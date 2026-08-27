Por qué los pilotos del WRC esperan que el Rally de Paraguay sea "casi un segundo Safari"

Los pilotos del WRC prevén que el Rally de Paraguay se convierta en una especie de lotería, ya que las fuertes lluvias previstas amenazan con crear "casi un segundo Rally Safari" esta temporada.

Paraguay sorprendió a muchas tripulaciones cuando este rally sobre grava debutó en el WRC el año pasado, ya que su característica superficie de grava de arcilla roja resultó difícil de dominar. Este año, el rally es el más largo de la temporada del WRC, con 358,88 km, e incluye cinco nuevas etapas.

En condiciones secas, la superficie de la carretera se va puliendo cada vez más con cada coche que pasa, lo que la hace extremadamente resbaladiza. Ese efecto no hace más que acentuarse cuando llueve. Proteger los neumáticos de l e también será crucial, ya que en algunos puntos afloran rocas de la superficie de la carretera.

Sin embargo, el tema candente en el parque de asistencia antes de la prueba es el tiempo. Se espera que el viernes se mantenga seco, pero se prevén fuertes lluvias para el sábado y el domingo.

"Alguien dijo que podría ser casi como una segunda Kenia. Si llueve, puede resultar extremadamente difícil. Parece que mañana aún puede ser más sencillo en seco, aunque aquí también es bastante exigente, con muchos saltos y compresiones. También cabe esperar muchos pinchazos. No va a ser nada fácil, sobre todo si empieza a llover", afirmó Sami Pajari, de Toyota, que se alzó con la victoria en Finlandia en la última prueba.

Según Oliver Solberg, la intensidad de la lluvia que se prevé podría ser enorme.

"Tampoco parece que vaya a ser solo un poco de lluvia. Parece las Cataratas del Niágara. Así que creo que, cuando llegue, será mucho peor que en África", declaró Solberg a Motorsport.com.

"Tenemos esta tierra de arcilla roja y cambia constantemente. Darte cuenta de dónde está resbaladizo ya es bastante complicado en la prueba de rodaje. Así que creo que cuando llueva, si es que llueve, será difícil en todas partes. Me gusta. Cuanto más complicado sea, mejor. Cuantas más cosas puedan pasar, más oportunidades hay de darle la vuelta a la situación".

Ogier espera que sea una lotería

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Listo para luchar por la victoria tras su fuerte accidente en el Rally de Finlandia, el actual campeón del mundode la , Sébastien Ogier, sabe lo que hace falta para dominar el Rally de Paraguay tras ganar la primera edición de la prueba en el WRC el año pasado.

Sin embargo, el francés se sintió frustrado por haberse quedado sin sumar los 35 puntos tras verse envuelto en un fuerte chaparrón al final de la prueba. Este año cree que el rally supondrá aún más una lotería para las tripulaciones.

"Al menos, desde mi punto de vista, este fin de semana será una lotería. Mañana habrá una lotería de pinchazos, y después de eso va a ser muy complicado por las condiciones, así que nunca se sabe", declaró Ogier a Motorsport.com.

"Aquí es extremadamente complicado. Esta carretera de tierra arcillosa prácticamente no ofrece agarre alguno. Así que creo que va a ser muy interesante. Esa es la palabra que siempre usamos en estas condiciones cuando no sabes cómo describirlo, pero va a ser complicado".

En algunos aspectos, los pilotos creen que podría ser peor que el Rally Safari de Kenia, dado que hay pocas zonas de escape abiertas en las etapas para recuperarse en caso de que se produzcan salidas de pista.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"El año pasado tuvimos aquí condiciones un poco similares, aunque quizá no tan extremas como las que vamos a afrontar ahora", afirmó Elfyn Evans, de Toyota, que lidera el campeonato con 30 puntos de ventaja sobre Pajari.

"La cuestión es que aquí, en realidad, hay muchas más cosas contra las que chocar que en Kenia. Sé que suena un poco extraño decir que en Kenia no hay nada contra lo que chocar, pero aquí hay muchos menos tramos de pradera abierta y más carreteras propiamente dichas, flanqueadas por árboles, taludes, rocas y todo lo demás. Así que va a ser complicado".

"Las etapas están prácticamente secas en este momento. En algunos tramos ya se ve que el riesgo de que se formen surcos y de sufrir un pinchazo es bastante alto. Será casi imposible predecir cómo evolucionarán con la cantidad de lluvia que se prevé. Creo que tendremos que intentar adaptarnos lo mejor que podamos ese mismo día".

Fourmaux espera que la lucha se prolongue hasta la Power Stage final

Adrien Fourmaux, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

, deHyundai, Adrien Fourmaux, causó sensación en esta prueba el año pasado, ya que lideró la clasificación el viernes antes de sufrir un pinchazo. Posteriormente, el francés se vio afectado por la lluvia, ya que su i20 N ingirió agua.

Fourmaux cree que tiene el ritmo necesario para luchar por lo que sería su primera victoria en el WRC, pero considera que el rally quizá no se decida hasta la última Power Stage.

"Estoy contento de estar aquí. Sé que es una prueba dura. Creo que el año pasado mantuvimos el liderato durante mucho tiempo y luego lo perdimos por un pinchazo, pero conservamos el segundo puesto hasta que llegó la última especial. Pero antes hubo algunos problemas con el motor, se metió agua… Pasaron muchas cosas aquí, y creo que volverá a pasar. Pero hemos aprendido de lo ocurrido el año pasado", afirmó Fourmaux.

"Hay muchas etapas nuevas. Se avecina lluvia. El asfalto va a estar resbaladizo. Así que diría que todo es posible hasta el último kilómetro de la Power Stage.

"Las carreteras están muy compactas cuando están secas. Así que, cuando hay agua, patinamos sobre ella. Es como hielo".

M-Sport prepara tubos de respiración para las fuertes lluvias de Paraguay

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

M-Sport-Ford está preparado para lo peor, ya que ha traído tubos de respiración que se pueden acoplar a sus Ford Puma Rally1 en caso de que el agua estancada se convierta en un problema.

No obstante, las condiciones meteorológicas previstas podrían brindar al equipo británico la oportunidad de sacar partido de estas difíciles circunstancias.

"Creo que podríamos conseguir un buen resultado, pero sabemos que todo tiene que salir según lo previsto, y hasta ahora no ha sido así", afirmó Jon Armstrong, debutante en el Rally de Paraguay.

"Lo único a lo que puedo compararlo es a la etapa del Rally de Goodwood de la " ", que también tiene esas zonas brillantes cuando el asfalto empieza a pulirse cada vez más por el paso de los coches. Solo que aquí parece que no hacen falta tantos coches para que empiece a pulirse".

"Creo que probablemente sea la grava más resbaladiza que puedas encontrar. Y con la cantidad de lluvia que dicen que va a caer el domingo, quizá sea mejor ir en barco. Ya veremos", añadió Josh McErlean, compañero de equipo de Armstrong.