Michelin seguirá siendo proveedor de la categoría Hypercar hasta 2032

La colaboración entre Michelin y el FIA WEC está llamada a perdurar. El fabricante francés ha sido seleccionado por la federación y el Automobile Club de l'Ouest (ACO) para seguir suministrando en exclusiva los neumáticos de la categoría Hypercar hasta el final de la temporada 2032.

Esta decisión se produce tras una licitación convocada por las instancias deportivas y permite a Michelin prorrogar tres temporadas su contrato actual, que vencía en 2029.

Presente de forma ininterrumpida en el más alto nivel de las carreras de resistencia desde 1998 y socio del campeonato desde su renacimiento en 2012, Michelin colabora actualmente con todos los fabricantes que compiten en la categoría Hypercar.

Para el fabricante francés, el WEC constituye un auténtico laboratorio de desarrollo. Las exigencias a las que se ven sometidos los neumáticos en una categoría tan específica como la de resistencia son especialmente importantes, entre las múltiples tandas, las fuertes cargas a las que se ven sometidos, los cambios en las condiciones meteorológicas y la diversidad de los circuitos visitados.

Estas exigencias permiten a Michelin acelerar el desarrollo de tecnologías que posteriormente pueden aplicarse a sus neumáticos destinados a los vehículos de serie.

Foto de: FIAWEC - DPPI

"Estamos especialmente orgullosos de la confianza renovada por parte de la Federación Internacional del Automóvil y del Automobile Club de l’Ouest", declaró Matthieu Bonardel, director de Michelin Motorsport.

"Esta prórroga del contrato supone un gran reconocimiento a la calidad de los neumáticos y los servicios que ofrecemos, pero también a nuestra capacidad para innovar sin descanso".

"También es una excelente noticia para nuestros equipos y para todos nuestros socios fabricantes, con los que compartimos una misma ambición : superar los límites del rendimiento al tiempo que aceleramos la transición hacia una movilidad cada vez más sostenible".

Goodyear también renueva en LMGT3

Michelin no es el único fabricante que ve prolongado su compromiso en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA ( , WEC). Goodyear también ha sido renovado como proveedor exclusivo de la categoría LMGT3, continuando así su colaboración con el campeonato.

El fabricante estadounidense seguirá, por tanto, presente en esta categoría más allá de su contrato actual, lo que confirma la voluntad del l WEC de mantener la continuidad técnica en materia de neumáticos.