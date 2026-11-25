WEC

Lo que Peugeot planeaba para su abandonado Hypercar del WEC 2027

Peugeot estaba a pocas semanas de realizar el último test de desarrollo del nuevo 9X8 cuando la junta directiva de Stellantis decidió archivar el proyecto.

Rachit Thukral

Publicado: 25 nov 2026, 21:05

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El 9X8 LMH con especificación 2027 estaba llamado a ofrecer a Peugeot su mejor oportunidad de convertirse en un protagonista constante del World Endurance Championship frente a una dura competencia en Hypercar.

El fabricante francés había invertido recursos considerables en desarrollar una versión revisada del coche que no había estado a la altura de las expectativas generadas por su predecesor, el 908 LMP1. Esta habría sido la tercera gran iteración del contendiente con motor V6, después de una actualización previa en 2024 que no dio los resultados deseados.

A mediados de 2025, Peugeot ya había identificado varias debilidades clave del paquete. Incluso después de recibir el peso más bajo y la potencia máxima bajo los ajustes del Balance of Performance, el 9X8 simplemente no era lo suficientemente competitivo frente a rivales como Toyota, Porsche y Ferrari. Peugeot consideraba que las mejoras incrementales por sí solas no serían suficientes, con el coche habiendo alcanzado un techo de rendimiento que los ingenieros tenían dificultades para superar.

Aunque Peugeot inicialmente consideró descartar por completo el 9X8 en favor de un diseño desde cero, e incluso mantuvo conversaciones con los promotores del WEC –la FIA y el Automobile Club de l’Ouest– para entender si eso estaría permitido, finalmente optó por actualizar su coche existente.

El fabricante francés tenía las manos atadas en 2026, al haber agotado ya su asignación original de cinco evo jokers y la segunda homologación. Así que pasó el año luchando en gran medida en el fondo del pelotón, mientras sus ingenieros comenzaban al mismo tiempo a trabajar en una revisión profunda del paquete para 2027, con una nueva norma que otorgaba a los fabricantes con dificultades dos actualizaciones evo adicionales durante los ciclos de vida de sus coches.

De manera crucial, la actualización que Peugeot había planificado para 2027 no consistía en deshacer el daño causado por la convergencia de las normativas LMH y LMDh, algo que había comprometido de forma significativa el diseño original del coche. En cambio, apuntaba a abordar las deficiencias específicas del 9X8 de segunda generación, incluida su notoriamente pobre prestación en las 24 Horas de Le Mans.

Como ocurrió con otros fabricantes que introdujeron actualizaciones evo, la aerodinámica fue el foco principal del desarrollo para la marca con base en Satory. Pero también trabajaba en varios otros cambios bajo la carrocería para mejorar el rendimiento en curva del 9X8.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval

Photo by: FIA WEC / DPPI

"En términos de desarrollo del coche, los objetivos clave eran erradicar los problemas que teníamos con el paquete actual", explicó el director del equipo, Emmanuel Esnault, en Monza a comienzos de este mes. "Es decir, en términos de descarga [aerodinámica] [para mejorar el rendimiento en recta] y en términos de consistencia aerodinámica; esas eran las palabras clave.

"Las principales desventajas que teníamos eran la variación del equilibrio aerodinámico en las tres fases que componen una curva; es decir, la entrada, el medio de la curva y la salida.

"Y la [otra área de enfoque era] el control de la plataforma, que es la amortiguación de la suspensión. Así que esos son los dos puntos principales en los que tenemos que trabajar".

Tras un riguroso programa de pruebas que comenzó en julio, Peugeot había definido la especificación exacta del coche con la que planeaba correr en 2027 antes incluso de que concluyera la temporada actual.

Apenas dos días después de que el consejo de Stellantis tomara la decisión final de cancelar el programa, el fabricante francés tenía previsto realizar una prueba en línea recta en Chateauroux.

De hecho, Peugeot estaba tan avanzado con el desarrollo del 9X8 de tercera generación que solo tenía planificada una prueba más para el resto del año, en Paul Ricard a comienzos de diciembre, antes de enviar el coche a Windshear para su homologación.

El paquete final habría quedado entonces sujeto a la aprobación de la FIA/ACO, que debe dar luz verde al uso de cualquier evo joker.

"Tenemos la sesión final de desarrollo el 1 y 2 de diciembre y después de eso el coche pasará por la homologación a comienzos de enero", dijo Esnault en Monza. "La próxima vez que pongamos el coche en pista vamos a homologarlo en Windshear, en el túnel de viento de referencia".

"El paquete está definido por nuestra parte. Les enviaremos nuestra copia completa después de la última sesión de pruebas en Paul Ricard. Después de eso, es su trabajo decir qué joker es cada cosa".

Mejoras operativas

Emmanuel Esnault, Peugeot team principal

Photo by: Tobias Kindermann

Peugeot incluso estaba reforzando su departamento de ingeniería para 2027 con el objetivo de hacer frente a la mayor competencia en la clase Hypercar.

En declaraciones en Monza, Esnault reveló que el equipo se preparaba para fichar a varios miembros de personal en áreas clave, incluidos los departamentos de operaciones, ingeniería y pista, para aumentar sus capacidades generales.

Este plan mostraba que Stellantis Motorsport no tenía indicios de que el consejo pudiera tomar una decisión tan drástica para recortar costos en medio de las crecientes dificultades que afronta su matriz automotriz.

Recién en Le Mans este junio, el nuevo CEO de Peugeot, Alain Favey, había reafirmado el compromiso de la compañía con el WEC hasta 2029, el último año bajo el ciclo actual de reglamentos Hypercar.

Sin embargo, la decisión de abandonar el programa llegó directamente desde el consejo de Stellantis bajo la dirección de Antonio Filosa.

¿Qué salió mal con el 9X8?

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Photo by: JEP / Motorsport Images

Como ya ha sido ampliamente documentado, el diseño original del 9X8 con motor V6 quedó muy comprometido cuando las regulaciones Le Mans Hypercar (LMH) fueron adaptadas para permitir que los coches LMDh de IMSA compitieran en el WEC.

Peugeot había adoptado inicialmente un enfoque radical con el 9X8, apoyándose en gran medida en el efecto suelo para generar carga aerodinámica. Toda la plataforma del coche también se construyó en torno a las ruedas estándar de 31 pulgadas, en lugar de la división 34/29 que ahora se ha convertido en la elección habitual entre los fabricantes LMH.

El fabricante francés tuvo que abandonar por completo su filosofía de coche en 2024 para deshacer el daño. Esto vio a Peugeot seguir los pasos de Toyota y Ferrari con ruedas delanteras de 29 pulgadas y traseras de 34 pulgadas, además de introducir un alerón trasero convencional como parte de su nuevo enfoque aerodinámico.

Incluso una revisión tan extensa no logró aliviar la mala fortuna de Peugeot, con el 9X8 consiguiendo solo cuatro podios y una pole position desde su debut en Monza en 2022.

La dirección de Peugeot había mostrado una confianza razonable en su coche con especificación 2027, alentada por su rendimiento en las pruebas.

Con un nuevo director de equipo (Esnault), un departamento de ingeniería ampliado y varios fichajes clave de pilotos, Peugeot finalmente parecía encaminado a ampliar su ilustre historia en las carreras de resistencia.

Pero la decisión de cancelar el programa llegó a última hora, dejando a Peugeot sin la oportunidad de comprobar si su última revisión podía finalmente convertir al 9X8 en una propuesta competitiva.

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