Si observas los neumáticos completamente nuevos Michelin Pilot Sport Endurance en los Hypercar y la maquinaria GTP esta temporada, habrás notado algo muy inusual. En lugar de la superficie tradicionalmente lisa y brillante de un slick de competición, el compuesto Hypercar de 2026 presenta un distintivo patrón visible.

Se supone que los neumáticos slick maximizan la superficie de contacto con el asfalto, lo que deja a muchos haciéndose una pregunta sencilla: ¿Por qué un neumático de competición para seco tiene un dibujo de la banda de rodadura?

Hans Emmel, Corporate Racing Manager de Michelin para el IMSA WeatherTech SportsCar Championship, arroja algo de luz sobre este radical enfoque de ingeniería.

Iniciando una conversación

Peugeot mechanic with rain tyres Photo by: FIAWEC - DPPI

"Así que lo que están viendo es el dibujo vision de la banda de rodadura y lo que pretende hacer es exactamente lo que está haciendo ahora mismo. Iniciar una conversación sobre lo que hay dentro del neumático, y eso es un 50% de materiales renovables reciclados, lo cual es una primicia para este tipo de neumático en las carreras de resistencia”, explicó Emmel.

La nueva gama de neumáticos marca un enorme hito de sostenibilidad para el fabricante francés, al incorporar una cantidad sin precedentes de componentes de origen biológico y reciclados sin sacrificar el rendimiento puro.

El patrón único grabado en el neumático es una referencia directa al proyecto de movilidad sostenible "Vision Concept" de Michelin, orientado al futuro. Es importante destacar que no se trata de un neumático ranurado pensado para condiciones húmedas. El patrón está completamente al ras con la superficie de rodadura.

"Esto está directamente en el molde. Así que el patrón que ven aquí, el material que está en el patrón es el mismo que el caucho de la banda de rodadura de competición", señala Emmel.

¿Cuánto dura el patrón?

Michelin slick tyres made from 50% sustainable materials, WEC Test Paul Ricard Photo by: Michelin

Debido a que el patrón está moldeado directamente en la capa superior del compuesto de competición, comienza a alterarse tan pronto como el coche sale del garaje y los neumáticos se enfrentan a severas cargas laterales. Dependiendo del trazado del circuito y del esfuerzo transmitido al chasis, el patrón da paso rápidamente a una superficie slick tradicional y lisa.

"Como cualquier cuestión de ingeniería, la respuesta es que depende, ¿verdad? Depende del circuito, de la carga y de todo lo demás. En Daytona International Speedway, este patrón se desgasta bastante rápido en el lado derecho, el lado del coche más cargado", dijo Emmel.

“En el lado izquierdo, quizá un tercio, la mitad de un stint. Puede que veas solo un rastro, pero desde luego al final del stint, ha desaparecido en ambos lados del coche."

En el Circuit de la Sarthe, con su desgaste de neumáticos más uniforme, el dibujo de la banda de rodadura ya había desaparecido después de tres vueltas, incluida una vuelta de clasificación.

El Santo Grial: Mejor rendimiento, sin concesiones

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber Photo by: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

Aunque el aspecto del neumático ha captado la imaginación del paddock y de las redes sociales, en última instancia los neumáticos de competición se juzgan por los tiempos por vuelta y las sensaciones del piloto.

Emmel confirmó que el trabajo de desarrollo —que incluyó intensas sesiones de pruebas posteriores a las carreras en Sebring y Watkins Glen el año pasado— ha dado exactamente lo que buscan los equipos de primer nivel.

"No todo puede ser cuestión de apariencia. El rendimiento siempre importa. Hemos sido capaces de ofrecer el neumático con un calentamiento mejorado, una consistencia mejorada y un mejor desgaste, lo que ha generado comentarios positivos en todo el paddock", enfatizó.

Persiguiendo la historia de Le Mans

La implementación de esta tecnología sostenible llega en un momento monumental para el fabricante. De cara a las 24 Horas de Le Mans, Michelin suma oficialmente 34 históricas victorias absolutas, empatado con su viejo rival Dunlop por el récord absoluto.

Con Michelin como proveedor exclusivo de neumáticos para la categoría principal Hypercar, la victoria ya está garantizada. Cuando caiga la bandera a cuadros al final de las 24 horas, Michelin asegurará la victoria número 35, rompiendo oficialmente el empate y adueñándose en solitario del primer puesto en los libros de historia de la legendaria carrera.