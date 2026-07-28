Kalle Rovanpera realizará una demostración en el Rally de Finlandia

Kalle Rovanpera volverá a ponerse al volante de un coche de rally después de confirmarse que participará en pasadas de demostración en el Rally de Finlandia esta semana.

El bicampeón mundial de rally estará acompañado por su copiloto campeón Jonne Halttunen y la pareja conducirá el Toyota Corolla GT AE86 de Halttunen por el tramo Harju del evento el jueves y el viernes.

El Rally de Finlandia es un evento que ganaron el año pasado conduciendo un Toyota GR Yaris Rally1 oficial en la que fue su última temporada en el World Rally Championship en el futuro previsible.

Rovanpera volverá a ponerse al volante el jueves, cuando conducirá el coche por el tramo inaugural del evento del World Rally Championship. El piloto de 25 años pasará luego al asiento del copiloto el viernes, cuando Halttunen tome el relevo.

Un comunicado del Rally de Finlandia decía: "¡Kalle Rovanpera y Jonne Halttunen regresan al legendario Harju Stage! Llevarán el Toyota Corolla GT AE86 de Jonne por el tramo tanto el jueves como el viernes."

La asistencia de Rovanpera se producirá después de que el finlandés hiciera una visita relámpago al Rally de Estonia hace dos semanas mientras estaba de vacaciones en la región.

Esa fue su primera visita a un evento del WRC desde que puso fin a su etapa en la serie el año pasado, optando por pasarse a las carreras en circuito para 2026.

Aunque un problema médico obligó al piloto de 25 años a posponer sus planes de disputar la temporada de Super Fórmula de este año en Japón, Rovanpera ha seguido de cerca el WRC y ha actuado como mentor de su gran amigo y excompañero de equipo en Toyota Takamoto Katsuta.

Toyota anunció el mes pasado que Rovanpera había reanudado el entrenamiento físico y que ahora está en condiciones de planificar un “regreso progresivo a la conducción”.

El objetivo es volver a la competición en 2027 y el mes pasado Rovanpera volvió a ponerse al volante de su coche de drift Toyota GR Supra.

"Obviamente ahora me han declarado apto de nuevo para conducir, así que eso está bien y poco a poco estoy volviendo a todo. No sé cuáles son los próximos planes, pero seguro que algo interesante,” dijo Rovanpera cuando se le preguntó por su recuperación en el Rally Estonia.

"El invierno fue ajetreado e hicimos mucha conducción y muchas cosas interesantes, pero fue una pena que terminara como terminó; veremos qué viene después.”

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