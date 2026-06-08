24 Horas de Le Mans 2026: Horarios y dónde ver en los diferentes países de Latinoamérica
La carrera de resistencia más importante del mundo ha llegado y te dejamos los horarios y las opciones para ver la competencia.
Salida: #12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Will Stevens, Norman Nato, Alex Lynn
Foto de: Rainier Ehrhardt
El fin de semana más esperado en cuanto a las carreras de resistencia en pista se refiere ha llegado. El circuito de La Sarthe recibirá toda la semana la actividad de las 24 Horas de Le Mans donde Ferrari llega con el objetivo de defender sus tres victorias consecutivas.
En Latinoamérica podrán observarse las sesiones de clasificación y también la carrera de forma completa. Te dejamos los horarios.
Horarios para las 24 Horas de Le Mans 2026 en los diferentes países de Latinoamérica
Práctica Libre 1 (Free Practice 1)
- México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 06:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 06:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 07:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 08:00h
- Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 09:00h
- Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 09:00h
Calificación (Qualifying - LMP2 & LMGT3)
- México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 10:45h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 10:45h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 11:45h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 12:45h
- Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 13:45h
- Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 13:45h
Calificación (Qualifying - HYPERCAR)
- México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 11:30h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 11:30h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 12:30h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 13:30h
- Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:30h
- Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:30h
Práctica Libre 2 (Free Practice 2)
- México: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 14:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Miércoles 10 de junio de 2026 - 15:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Miércoles 10 de junio de 2026 - 16:00h
- Argentina: Miércoles 10 de junio de 2026 - 17:00h
- Uruguay/Paraguay: Miércoles 10 de junio de 2026 - 17:00h
Práctica Libre 3 (Free Practice 3)
- México: Jueves 11 de junio de 2026 - 06:45h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 06:45h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 07:45h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 08:45h
- Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 09:45h
- Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 09:45h
Hiperpole 1 (Hyperpole 1 - LMP2 & LMGT3)
- México: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:00h
- Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h
- Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h
Hiperpole 2 (Hyperpole 2 - LMP2 & LMGT3)
- México: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:35h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 12:35h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:35h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:35h
- Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:35h
- Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:35h
Hiperpole 1 (Hyperpole 1 - HYPERCAR)
- México: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:05h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:05h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:05h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:05h
- Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:05h
- Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:05h
Hiperpole 2 (Hyperpole 2 - HYPERCAR)
- México: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:40h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 13:40h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 14:40h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:40h
- Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:40h
- Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:40h
Práctica Libre 4 (Free Practice 4)
- México: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 11 de junio de 2026 - 15:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 11 de junio de 2026 - 16:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 11 de junio de 2026 - 17:00h
- Argentina: Jueves 11 de junio de 2026 - 18:00h
- Uruguay/Paraguay: Jueves 11 de junio de 2026 - 18:00h
Calentamiento (Warm-up)
- México: Sábado 13 de junio de 2026 - 04:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 13 de junio de 2026 - 04:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 13 de junio de 2026 - 05:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 13 de junio de 2026 - 06:00h
- Argentina: Sábado 13 de junio de 2026 - 07:00h
- Uruguay/Paraguay: Sábado 13 de junio de 2026 - 07:00h
Carrera (24 Hours of Le Mans - Race)
- México: Sábado 13 de junio de 2026 - 08:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 13 de junio de 2026 - 08:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 13 de junio de 2026 - 09:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 13 de junio de 2026 - 10:00h
- Argentina: Sábado 13 de junio de 2026 - 11:00h
- Uruguay/Paraguay: Sábado 13 de junio de 2026 - 11:00h
Cómo ver las 24 Horas de Le Mans 2026 en Latinoamérica
FOX tiene los derechos para ver la competencia en Latinoamérica en vivo. La empresa transmitirá las 24 horas de la competencia iniciando con una hora de previa y cerrando con una hora de post.
En México la carrera se podrá observar con la aplicación FOX One. En Centroamérica, donde recientemente FOX Corp. adquirió Tigo también se podrá obsevar en los renombrados canales FOX.
En Sudamérica la carrera podrá observarse en el canal de YouTube denominado FOX One.
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