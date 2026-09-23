Max Verstappen descarta competir en las 24 Horas de Le Mans de 2027

Max Verstappen ha descartado competir en las 24 Horas de Le Mans en 2027, pero el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 tiene en la mira las carreras de 24 horas en Nurburgring y Spa-Francorchamps.

El calendario de F1 de 2027, revelado recientemente, dejó la puerta entreabierta para que los pilotos de F1 compitan en varias de las mayores carreras de resistencia del calendario, con las carreras de 24 horas en Nurburgring, Le Mans y Spa celebrándose todas en fines de semana libres para la F1.

Se entiende que pruebas como Spa, organizada por SRO, incluso habían incorporado cierta flexibilidad de fechas para evitar un choque directo con la F1 con la esperanza de atraer a pilotos como Verstappen o Lando Norris para participar en el evento de finales de junio.

La mayor carrera de resistencia, las 24 Horas de Le Mans, se celebra el 12-13 de junio del próximo año y queda encajada entre las rondas de Mónaco y Portugal. Pero dada la extensa preparación necesaria para el clásico francés de resistencia, que incluye una jornada de test que coincide con Mónaco y se supone que es obligatoria para los debutantes, Verstappen ha dejado ahora en suspenso la idea de debutar en Le Mans en 2027.

"Nurburgring y Spa, probablemente. Le Mans, no. Eso no está en mi lista por ahora", dijo Verstappen el miércoles en Bakú.

Fernando Alonso, dos veces ganador del evento con Toyota, había coqueteado con la idea de unir fuerzas con Verstappen en Le Mans: "No creo que el próximo año vaya a suceder, pero quizá en el futuro. Sería bonito. Max [necesita estar] un poco más libre en el calendario. Hay muchas carreras".

Lando Norris probó el Hypercar de McLaren recientemente en Portimao. Photo by: McLaren

El vigente campeón del mundo Norris está interesado en una participación en Le Mans en el futuro, pero insistió en que "no es algo en lo que haya estado pensando". La semana posterior al GP de España, el británico completó un test del flamante Hypercar de McLaren en Portimao.

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"El test estuvo bien para ir y hacer algo", dijo Norris. "Todo mi enfoque sigue estando en la F1 y siempre lo estará. Nunca sacrificaré algo en la F1 por otra cosa.

"Si hay una posibilidad de que las cosas puedan encajar, quizá, pero no sé si será el próximo año, el año siguiente, dentro de tres años, cuatro años, no tengo ni idea. No es algo en lo que haya estado pensando en absoluto, pero es algo que me gustaría hacer en el futuro".

Verstappen se mostró más optimista sobre sus opciones de debutar en las 24 Horas de Spa, con SRO trasladando el test oficial de dos días del evento al 15-16 de junio, lo que no coincide con un evento de F1.

Después de que su coche perdiera el liderato de las 24 Horas de Nurburgring por problemas mecánicos, el cuatro veces campeón del mundo de F1 también tiene ganas de volver a intentarlo en el Nordschleife.

Photo by: Ferrari

"Ya dije después de la carrera en el Nordschleife que quería volver", confirmó el neerlandés. "Así que, si me permite prepararme bien y todo sale bien, [lo haré].

"Sé que no hay coincidencia de fechas, pero aun así tiene que encajar en mi calendario, y entonces lo haré. Y Spa es una opción emocionante para hacerlo".

Información adicional de Ronald Vording y Ben Vinel