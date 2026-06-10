Ferrari planea una revisión completa del 499P para el WEC 2027

Ferrari está planeando una revisión radical de su 499P Le Mans Hypercar, triple ganador de las 24 Horas de Le Mans, para el Campeonato Mundial de Resistencia del próximo año.

El fabricante italiano podría recurrir a tres o incluso a las cuatro mejoras de rendimiento evo joker restantes permitidas antes de finales de 2027 a tiempo para la nueva temporada.

Ferdinando Cannizzo, jefe técnico de los programas de carreras de resistencia de Ferrari, explicó que el plan es usar “tres o cuatro” jokers en el coche presentado en 2023 durante la primera rueda de prensa de la marca en la semana de Le Mans el miércoles.

“Supongo que alrededor de tres”, dijo cuando Motorsport.com le pidió que aclarara la cifra. “Pero podrían ser cuatro dependiendo de la interpretación.”

Múltiples actualizaciones cubiertas por un capítulo del reglamento técnico en teoría cuentan solo como un único joker. Un fabricante que compite en la división Hypercar del WEC necesita el permiso de los dos organismos rectores de la serie, la FIA y el Automobile Club de l’Ouest, para introducir jokers.

Cannizzo confirmó que las conversaciones sobre los futuros desarrollos del 499P ya estaban en marcha con la dirección de la serie y que confiaba en que obtendrán la aprobación para 2027.

No quiso revelar en qué áreas del coche se centrarán los jokers: “Decidiremos abordar diferentes áreas del coche de manera integrada, que es lo mismo que hicimos cuando concebimos el coche.”

Ferdinando Cannizzo, Ferrari Head of Endurance Race Cars Photo by: Davide Cavazza

Usar todos, o la mayoría, de los jokers para el próximo año tiene sentido para Ferrari, porque de lo contrario los perdería. A cada LMH y LMDh se le permiten cinco evo jokers durante su vida útil inicial y luego otro par durante el transcurso de la prórroga de dos años de los reglamentos actuales hasta finales de la temporada 2029.

El único joker utilizado por Ferrari hasta ahora se introdujo para la ronda de Interlagos del WEC en julio de 2024 y se centró en la refrigeración de los frenos.

Ferrari siempre ha insistido en que eligió no introducir ningún joker para 2026 en lugar de que los creadores de las reglas se lo impidieran. Eso ocurrió después de su dominio en las primeras carreras de la campaña del año pasado, que culminó con la conquista tanto del título de pilotos como del de constructores.

Cannizzo dijo que una serie de lo que describió como “variables” este año dieron lugar a esta decisión. Entre ellas estaban la nueva gama de neumáticos slick de Michelin, que incorporan un 50% de materiales sostenibles, que entró en servicio al comienzo del año.

Pero explicó que las ganancias que se podían lograr con el coche tal como está eran cada vez menores: “En cierto punto, cuando estás trabajando para extraer más rendimiento, llegas a un límite y necesitas hacer cambios.”

Cannizzo subrayó que los desarrollos para 2029 se basarán en la homologación existente y que Ferrari no está planeando un coche completamente nuevo.

Esta es otra opción abierta a los fabricantes: se permite una segunda homologación durante el ciclo de vida del reglamento. Se han realizado cambios aerodinámicos menores en el 499P para 2026 como resultado de la rehomologación de toda la parrilla Hypercar.

Todos los coches fueron probados en el túnel de viento Windshear en EE. UU. y tuvieron que encajar dentro de una ventana de rendimiento aerodinámico sutilmente refinada establecida en el reglamento.