"Estos dos últimos años con el equipo Monster Energy HRC la verdad que he aprendido cosas que quizás en algún punto de mi vida no pensé que iba a tener que hacer, a configurar la moto, desarrollo y cosas que para mí, que vengo del taller mecánico de mi papá la verdad, siempre soñé".

Cornejo sigue aprendiendo en un equipo del máximo nivel, tomó su tren y no está dispuesto a bajarse de él hasta que demuestro que Chile puede tener en él al sucesor de Gavardo o Chaleco López.