24 Horas de Le Mans 2026: Horarios y dónde ver en los diferentes países de Latinoamérica

El fin de semana más esperado en cuanto a las carreras de resistencia en pista se refiere ha llegado. El circuito de La Sarthe recibirá toda la semana la actividad de las 24 Horas de Le Mans donde Ferrari llega con el objetivo de defender sus tres victorias consecutivas.

En Latinoamérica podrán observarse las sesiones de clasificación y también la carrera de forma completa. Te dejamos los horarios.

Horarios para las 24 Horas de Le Mans 2026 en los diferentes países de Latinoamérica

Práctica Libre 1 (Free Practice 1)

México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 06:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 06:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 07:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 08:00h

Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 09:00h

Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 09:00h

Calificación (Qualifying - LMP2 & LMGT3)

México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 10:45h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 10:45h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 11:45h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 12:45h

Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 13:45h

Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 13:45h

Calificación (Qualifying - HYPERCAR)

México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 11:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 11:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 12:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 13:30h

Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:30h

Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:30h

Práctica Libre 2 (Free Practice 2)

México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 15:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 16:00h

Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 17:00h

Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 17:00h

Práctica Libre 3 (Free Practice 3)

México: Jueves 11 de junio de 2026 - 06:45h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 06:45h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 07:45h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 08:45h

Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 09:45h

Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 09:45h

Hiperpole 1 (Hyperpole 1 - LMP2 & LMGT3)

México: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:00h

Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h

Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h

Hiperpole 2 (Hyperpole 2 - LMP2 & LMGT3)

México: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:35h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:35h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:35h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:35h

Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:35h

Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:35h

Hiperpole 1 (Hyperpole 1 - HYPERCAR)

México: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:05h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:05h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:05h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:05h

Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:05h

Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:05h

Hiperpole 2 (Hyperpole 2 - HYPERCAR)

México: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:40h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:40h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:40h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:40h

Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:40h

Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:40h

Práctica Libre 4 (Free Practice 4)

México: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 17:00h

Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 18:00h

Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 18:00h

Calentamiento (Warm-up)

México: Sábado 13 de junio de 2026 - 04:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 13 de junio de 2026 - 04:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 13 de junio de 2026 - 05:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 13 de junio de 2026 - 06:00h

Argentina: Sábado 13 de junio de 2026 - 07:00h

Uruguay/Paraguay: Sábado 13 de junio de 2026 - 07:00h

Carrera (24 Hours of Le Mans - Race)

México: Sábado 13 de junio de 2026 - 08:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 13 de junio de 2026 - 08:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 13 de junio de 2026 - 09:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 13 de junio de 2026 - 10:00h

Argentina: Sábado 13 de junio de 2026 - 11:00h

Uruguay/Paraguay: Sábado 13 de junio de 2026 - 11:00h

Cómo ver las 24 Horas de Le Mans 2026 en Latinoamérica

FOX tiene los derechos para ver la competencia en Latinoamérica en vivo. La empresa transmitirá las 24 horas de la competencia iniciando con una hora de previa y cerrando con una hora de post.

En México la carrera se podrá observar con la aplicación FOX One. En Centroamérica, donde recientemente FOX Corp. adquirió Tigo también se podrá obsevar en los renombrados canales FOX.

En Sudamérica la carrera podrá observarse en el canal de YouTube denominado FOX One.