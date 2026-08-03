Los pilotos del WRC reaccionan al histórico nuevo acuerdo de promotor en el campeonato

Los pilotos están entusiasmados con el futuro del World Rally Championship tras lo que la FIA ha calificado como el "mayor acuerdo de la historia" para los rallies.

Después de meses de conversaciones, la compañía automovilística francesa Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital han adquirido oficialmente WRC Promoter GmbH para hacerse con los derechos comerciales del WRC y del European Rally Championship en un acuerdo a largo plazo no revelado. Se cree que la duración del contrato ronda los 25 años.

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El exjefe de los equipos de Fórmula 1 Lotus y McLaren Eric Boullier se convertirá en el nuevo CEO de WRC Promoter.

Según la FIA, el acuerdo "aportará una nueva inversión significativa al deporte, ayudando a fortalecer y hacer crecer su cartera de deportes de motor de clase mundial en los próximos años". Se espera que la nueva visión para el WRC se revele en el Rally Paraguay a finales de este mes.

La finalización de este acuerdo se considera un paso clave para que el WRC avance con su nueva era, encabezada por unas nuevas regulaciones técnicas radicales que se introducirán el próximo año. Se espera que la finalización de un calendario de 2027 y de las regulaciones deportivas llegue a su debido tiempo ahora que se ha instalado un nuevo titular de los derechos comerciales.

La promoción del WRC ha sido un tema candente dentro del parque de asistencia durante varios años y este nuevo acuerdo histórico ha sido recibido con positivismo por parte de los pilotos.

Thierry Neuville, de Hyundai, fue uno de los más expresivos respecto a la necesidad de cambio, y aunque su propio futuro en el campeonato más allá de este año aún está por resolverse, espera que el nuevo titular de los derechos comerciales trabaje con los pilotos.

"Obviamente llevábamos mucho tiempo esperando ese anuncio," dijo Neuville a Motorsport.com. "Espero que podamos trabajar de la mano, equipos, pilotos y promotores, para devolver el campeonato al lugar al que pertenece. Y creo que nosotros, los pilotos, también podemos ser una buena ayuda porque somos los personajes principales de ese campeonato, y somos quienes mejor sabemos lo que significa el campeonato."

El nuevo acuerdo llega antes de un amplio cambio reglamentario para el WRC en 2027. Photo by: FIA

El nueve veces campeón del mundo Sebastien Ogier, cuyo futuro en el WRC también está aún por determinarse, añadió: "Personalmente, de nuevo, mi futuro en el deporte probablemente ya no sea realmente largo.

"Pero aun así, para el deporte en general, creo que es una gran noticia tener sangre nueva y algunas personas que parecen tener motivación para devolver el deporte al lugar donde debería estar, ya que ahora mismo es justo decir que no estamos realmente contentos con dónde estamos. El potencial está ahí, y creo que es genial tener un nuevo equipo, quizá algunas ideas nuevas y ambición para llevar el WRC al lugar que merece."

El debutante de WRC Rally1 Jon Armstrong también compartió su optimismo por el futuro, y tiene ganas de ver la dirección en la que los nuevos propietarios llevarán al WRC.

"Suena prometedor," dijo. "Obviamente, no conozco tan bien a esos chicos, pero creo que, por su trayectoria, vienen desde un ángulo ligeramente diferente del automovilismo y también de la promoción.

"Estoy emocionado por ver qué ocurrirá en el futuro y creo que tenemos uno de los deportes más emocionantes del mundo. Así que ojalá podamos mostrárselo a más gente y llegar a una audiencia más amplia."