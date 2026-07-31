Ogier toma el liderato en Finlandia tras una mañana llena de incidentes

Sébastien Ogier y su copiloto sustituto Julien Ingrassia realizaron una conducción impecable para liderar el Rally Finlandia tras un bucle matinal del viernes lleno de incidentes.

La dupla Ogier-Ingrassia, que compitió junta por última vez hace cinco años, encajó rápidamente, ganando tres de los cuatro rápidos tramos de grava para llegar a la asistencia del mediodía con una ventaja de 5.3s sobre Adrien Fourmaux, de Hyundai.

"Creo que había mucho riesgo para mí ahí dentro," dijo Ogier después del último tramo del bucle. "Ataqué fuerte y hubo algunos pequeños momentos. Sinceramente, empujamos en cada tramo."

El ganador del Rally Estonia Sami Pajari completó el bucle en tercera posición, a 8s del liderato, mientras que Oliver Solberg subió al cuarto puesto tras incidentes costosos para Thierry Neuville, Esapekka Lappi y Jon Armstrong.

Ogier tomó inmediatamente el control en la prueba inicial de Laukaa, de 18.16km. A pesar de admitir que había tenido un inicio de tramo menos que perfecto, el francés fue 2.9s más rápido que Fourmaux y Lappi, quienes compartieron el segundo mejor tiempo.

Esto fue suficiente para catapultar a Ogier al liderato del rally por 1.7s, una posición que mantuvo durante el bucle.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Pajari emergió como el único otro piloto en lograr un mejor tiempo después de ganar el tercer tramo. El finlandés subió al segundo puesto de la general en el cuarto tramo, pero cayó por detrás del impresionante Fourmaux por 2.7s después de la prueba final del bucle.

"Ha sido una gran mañana, pero me gustaría más," dijo Fourmaux. "A veces estoy en la trazada, a veces la trazada es muy complicada. Definitivamente no es fácil esta mañana, pero estoy contento."

Thierry Neuville, de Hyundai, había estado de lleno en la pelea, situado cuarto en la general, antes de que un momento en el quinto tramo (Hoho) le hiciera golpear una roca oculta entre la maleza.

El impacto dañó gravemente la suspensión delantera izquierda de su i20 N Rally1 y le costó más de 1m30s. Existían temores de que el campeón del mundo de 2024 no pudiera llegar a la asistencia, pero de algún modo logró llevar el coche de vuelta.

No se pudo decir lo mismo de su compañero de equipo Lappi. El finlandés había salido muy rápido para ocupar el quinto puesto de la general antes de un costoso error en el cuarto tramo.

Lappi perdió la parte trasera del coche y acabó en una zanja que lanzó su i20 N Rally1 a dar una vuelta de campana. Es poco probable que los daños del coche se reparen para el resto del rally.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Como resultado, Solberg de Toyota subió al cuarto puesto, a 11.8s del liderato. El ganador de Monte Carlo había estado teniendo dificultades para encontrar las sensaciones en su primera salida con un coche Rally1 en carreteras finlandesas.

El líder en puntos del World Rally Championship, Elfyn Evans, completó la mañana en quinto lugar de la general, a 14.1s de Ogier, después de meterse brevemente entre los arbustos en el último tramo.

Takamoto Katsuta sufrió un bucle difícil con subviraje y sobreviraje persistentes y llegó a la asistencia sexto, a 27.4s del liderato.

Mārtins Sesks y Josh McErlean, de M-Sport-Ford, completaron el orden de los Rally1 supervivientes en séptimo y octavo lugar respectivamente, antes del bucle repetido del viernes por la tarde.

Su compañero de equipo Jon Armstrong no tuvo tanta suerte, ya que su día terminó tras rozar la parte trasera derecha de su M-Sport Ford Puma Rally1 y rebotar hasta una zanja en el tercer tramo.

Los espectadores intentaron recuperar el coche varado, pero el norirlandés no pudo continuar el bucle.