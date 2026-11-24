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Por qué Peugeot abandona la clase Hypercar del WEC

Mientras Stellantis reduce su participación en el automovilismo, repasemos la salida de Peugeot del WEC y lo que significa

Rachit Thukral

Publicado: 24 nov 2026, 10:35

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La decisión de Peugeot de apartarse del World Endurance Championship al final de 2026 llegó como una gran sorpresa.

Fue uno de los primeros fabricantes en comprometerse con el nuevo reglamento Hypercar, con su debut a mitad de la temporada 2022, seis meses antes de que la siguiente oleada de participantes se sumara a la clase.

Incluso cuando los resultados se mantuvieron por debajo de las expectativas, Peugeot siguió comprometido con el campeonato, evaluando el desarrollo de un coche completamente nuevo el año pasado para resolver sus problemas de competitividad. Finalmente decidió revisar el diseño existente del 9X8, aprovechando una nueva norma que otorgaba evo jokers adicionales a los fabricantes con dificultades.

Esta habría sido la segunda gran revisión del LMH con motor V6, después de una actualización de tamaño similar en 2024 que incluyó la incorporación de un alerón trasero y un alejamiento del efecto suelo.

El desarrollo del 9X8 ‘evo2’ había llegado a una fase avanzada, con el coche saliendo a pista por primera vez en julio. Las pruebas finales estaban previstas en Le Castellet, en el sur de Francia, antes de que el coche debiera dirigirse al túnel de viento de Windshear a mediados de diciembre.

Tan recientemente como en la final del WEC de este mes en Monza, el personal de Peugeot se preparaba para la próxima temporada, con el director del equipo Emmanuel Esnault revelando planes para homologar el coche en enero.

Sin embargo, apenas unas semanas después, el consejo de Stellantis decidió recortar todos los programas de fábrica con base en Satory, con el proyecto del WEC cancelado de inmediato y Citroen y Opel recibiendo solo una temporada en Fórmula E antes de tener que cerrar sus operaciones.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Explicación oficial

En un comunicado de prensa, Stellantis afirmó que está "reenfocando sus actividades y recursos de automovilismo en las carreras para clientes y el desarrollo de vehículos de alto rendimiento".

Esto significa que se abandonarán los programas de fábrica deficitarios, mientras que marcas como Lancia podrán seguir vendiendo coches de rally a clientes con ganancias. La experiencia técnica que Stellantis obtuvo del WEC, Fórmula E y otros campeonatos se utilizará para construir "modelos exclusivos de alto rendimiento para Alfa Romeo y Maserati, así como variantes más nuevas de coches ya en producción en Alfa Romeo, Peugeot, Lancia y Opel".

El grupo con sede en Países Bajos anunció además que la decisión formaba parte de un plan estratégico a cinco años que había compartido originalmente en el verano, destinado a impulsar el crecimiento y la rentabilidad.

Stellantis dijo además que "retendrá y reasignará" personal a otras partes del negocio, aunque sigue sin estar claro cómo serán reubicados.

Sobre el papel, la estrategia de Stellantis es similar a la que Alpine adoptó inicialmente cuando anunció el cierre de su programa interno de motores de F1 en 2024. En ese momento, anunció la creación del nuevo centro ‘Hypertech Alpine’ en Viry para desarrollar "vehículos de alto rendimiento e innovaciones en tecnologías de vanguardia". Desde entonces, Renault vendió la instalación de motores de Viry a la empresa belga Dumarey Group.

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Problemas financieros

Aunque Stellantis nunca lo dijo explícitamente, los problemas financieros de la compañía probablemente fueron la principal razón detrás de la salida repentina de Peugeot del WEC. El precio de las acciones de Stellantis ha caído más de un 62% este año, cotizando a apenas €3,2 el día en que la decisión se hizo pública. Incluso cuando los ingresos trimestrales aumentaron marginalmente hasta €37.600 millones entre julio y septiembre, la compañía registró una pérdida cercana a €500 millones. El beneficio combinado de los primeros nueve meses del año fue de apenas €217 millones.

El año pasado, el gigante automotriz registró una pérdida récord de €22.000 millones, incluida una depreciación de €25.400 millones relacionada con los planes de vehículos eléctricos. Esto marcó un cambio importante para una compañía que había tenido beneficios récord superiores a €5.000 millones apenas el año anterior.

Las pérdidas repentinas reflejaron un sentimiento más amplio dentro del mercado automotriz, pero uno que fue particularmente pronunciado para las marcas de coches tradicionales. Fabricantes como Peugeot habían comprometido miles de millones a nueva tecnología y al diseño de coches eléctricos para las masas, solo para recortar planes y detener lanzamientos cuando la demanda siguió muy por debajo de las expectativas. La mayor competencia de Tesla y de las marcas chinas de nueva generación no hizo más que agravar el problema.

Bajo el nuevo CEO Antonio Filosa, Stellantis está llevando adelante un importante programa de reducción de costos para devolver a la compañía hacia la rentabilidad. Hace apenas unos meses, Filosa anunció que Stellantis superaría su objetivo original de ahorro de costos de seis mil millones para 2027. Con informes que sugieren que el grupo gastaba cifras de nueve dígitos en todos sus programas de automovilismo, es razonable asumir que la decisión fue impulsada por el plan de ahorro de Stellantis.

Aunque Stellantis era anteriormente uno de los grupos con mayor inversión en automovilismo, Filosa adoptó una estrategia más agresiva basada en los números antes que en el sentimiento. Y cada vez que un gran fabricante automotriz contrata a un CEO con esa mentalidad, los programas de competición suelen ser los primeros en ser recortados.

Malos resultados

En última instancia, es probable que los malos resultados de Peugeot hayan tenido poco peso en la decisión final del consejo. Hace poco más de una década, Peugeot —entonces parte del grupo PSA que más tarde se fusionó con Fiat Chrysler para formar Stellantis— canceló su nuevo programa híbrido 908 apenas unos meses antes de la temporada inaugural del World Endurance Championship.

En ese momento, Peugeot era una fuerza mucho más sólida en las carreras de sport prototipos de lo que es hoy, y aun así la compañía decidió darle la espalda a lo que entonces era la clase LMP1.

El #7 Peugeot Sport Total Peugeot 908 de Sébastien Bourdais y Anthony Davidson cruza la meta ganador.

Photo by: Peugeot Media

Del mismo modo, Citroen y DS han tenido un éxito razonable en Fórmula E en los últimos años. De hecho, este año, Stellantis se había comprometido a construir un equipo operativo completamente nuevo para la entrada de Opel en Fórmula E, después de que la marca hermana DS Automotive se retirara de su acuerdo con Jay Penske y dejara el campeonato.

Impacto en pilotos y personal

Al igual que quienes estuvieron involucrados en el antiguo programa de motores de Renault, los empleados ahora enfrentan esencialmente la opción de asumir un rol diferente dentro de la misma compañía o buscar en otro lado para seguir trabajando en carreras de nivel fábrica.

Stellantis también tenía varios pilotos de primer nivel en su alineación, muchos de los cuales ahora tendrán que buscar nuevos trabajos.

El ganador de Le Mans Loic Duval se quedará completamente sin asiento el próximo año, después de haber corrido principalmente en el WEC desde el final de su contrato con Audi en 2020.

Varios de los otros fichajes del equipo continuarán en Fórmula E, incluidos Nick Cassidy, Jean-Eric Vergne y Robert Shwartzman. Sin embargo, Cassidy y Vergne tendrán que buscar un nuevo empleador a largo plazo, ya que tienen contrato con el equipo Citroen, que se retirará de Fórmula E al final de la temporada 2027.

Alex Quinn y Paul Di Resta disputarán el IMSA SportsCar Championship en LMP2 con CrowdStrike by APR y United Autosports respectivamente, pero la decisión de Stellantis los deja sin una unidad Hypercar/GTP de primer nivel en 2027.

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