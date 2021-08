Neuville sigue al frente en Bélgica pero Breen se acerca

Neuville se adjudicó el último tramo del bucle para ampliar su margen sobre Breen a 6,8 segundos, después de ver cómo su ventaja nocturna se reducía a la mitad al ganar el irlandés las dos primeras especiales del día.

Sin embargo, las esperanzas de un podio de Hyundai se desvanecieron cuando Ott Tanak cayó de la tercera a la sexta posición de la general tras sufrir un pinchazo en el primer tramo de la mañana.

El resurgimiento de Toyota continuó cuando Elfyn Evans rompió el monopolio de las victorias de tramo de Hyundai, lo que le permitió superar a su compañero de equipo Kalle Rovanpera y a Tanak y situarse en la tercera posición de la general, aunque a unos 32,4 segundos.

Su compañero Takamoto Katsuta tuvo la suerte de evitar lesiones graves después de que un aterrador accidente en el aire provocara la bandera roja en el 10º tramo, poniendo fin a su rally de forma prematura. Tanto él como su copiloto, Keaton Williams, salieron ilesos, pero los organizadores se vieron obligados a llevar a cabo un largo proceso de limpieza para reanudar la especial.

El líder del campeonato, Ogier, es quinto, por detrás de Rovanpera, que está a 2,1 segundos de Evans, tras una actuación sorprendentemente discreta.

El día comenzó de forma dramática, ya que Tanak y Pierre-Louis Loubet tuvieron problemas en la prueba inicial, el tramo más largo de todo el rally, con 25,86 km.

Tanak pinchó en un obstáculo y sufrió un pinchazo, pero un gato roto hizo que el estonio perdiera tres minutos al cambiar una rueda.

Una vez que se reincorporó a la carrera, cayó en las garras de su compañero de equipo Breen, que rápidamente alcanzó al i20 gemelo y se vio brevemente ralentizado por el campeón del mundo de 2019.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai pudo comunicarse con Tanak, que dejó pasar a Breen, pero este último, que pasó a ganar el tramo por 1,6 sobre un Evans que mejoraba, sintió que le habían retenido.

"Me interesaría escuchar lo que él [Ott] diría si le hubiera retenido tanto tiempo", dijo Breen. "Físicamente no estuvo delante de mí durante mucho tiempo, pero estaba levantando todo el polvo de la carretera. Hizo lo que tenía que hacer, pero me gustaría verle en esta posición".

Tanak añadió: "Recibí el mensaje y me detuve inmediatamente, pero no sabía cuánto tiempo habíamos estado parados".

El líder del rally, Neuville, solo pudo conseguir el tercer mejor tiempo perdiendo tiempo con Breen, ya que su ventaja se redujo de 7,6 a 4,8 segundos.

La actuación de Evans elevó al galés por encima de Rovanpera a la tercera posición de la general como resultado de los dramas de Tanak.

El tramo se detuvo posteriormente cuando el piloto de WRC3 Pieter Tsjoen se estrelló contra una casa en uno de los cruces. La tripulación se encuentra bien, pero está siendo sometida a revisiones en el hospital.

El siguiente tramo fue muy dramático, ya que Katsuta y su copiloto Williams se vieron involucrados en un gran accidente que obligó a los organizadores a mostrar la bandera roja.

El piloto japonés fue sorprendido por una compresión, lo que desencadenó un salvaje choque a gran velocidad tras caer en una de las infames zanjas de Ypres. La fuerza del impacto fue tal que hizo caer un poste de telégrafo sobre la carretera.

Tras una larga limpieza, Breen se hizo con la victoria por 1,3s ante Neuville, mientras que Rovanpera sacó tiempo a Evans al intensificarse la lucha por el tercer puesto.

Evans remontó en la siguiente especial, ganando por 0,3s ante Neuville, mientras Breen cedió 0,8 con el líder del rally y Rovanpera se quedó a 2,7.

Más dramas golpearon a Gus Greensmith, de M-Sport, que regresó tras retirarse el viernes, tuvo que completar prácticamente el tramo a ciegas tras perder su intercomunicador con su copiloto Chris Patterson.

Neuville respondió a los ataques de Breen a primera hora de la mañana ganando la última prueba del bucle matinal sacando una valiosa ventaja de 2,5s a su rival más cercano. Rovanpera fue el segundo más rápido y se acercó a 2,1 de Evans en la lucha por el tercer puesto.

En WRC2, Oliver Solberg lidera cómodamente la categoría a pesar de sufrir un fallo en la dirección asistida que hizo que su copiloto Aaron Johnston tuviera que ir usando el freno de mano para permitir que su piloto se concentrara en conducir el nuevo Hyundai i20 Rally2.