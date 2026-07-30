Ingrassia, copiloto de Sébastien Ogier, dispuesto a "hacer honor" a su llamada de última hora

Julien Ingrassia, copiloto de última hora del Campeonato Mundial de Rallyes, afirma estar decidido a ayudar a Sébastien Ogier a conseguir un buen resultado en el Rally de Finlandia y a honrar el puesto que dejó vacante Vincent Landais por motivos personales.

Ingrassia ha regresado del Campeonato Mundial de Rallyes para esta participación puntual tras recibir una llamada del vigente campeón del mundo el sábado pasado, después de que se anunciara la retirada de Landais del exigente rally sobre tierra.

Lee también: WRC Sebastien Ogier se reunirá con su copiloto campeón para el Rally de Finlandia del WRC

Esto desencadenó 48 horas vertiginosas para Ingrassia, quien, como compañero de Ogier, consiguió ocho títulos mundiales antes de colgar el casco del WRC tras ganar el Rally de Monza en 2021. El lunes, Ingrassia volvió a sentarse en el asiento del copiloto junto a Ogier para una prueba previa al evento, antes de visitar el taller de Toyota para familiarizarse con el trabajo en el GR Yaris Rally1.

Tras cinco años alejados de la máxima categoría del WRC, tanto Ogier como Ingrassia se han mostrado impresionados por la rápida compenetración de su equipo en la preparación para el Rally de Finlandia. Ambos están motivados para conseguir un buen resultado para Landais.

"Estoy aquí porque Vincent no está en una buena situación ahora mismo, y mi deber es sustituirle", declaró Ingrassia a Motorsport.com. "Él es el que manda ahora en el coche, ya no soy yo, y mi objetivo es conseguir el mejor resultado posible y honrar su puesto.

"Hubiera sido una tontería venir aquí sin haber hecho esa prueba el lunes". Por suerte, teníamos esta sesión de pruebas planificada. Creo que en 48 horas dormí cuatro horas. Estaba un poco aturdido, pero enseguida la adrenalina me puso en buena forma y me sentí lo suficientemente fuerte. El coche va rápido. Tengo que ser muy constante y cuidar mi ritmo al dar las notas de ruta.

“Es como montar en bici, es algo que no se olvida. Pero en Ámsterdam se monta en bici para pasear, y se baja a toda velocidad con casco. Y esta es mi posición. Ya la llevo en la sangre.

“Conozco el trabajo. Pero lo que me sorprende es que enseguida encontré el ritmo para dar las notas de ruta. Seb estuvo contento durante la prueba y también aquí en la puesta a punto.”

Sébastien Ogier admitió que no hubo mucha diferencia con el cambio de copiloto. Photo by: Toyota Racing

Ogier admitió que, dada la forma en que Landais e Ingrassia hablan y tocan, no notó mucha diferencia cuando volvieron a tocar juntos en la prueba del lunes.

Cuando le preguntaron si le resultaba extraño tener a Ingrassia a su lado, Ogier añadió: "Sí y no, porque no noté mucha diferencia, y las notas y la entonación son muy parecidas entre los dos. Si no lo piensas demasiado, no es un gran cambio.

Claro que Julien soñará con esa victoria, por muchas razones, pero también, en cierto modo, por Vincent y su familia". Como siempre, para todos, por muchas razones, incluso para mi equipo, que también tiene su sede aquí [en Finlandia], hay muchos motivos para intentar rendir bien esta semana.

A pesar del cambio de copiloto de última hora, Ogier prevé una "gran lucha" por la victoria entre sus compañeros de Toyota y sus rivales de Hyundai. Con la incertidumbre sobre la posibilidad de que la última carrera de la temporada se celebre en Arabia Saudí, conseguir una buena cantidad de puntos para aspirar al décimo título mundial será crucial.

"Sin duda habrá una gran lucha", dijo Ogier, que se encuentra a 38 puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans.

"Pero creo que tampoco debemos olvidarnos de Hyundai, que ha estado rindiendo bien aquí. En el pasado y el año pasado, tuve una gran velocidad, así que creo que, sobre el papel, la lucha por la victoria pinta muy bien. Y sin duda queremos formar parte de esta lucha".

“Por supuesto, si eliminamos aunque sea una sola ronda [Arabia Saudita], será importante sumar algunos puntos este fin de semana. Sin duda, Elfyn tiene ventaja en este momento. Pero, siendo realistas, creo que los cinco pilotos de Toyota aún pueden ganar el campeonato.”

Lee también: WRC Kalle Rovanpera realizará una demostración en el Rally de Finlandia