Cómo el Toyota #8 perdió las 24 Horas de Le Mans 2026

Sébastien Buemi ha detallado las razones que marcaron la diferencia en las 24 Horas de Le Mans 2026, donde el Toyota #7 se impuso mientras que el coche hermano #8 terminó en un cercano tercer puesto.

Los TR010 Hybrid arrancaron desde apenas la 14ª y 15ª posición de la parrilla, ya que Toyota "no se centró en absoluto en la clasificación", pero sin duda lo compensaron con una estrategia alternativa desde el principio.

Ambos coches hicieron su primera parada unas vueltas antes que sus rivales, y Buemi en particular logró una verdadera proeza al colocarse en cabeza gracias a un undercut respaldado por un ritmo fulgurante. Luego construyó una ventaja de casi 30 segundos, estableciendo al #8 como un aspirante constante a la victoria.

Sin embargo, después de varias neutralizaciones de la carrera, incluidas dos intervenciones del safety car, una penalización por exceso de velocidad en el pitlane y un problema técnico, el #8 acabó tercero, a solo 20.417 s de la victoria y 9.504 s por detrás del BMW #20, segundo clasificado.

"Un poco cansado, un poco decepcionado", comentó Buemi. "Es duro, pero así son las cosas, necesitas un poco de suerte y un buen timing.

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi Photo by: Nikolaz Godet

"Claramente nos sentimos más rápidos al principio de la carrera, e incluso esta mañana nos sentíamos bien. Luego acabamos recibiendo esta penalización, teniendo mala suerte con esta slow zone: estábamos en ella cuando la activaron. La diferencia es casi nada, viendo la distancia al final."

El veterano suizo pasó a sugerir que no estaba impresionado por las decisiones tomadas por la dirección de carrera.

"A veces es un poco difícil entender cómo eligen los safety cars, las slow zones o los full-course yellows", añadió. "A veces sientes que es el mismo incidente, casi idéntico. Pero una vez es un safety car, y otra vez es un full-course yellow."

Aquí, Buemi probablemente se refería a la primera intervención del safety car por un coche GT3 encallado en la grava, una decisión que sí levantó cejas, al menos en el centro de prensa.

"Así que tuvimos un poco de mala suerte con esto", continuó. "Y luego recibimos una penalización con Ryo. El limitador de velocidad del pit a 80 km/h tuvo un pequeño problema, superándolo por 0.1 km/h o 0.2 km/h. Así que recibimos un drive-through.

"Luego, al final, tuvimos un poco de mala suerte con la estrategia porque realmente no sabíamos cuándo poner los neumáticos [nuevos]. El coche #7 los puso poco antes que nosotros. Terminamos atascados detrás del Cadillac durante mucho tiempo. Así que eso permitió al #7 acercarse con fuerza y adelantar fácilmente."

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Marc Fleury

El Toyota #8 acabó pasando 45 minutos y 36 segundos en el pitlane a lo largo de la carrera, mientras que el coche hermano #7 gestionó solo 42 minutos y 56 segundos y el BMW #20 fue aún más eficiente, con 41 minutos y 17 segundos.

Preguntado por Motorsport.com sobre si esos pocos minutos extra marcaron la diferencia, Buemi respondió: "Sí, tuvimos un tornillo que se aflojó en la cubierta alrededor de las piezas de carbono del freno. Empezó a rozar la llanta, así que tuvimos que repararlo, y perdimos un minuto ahí."

La parada prolongada, aunque obviamente fue perjudicial para la posición en pista dado que el coche #8 iba liderando tras la Hora 17 pero cayó a la cuarta posición, quedó compensada por el segundo safety car, que entró en acción después.

En ese contexto, resulta muy interesante observar el tiempo pasado en el pitlane en las últimas cinco horas de la carrera. Esto equivale a ocho minutos y dos segundos para el BMW #20, ocho minutos y 38 segundos para el Toyota #7, pero solo siete minutos y 56 segundos para el Toyota #8.

Aun así, nunca se recuperó de ese revés. Brendon Hartley se quedó a 22 segundos del liderato, y Buemi finalmente no pudo recuperar ese tiempo.

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Emanuele Clivati | AG Photo

Aun así, el piloto de 37 años expresó satisfacción por el regreso de Toyota a la victoria en Le Mans tras tres triunfos consecutivos de Ferrari, especialmente porque gran parte del éxito previo del fabricante japonés llegó frente a una competencia escasa.

"Esto le demuestra a todo el mundo que esta vez vencimos a todos, y no hay discusión posible", insistió Buemi. "Eso es genial. Pero ganar no es más difícil hoy que cuando luchábamos entre nosotros hace unos años: es diferente. Pero creo que vencer a todos esos equipos hoy genera más respeto."