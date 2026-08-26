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WEC

Ford completa una primera prueba "ensordecedora" con su LMDh para el WEC

Ford ha pasado una semana en el circuito Paul-Ricard para realizar una primera sesión de pruebas clave antes de su regreso a las 24 Horas de Le Mans.

Basile Davoine
Publicado:
Ford Hypercar

Ford Racing ha dado un primer paso importante en el desarrollo de su Hypercar, que debutará en el WEC el año que viene. Su prototipo LMDh ha recorrido más de 1.000 kilómetros en Paul-Ricard, con una prueba inicial seguida de tres jornadas completas de ensayos.

Se trató de la primera sesión de rodaje prolongada de este nuevo Hypercar desde que, a principios de julio, se pusiera en marcha su motor V8 de 5,4 litros derivado del Coyote. También supone el inicio de un programa de desarrollo intensivo que llevará a Ford a tres continentes durante los próximos meses.

Cada kilómetro recorrido con este coche nos acerca a Le Mans.

Los seis pilotos que participan en el programa Hypercar de Ford estuvieron presentes en Paul-Ricard. Logan Sargeant, Matt Campbell, Tom Blomqvist y Mike Rockenfeller se turnaron al volante, mientras que Sebastian Priaulx y Nick Yelloly también estuvieron allí para recabar información y preparar la siguiente fase del programa.

"Sacar nuestro Hypercar a la pista por primera vez en Paul-Ricard es un momento clave para el equipo", destaca Mark Rushbrook, director de Ford Racing. "Cada kilómetro recorrido con este coche nos acerca a Le Mans y a nuestro regreso a la cima de las carreras de resistencia".

"No es más que el primer paso de una fase de desarrollo larga y exigente, pero el hecho de que nuestros seis pilotos estuvieran presentes, trabajando juntos e impulsando este programa, dice mucho del espíritu que estamos forjando en Ford Racing".

L'Hypercar de Ford n'a pas encore de nom, mais elle roule !

El Hypercar de Ford aún no tiene nombre, ¡pero ya rueda!

Foto de: Ford

El programa prevé a continuación tres jornadas de trabajo en simulador en Carolina del Norte, antes de nuevas pruebas en el Portimão a principios de septiembre. A continuación, están programadas otras cuatro sesiones en Europa, en Silverstone, Monza, Imola y Aragón. Por último, el programa continuará en Estados Unidos a finales de año, con sesiones de rodaje previstas en el Circuito de las Américas de Austin y en Sebring.

Para Dan Sayers, responsable del programa Hypercar WEC de Ford, la primera sesión de pruebas cumplió los objetivos fijados por el equipo.

"Llegar a Paul Ricard y someter al coche a su shakedown, seguido de tres jornadas completas de pruebas, se ajusta exactamente al paso que queríamos dar", explica. "Todo lo que hemos hecho hasta ahora, desde el trabajo en el banco de pruebas de Dearborn hasta el arranque del motor en Francia, pasando por las innumerables horas en el simulador, tenía como objetivo asegurarnos de que estaríamos listos nada más llegar a la pista".

"Aún quedan muchas etapas por superar antes del primer trimestre de 2027, pero estas últimas semanas han dado mucha confianza al equipo y nos han permitido sentar unas bases sólidas".

¡Ford quiere dar que hablar!

Les essais de Ford au Paul-Ricard.

Las pruebas de Ford en Paul-Ricard.

Foto de: Ford

Matt Campbell, que fue quien más kilómetros acumuló al volante durante esta primera sesión de pruebas, se mostró especialmente satisfecho con el debut del Ford y no dejó de quedar impresionado por un sonido que seguramente conquistará pronto al público.

"Por mi parte, todo ha ido bien", cuenta. "He visto cómo los aficionados se entusiasmaban en Internet con el sonido del coche, pero desde la cabina es otra cosa: ¡es absolutamente ensordecedor! Tengo muchas ganas de ver lo que nos espera con este coche".

Matt Campbell no niega que haya habido algunos problemas habituales en esta fase, sin consecuencias importantes para el desarrollo del programa. "Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, pero han sido unos comienzos muy positivos. He sido el piloto que más tiempo ha pasado en pista y, salvo algunos pequeños problemas de "niñez", algo normal al inicio de un nuevo programa, todo ha ido bien".

Logan Sargeant (Ford)

Logan Sargeant (Ford)

Foto de: Ford

Por su parte, Logan Sargeant considera que Ford ha logrado sentar unas bases sólidas desde los primeros kilómetros.

"El lanzamiento de un nuevo programa siempre requiere tiempo: hay que entender cómo encajan todas las piezas y todavía estamos trabajando en ello. Dicho esto, hemos empezado con muy buen pie", opina el expiloto de Fórmula 1. "Ya se han dedicado innumerables horas a este proyecto, sobre todo en el simulador, lo que nos ha permitido tomar una enorme ventaja".

"Ahora se trata de asegurarnos de que todo funcione a la perfección, y ese es nuestro siguiente paso. Podemos decir con toda sinceridad que hemos empezado de la mejor manera posible".

Ford debe ahora seguir acumulando kilómetros y perfeccionando su prototipo antes de su debut en competición en la categoría Hypercar del WEC en 2027.

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