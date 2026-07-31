El WRC cambia de promotor y un exjefe de equipo de la F1 toma las riendas

La FIA ha anunciado que se ha completado un acuerdo para dar la bienvenida a un nuevo titular de los derechos comerciales del World Rally Championship y el European Rally Championship.

El acuerdo, por el que la compañía automotriz francesa Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital adquieren WRC Promoter GmbH, ha sido descrito por la FIA como el "mayor acuerdo en la historia de estos campeonatos".

Cosmobilis, dirigida por el exjefe de los equipos de Fórmula 1 Lotus y McLaren Eric Boullier, se convertirá en el nuevo CEO de WRC Promoter.

El anuncio de la FIA continuó señalando que el acuerdo "aportará una nueva inversión significativa al deporte, ayudando a fortalecer y hacer crecer su cartera de automovilismo de clase mundial en los próximos años".

Desde hace tiempo se anticipaba un cambio de promotor para el WRC, con los primeros informes indicando que el anterior titular de los derechos comerciales, WRC Promoter, propiedad del gigante de bebidas energéticas Red Bull y de la empresa de inversión alemana KW25, se estaba preparando para una venta en 2024.

WRC Promoter GmbH adquirió los derechos comerciales del WRC en 2013.

La FIA lanzó entonces un proceso de licitación en agosto del año pasado que atrajo a posibles interesados de Europa, América y Oriente Medio. Había esperanzas de que se completara un acuerdo en diciembre del año pasado, pero tras varios meses de conversaciones, finalmente se ha completado ahora un acuerdo.

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Los nuevos titulares de los derechos comerciales del WRC han firmado un acuerdo "a largo plazo", aunque su duración no está clara.

La finalización de este acuerdo se considera un paso clave para que el WRC avance hacia su nueva era, encabezada por unas nuevas regulaciones técnicas radicales que se introducirán el próximo año.

Se espera que la finalización de un calendario de 2027 y de las regulaciones deportivas llegue a su debido tiempo ahora que se ha instalado un nuevo titular de los derechos comerciales.

"Este es verdaderamente el acuerdo del siglo para los rallies, y estoy orgulloso de anunciar este paso transformador hacia adelante, y niveles de inversión nunca antes vistos," dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"No solo aportará beneficios reales a los aficionados, competidores y nuestros clubes miembros de todo el mundo, sino que esta inversión significa confianza en el futuro de nuestro deporte mientras su popularidad global sigue creciendo.

"El futuro de nuestros campeonatos está en el centro de cada decisión que tomamos, y nos hemos asegurado de no solo asegurar el socio adecuado para hoy, sino uno que comparta nuestra visión a largo plazo.

"Mi agradecimiento al vicepresidente de la FIA para Deporte, Malcolm Wilson, y a su dedicado equipo por hacer esto posible, y espero con interés trabajar estrechamente con nuestro nuevo promotor.

"Los rallies son una parte enorme de mi historia personal, han moldeado quién soy y cómo trabajo, y estoy profundamente comprometido con su futuro. Este es un momento importante para nuestro deporte y, al entrar en una nueva era, estoy orgulloso de que tengamos un nuevo socio en marcha para ayudarnos a impulsar el brillante futuro de estos campeonatos."

Mohammed Ben Sulayem Photo by: Red Bull Content Pool

Cosmobilis y Park Square Capital han esbozado planes ambiciosos para llevar el WRC y el ERC al siguiente nivel, poniendo a los aficionados en el centro del deporte y haciendo que los rallies sean más emocionantes, accesibles y atractivos.

Su objetivo es aumentar la audiencia global del deporte y profundizar la participación de los aficionados. Para hacer realidad esta visión, el nuevo promotor ha formado un equipo de expertos. El anuncio también incluyó la noticia de la creación de un nuevo Fondo de Crecimiento de la FIA que apoyará proyectos que impulsen el éxito y el desarrollo de los rallies en todo el mundo.

A través de este fondo, el crecimiento se sentirá en todo el automovilismo, desde los niveles más altos de los campeonatos hasta la participación de base de nivel inicial. El presidente de la FIA reveló el año pasado que la venta generaría inversión adicional de la FIA.

Jean-Louis Mosca, presidente y CEO de Cosmobilis, dijo: "Esta adquisición marca un hito importante en la transformación de Cosmobilis. Desde nuestra creación, nuestra ambición ha sido construir un grupo capaz de conectar todo el ecosistema automotriz a través de la tecnología, los datos y plataformas creadoras de valor.

"El WRC y el ERC representan una tremenda aceleración de esta estrategia. No estamos simplemente adquiriendo los derechos comerciales de un campeonato mundial: estamos construyendo una plataforma internacional donde fabricantes, socios, medios, tecnología y aficionados se unen.

"Nuestro objetivo es claro: convertir al WRC en la referencia global del automovilismo, al tiempo que creamos un motor de crecimiento sostenible para todo el ecosistema Cosmobilis."

Boullier añadió: "Asumo este reto con entusiasmo y determinación, pero también con humildad y un fuerte sentido de responsabilidad: hacer que estos campeonatos excepcionales sean aún más atractivos.

"Junto con la FIA y nuestros socios, queremos hacer de cada prueba un evento espectacular, diseñado para emocionar a los aficionados de todo el mundo.

"El objetivo es claro: establecer el WRC y el ERC como marcas globales de clase mundial y un motor de crecimiento sostenible, estrechamente alineado con los desafíos tecnológicos y medioambientales actuales."

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