Crónica de carrera

WEC Barcelona

WEC Barcelona: Toyota logra un dominante 1-2 y es campeón de constructores

El constructor japonés suma cuatro victorias en siete carreras para volver a consolidarse como la referencia del WEC

Rachit Thukral

Publicado: 18 oct 2026, 16:17

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Toyota logró un contundente 1-2 en la primera visita del World Endurance Championship a Barcelona para asegurar el título de constructores en Hypercar con una ronda de margen.

Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa se mantuvieron en gran medida sin oposición en el #8 Toyota TR010 Hybrid durante la carrera de seis horas, superando al auto hermano de Kamui Kobayashi, Nyck de Vries y Mike Conway en condiciones cambiantes de mojado/seco.

El resultado marcó la tercera victoria de la temporada para la tripulación del #8, lo que les da una ventaja de 17 puntos sobre sus compañeros de equipo ganadores de las 24 Horas de Le Mans de cara a la final de Monza del próximo mes.

Con el #20 BMW M Hybrid sin sumar por tercera carrera consecutiva tras un problema temprano con las presiones de los neumáticos, los dos Toyota siguen siendo las únicas tripulaciones que aún están en la pelea por el título de pilotos de cara a la final de Monza del próximo mes.

Así se desarrolló la carrera

Toda la parrilla largó con neumáticos de lluvia tras los fuertes chaparrones de más temprano en el día, con la pista todavía visiblemente mojada cuando el coche de seguridad se retiró a boxes después de una vuelta de formación adicional.

Cuando se puso en marcha la carrera, Daniel Juncadella hizo la mejor largada desde el tercer lugar de la parrilla, impulsando al #19 Genesis GMR-001 al frente. Pero el español se fue de pista en la curva 5 y cayó al fondo del pelotón, lo que permitió a Buemi -que había superado al #17 Genesis de Andre Lotterer, autor de la pole- tomar la punta con el #8 Toyota.

La carrera tuvo que ser neutralizada antes incluso de completarse la primera vuelta, con el #35 Alpine A424 y el #78 ASP Lexus RC F GT3 detenidos en pista tras verse involucrados en incidentes separados.

Poco después del reinicio, el coche de seguridad tuvo que salir otra vez, después de que Harry Tincknell dejara varado al #007 Aston Martin Valkyrie en la grava de la curva 5. Todos los participantes de Hypercar, con la excepción del #20 BMW, eligieron detenerse bajo el coche de seguridad virtual, aprovechando la oportunidad para recargar combustible en una pista mientras la lluvia se intensificaba.

La carrera finalmente se reanudó con nueve minutos restantes en la primera hora, con Buemi liderando cómodamente en el #8 Toyota por delante del BMW fuera de secuencia de Rene Rast y el #50 Ferrari de Miguel Molina, que había largado con fuerza.

Mientras tanto, de Vries avanzaba de manera importante a bordo del #7 Toyota, tras haber pasado ya del noveno al cuarto lugar en el primer reinicio. El ganador de las 24 Horas de Le Mans ganó una posición cuando Rast entró a boxes y luego superó sin mayores problemas a Molina, estableciendo el 1-2 de Toyota detrás de Buemi antes del final de la primera hora.

Durante el resto del stint, de Vries pareció ser el más rápido de los dos Toyota, con el neerlandés recortando rápidamente la diferencia con Buemi e incluso acercándose a intentar una maniobra. Pero como este último cargaba con una penalización de cinco segundos por una infracción en la largada, de Vries optó por quedarse detrás de su compañero de equipo.

No fue hasta cumplidas tres cuartas partes de la segunda hora que los pilotos de Hypercar realizaron sus primeras paradas completas en boxes, con los dos períodos tempranos de coche de seguridad permitiéndoles estirar más el combustible. Para entonces, la pista también se había secado de manera significativa, lo que permitió a los pilotos cambiar a neumáticos slick.

El #8 Toyota fue el primero de los punteros en entrar a boxes y cumplió debidamente su penalización, con Hartley cayendo al segundo lugar tras tomar el relevo de Buemi. Pero el undercut permitió a Hartley recuperar el tiempo perdido, y no tuvo problemas para volver a superar al #7 Toyota, ahora conducido por Conway, compañero de equipo de de Vries.

Una vez al frente, Hartley abrió una ventaja de más de 14 segundos en un stint impresionante, dando al #8 Toyota, líder del campeonato, una ventaja decisiva al llegar a la mitad de la carrera.

La carrera volvió a quedar neutralizada con dos horas por delante en el reloj, cuando Zacharie Robichon fue sorprendido por el agua que se filtraba a través de los pianos y quedó atascado en la grava de la curva 7.

Esto eliminó la diferencia entre los dos Toyota, pero Hirakawa volvió a escaparse al frente con el #8 TR010 Hybrid, con Kobayashi y de Vries incapaces de sostener un desafío prolongado en el auto #7 mientras una amenaza tardía de lluvia no llegó a concretarse.

La diferencia final entre los dos autos fue de 0.6s, mientras Hirakawa, Buemi y Hartley consiguieron su segunda victoria consecutiva para fortalecer sus aspiraciones al título de pilotos.

Ferrari emergió como el rival más cercano de Toyota en Barcelona, con Molina, Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco terminando terceros en el #50 499P, aunque a más de medio minuto del ganador de la carrera.

El Ferrari satélite de AF Corse compartido por Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson también tuvo una sólida actuación, pero fue superado por el #38 Jota Cadillac V-Series.R de Sebastien Bourdais, Jack Aitken y Earl Bamber en la última ronda de paradas en boxes. Kubica persiguió a Aitken en el stint final, pero el flamante campeón de IMSA GTP sostuvo el cuarto lugar por menos de un segundo.

El #12 Cadillac hermano de Will Stevens, Norman Nato y el regreso de Alex Lynn terminó sexto después de recuperarse de una penalización de 10s que Stevens recibió por golpear al #35 Alpine de Ferdinand Habsburg en la largada.

Fue un día dispar para BMW en Barcelona tras una difícil clasificación que dejó a sus dos prototipos LMDh 14° y 16° en la parrilla. Dries Vanthoor, Raffaele Marciello y Kevin Magnussen mostraron un ritmo sólido en el #15 M Hybrid V8 para remontar hasta el séptimo lugar. Eso fue pese a que Magnussen recibió una penalización de 10s por causar una colisión con el #38 Cadillac de Sebastien Bourdais.

Sin embargo, el #20 BMW, contendiente al título, tuvo un día complicado, con la decisión de no detenerse bajo el segundo coche de seguridad saliéndole mal cuando a Rast le mostraron una bandera negra y naranja por bajas presiones de neumáticos. Rast tuvo que entrar a boxes con bandera verde y más tarde recibió una penalización de 20s por la infracción, lo que dejó a él, Robin Frijns y Sheldon van der Linde a una vuelta de los líderes. El resultado marcó su tercer abandono de los puntos del año y eliminó cualquier posibilidad matemática de ganar el título de pilotos.

Mientras tanto, Marco Sorensen llevó a casa al único Aston Martin Valkyrie superviviente, que compartió con Alex Riberas, en el octavo lugar tras una carrera en gran medida sin incidentes para la tripulación del #009.

Alpine completó los puestos de puntos en Hypercar, con Victor Martins y Jules Gounon aferrándose al noveno lugar pese a tener que llevar el #36 A424 a boxes para una parada no programada a 20 minutos del final por una posible pinchadura. Charles Milesi y Ferdinand Habsburg terminaron décimos en el auto hermano #35.

Después de brillar en la clasificación del sábado, la carrera de Genesis se deshizo en la primera hora. Lotterer cayó del primero al octavo lugar en las primeras etapas por problemas de control de tracción, antes de que una penalización de drive-through por una infracción bajo FCY dejara a él, Mathys Jaubert y Pipo Derani fuera de los puntos.

Juncadella aprovechó el coche de seguridad para recuperarse de su error en la vuelta 1, pero él, Paul-Loup Chatin y Mathieu Jaminet finalmente cayeron en el clasificador, quedándose apenas sin puntos en el 11° lugar.

Peugeot se mostró fuerte en condiciones húmedas durante las dos primeras horas, con Paul di Resta subiendo del último al sexto lugar por mérito propio en el #93 9X8. Pero el fabricante francés retrocedió a medida que la pista se secó, con sus dos autos terminando finalmente fuera de los puntos en 12° y 13° lugar.

LMGT3: Porsche gana mientras Corvette se acerca al título

#92 The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R: Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

Photo by: Jakob Ebrey

Manthey consiguió su primera victoria en LMGT3 de la temporada 2026 en Barcelona, con Yasser Shahin, Riccardo Pera y Richard Lietz triunfando en el #92 Porsche 911 GT3 R.

Mientras que la segunda entrada del equipo quedó muy dañada en la melé de la primera vuelta, el #92 Porsche disfrutó de una carrera limpia, liderando durante casi toda la duración de una manera inédita.

El piloto de categoría bronce Shahin tomó el volante del auto en el primer stint e inmediatamente superó al #10 Garage 59 McLaren de Antares Au, autor de la pole, para tomar la punta. Luego Pera se escapó hasta una diferencia de 20 segundos a mitad de carrera, antes de que el piloto oficial de Porsche Lietz llevara el auto hasta la meta en el stint final.

Aunque la victoria del #92 Porsche nunca estuvo en duda, la pelea por el segundo lugar se definió hasta el final. Marvin Kirchhofer superó a Dan Harper en las etapas finales para asegurar la posición de escolta en el #10 McLaren, el poleman que compartió con Au y Tom Fleming.

Harper, Anthony McIntosh y Parker Thompson completaron de todos modos una sólida recuperación desde el 15° lugar de la parrilla para terminar terceros a bordo del #69 BMW M4 GT3 de WRT.

El #33 TF Sport Corvette Z06 GT.3R de Jonny Edgar, Nicky Catsburg y Ben Keating, líder del campeonato, terminó sexto, retrasando la coronación de Edgar hasta Monza.

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