Rally de Paraguay: Hayden Paddon lidera tras una mañana brutal obliga a varios abandonos

Hayden Paddon, de Hyundai, lideró una prueba del World Rally Championship por primera vez desde Portugal 2018 tras salir de una brutal mañana en el Rally Paraguay que diezmó el pelotón de Rally1.

Paddon y su copiloto John Kennard fueron la única tripulación de Rally1 que evitó problemas en cuatro tramos que acabaron con los abandonos de Takamoto Katsuta, de Toyota; Thierry Neuville, de Hyundai, y el vigente campeón del mundo Sébastien Ogier.

Como resultado, Paddon llegó a la asistencia del mediodía con una sorprendente ventaja de 23.9s sobre Josh McErlean, de M-Sport-Ford, mientras que el líder del campeonato, Elfyn Evans, era tercero, a 26.7s del liderato.

"Nunca esperé liderar el rally, pero obviamente muchas circunstancias han jugado a nuestro favor. Las condiciones eran muy difíciles y era muy complicado encontrar un equilibrio entre conducir e intentar evitar problemas. Tienes que contenerte," dijo Paddon a Motorsport.com.

Los equipos habían pronosticado que el Rally Paraguay sería cuestión de supervivencia, pero nadie esperaba la cantidad de drama en forma de accidentes, problemas de neumáticos y fallos mecánicos que llegó en los tramos de grava de arcilla roja.

El rally apenas había comenzado cuando Katsuta calculó mal una sección de la carretera y volcó su Toyota GR Yaris en el tramo inicial, poniendo fin a su día antes de que realmente hubiera empezado.

Katsuta fue rápidamente acompañado en la lista de abandonos por Neuville, de Hyundai. El campeón del mundo de 2024 sufrió un pinchazo en el neumático trasero izquierdo en el tramo, que derivó en una suspensión rota. Neuville intentó solucionar el problema, pero no pudo continuar.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai Motorsport

Oliver Solberg marcó el ritmo en la primera prueba de 24.65km de Cambyreta 1 para situarse con 3.1s de ventaja sobre Adrien Fourmaux, de Hyundai, con Paddon colocándose tercero. Ogier venía marcando los mejores parciales hasta que su Toyota sufrió un pinchazo trasero izquierdo hacia el final del tramo que le costó 24.4s.

Los problemas de Ogier continuaron cuando el ganador del año pasado se fue largo y golpeó un talud en el segundo tramo (Nueva Alborada 1), lo que provocó un pinchazo en el neumático delantero izquierdo y daños en la suspensión. El nueve veces campeón del mundo logró avanzar renqueando por la prueba, pero en el proceso obstaculizó a Fourmaux. Ogier no era consciente de que Fourmaux lo alcanzaba rápidamente, lo que provocó que ambos tuvieran un ligero contacto. Ogier se disculpó por obstaculizar a Fourmaux, pero esa era la menor de sus preocupaciones, ya que perdió cinco minutos. Se completó una reparación temporal en el brazo de suspensión, pero Ogier finalmente abandonó en el tercer tramo (Yerbateras 1).

"Sinceramente, me faltan un poco las palabras. Definitivamente no están al nivel de un campeonato del mundo [refiriéndose a los neumáticos]," dijo Ogier a Motorsport.com. "Es simplemente una lotería todo el tiempo. Está lejos de ser aceptable. Intenté mantener la calma, pero tuvimos varios problemas con este pinchazo que ocurrió en el primer tramo al aterrizar de un salto en una recta. No lo entiendo en absoluto.

"Luego, al final del tramo, mi dirección tuvo un problema y no pude activar el boost, pero por suerte teníamos un modo de recuperación y pudimos activarlo.

"Se encendía y se apagaba el boost al inicio del tramo y simplemente pasé por una cresta demasiado rápido, golpeé un talud y dañé la suspensión delantera izquierda. Sabía que sería difícil volver."

Solberg se llevó la victoria en el segundo tramo y amplió su ventaja a 7.1s sobre Paddon, mientras que Fourmaux cayó al tercer puesto tras verse obstaculizado por Ogier.

Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Sin embargo, fue Solberg el siguiente en tener problemas. El sueco perdió repentinamente potencia del motor al acercarse a una curva y se fue a una zanja, lo que requirió que los espectadores empujaran el coche para arrancarlo, costándole un tiempo valioso. Para empeorar las cosas, luego tuvo que detenerse para cambiar un neumático trasero derecho pinchado, perdiendo más de cuatro minutos en total.

"Por suerte, los aficionados me pusieron de nuevo en marcha, pero después de eso solo intentaba llegar limpio a la meta, pero luego tuve un pinchazo lento en línea recta y perdí otros dos minutos; perdimos mucho tiempo, pero fue pura mala suerte y tenemos que seguir adelante. Queda mucho camino, pero habrá pinchazos para otros y volveremos a estar en la pelea," dijo Solberg.

El drama de Solberg entregó el liderato a Paddon, ya que el neozelandés ganó el tercer tramo después de que Fourmaux se viera obligado a detenerse y cambiar un neumático delantero izquierdo pinchado, lo que relegó al piloto de Hyundai al sexto puesto de la general, por detrás del líder de WRC2 y héroe local Diego Domínguez.

Evans y el dúo de M-Sport formado por McErlean y Jon Armstrong también sufrieron neumáticos que se deslaminaban. El incidente de Armstrong resultó ser el más costoso, ya que también perdió la pinza de freno delantera derecha y sufrió un trompo a alta velocidad. Armstrong pudo regresar a la asistencia sin frenos en el séptimo puesto de la general.

La mañana casi limpia de McErlean en los tramos fue recompensada con el segundo puesto de la general, 2.8s por delante de Evans, mientras que Sami Pajari, de Toyota, mantuvo el cuarto puesto tras perder tiempo por una fuga de agua.

Los equipos repetirán el bucle de tramos esta tarde.