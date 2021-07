Ogier: nada cambiará y dejaré el WRC de tiempo completo en 2022

El siete veces campeón del WRC indicó a principios de este año que tenía la intención de disputar sólo una campaña parcial el año que viene y compaginarla con posibles competencias en circuitos.

Después de ganar cuatro de los seis primeros rallies de la temporada, las actuaciones de Ogier, junto con la incertidumbre sobre el número de rallies que disputará la próxima temporada, han provocado sugerencias de que podría prolongar su estancia a tiempo completo en el WRC durante toda la temporada 2022.

Sin embargo, el piloto de Toyota ha cerrado esa posibilidad y se mantiene firme en que la próxima temporada pasará más tiempo con su familia, y sólo competirá en pruebas esporádicas en la temporada en que el mundial de rallies acogerá la nueva normativa de vehículos híbridos.

"Ha sido un muy buen comienzo de temporada, ganar cuatro de seis es un logro porque en este momento la competencia del campeonato es bastante alta", dijo Ogier.

“Es algo bueno y lo disfruto mucho, pero repito, tengo otras prioridades en la vida y un plan diferente para el futuro”.

"No habrá ningún resultado deportivo que me haga cambiar de opinión. Definitivamente haré todo lo posible para conseguir un octavo título y ha sido una buena primera mitad de temporada, pero aún quedan muchos puntos por conseguir, así que tenemos que seguir adelante. Debo tratar de mantener el impulso”.

"Mantendré abierta la posibilidad de hacer algunos rallies, tal vez sea sólo uno, o tal vez unos cuantos. Por supuesto que teniendo un calendario ayudaría a planificar”.

"Lo único seguro al cien por cien para el año que viene es que quiero tener más tiempo libre que ahora”.

“Vamos a ver qué puedo hacer en mi calendario para seguir manteniendo un poco de adrenalina y no aburrirme, porque como todo el mundo necesito un poco de adrenalina”.

"Cuando has tenido una vida como la mía no creo que puedas parar de todo a nada, porque eso sería difícil. Tengo que encontrar el equilibrio fino para que el año que viene pueda ser feliz en todos los aspectos”.

Ogier ha mencionado anteriormente su ambición de cambiar los rallies por carreras de circuito, en particular con la mira en disputar las 24 Horas de Le Mans.

El francés también ha destacado que le gustaría seguir vinculado a Toyota en el futuro, una marca que también dirige un exitoso programa del Campeonato del Mundo de Resistencia.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Ogier afirma que las conversaciones sobre Le Mans o un posible test en un prototipo de Toyota no han avanzado mucho.

"No es ningún secreto que lo discuto, mi sueño es ir a Le Mans y disputar carreras de circuito. Siendo honesto ese es un tema que todavía necesita aclarar, si tengo la oportunidad de hacerlo o no y básicamente eso influirá en si hago algunos rallies o no", añadió, cuando Motorsport.com le preguntó sobre sus planes para Le Mans.

"Para ser honesto, la discusión no se ha movido mucho, así que eso es algo que tengo que presionar un poco más para al menos obtener algunas respuestas. También entiendo que nunca es fácil planificar con mucha antelación. Hasta ahora no sé mucho más".

La decisión de Ogier de reducir sus apariciones en el WRC la próxima temporada dejará a Toyota con la necesidad de cubrir ese asiento al menos por la mitad de la temporada.

El jefe de Toyota, Jari-Matti Latvala, ya ha señalado como candidatos al ex piloto de Toyota, Citroën y M-Sport Esapekka Lappi, a Teemu Suninen de M-Sport, a Dani Sordo de Hyundai y a la estrella del WRC2 Jari Huttonen.

Sordo dice que ha habido algunas discusiones sobre su futuro, pero en este momento sus planes en el WRC siguen sin estar claros.

"No, por el momento no sé lo que voy a hacer", dijo Sordo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su futuro.

"Espero que tengamos algo para el año que viene”.

"Hemos tenido una pequeña discusión, pero será difícil, tal vez Seb hará muchos más rallies de lo esperado, así que vamos a ver qué sucede", añadió, cuando se le preguntó sobre las discusiones con Toyota.

Sin embargo, el jefe de Hyundai, Andrea Adamo, dijo a Motorsport.com que quiere retener al experimentado piloto español.

"No sé si [Dani] está tentado por Toyota. Estoy hablando con él con normalidad y veremos lo que nos depara el futuro".

“Haré todo lo posible para mantenerlo por el mejor interés de Hyundai Motorsport y no sólo porque es un buen tipo y le debo mucho. Ya veremos".