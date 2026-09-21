Las modificaciones que la F1 realizará a las unidades de potencia en el 2027 traerán modificaciones en las carreras y la Comisión de la F1 ha llegado a una resolución ante la propuesta que existía de reducir la distancia de las competencias.

Lo que comenzó como un debate entre los equipos para evitar el costoso rediseño de los chasis y ampliar la capacidad del tanque de combustible ante el incremento en el flujo del motor térmico para alcanzar una distribución 60-40, ya es una medida formalmente aprobada por las autoridades del deporte motor.

El comunicado oficial de la FIA y las decisiones de la Comisión de F1

Durante la tercera reunión del año de la Comisión de Fórmula 1 celebrada este 21 de septiembre—encabezada por Nikolas Tombazis y Stefano Domenicali—, el organismo rector hizo oficial la aprobación de una serie de ajustes clave al reglamento deportivo y técnico para 2027:

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Reducción en la distancia de carrera: En sintonía con las modificaciones en el flujo de combustible para las unidades de potencia de 2027, la FIA aprobó reducir la distancia total de las competencias de 305 km a 290 km, lo que equivale a recortar entre dos y tres vueltas por Gran Premio.

Flexibilidad ante suspensiones y lluvia: Se eliminó el límite máximo de tres horas para la duración total de un evento (incluyendo interrupciones), aunque se mantiene el tope de dos horas de carrera efectiva en pista. Además, se otorgará mayor margen para extender las sesiones de prácticas libres si son interrumpidas.

Liberación en cajas de cambios: Tras consultar con los fabricantes y el Comité Asesor Deportivo, se acordó eliminar la homologación de las cajas de cambios para 2027, permitiendo libertad de desarrollo a los proveedores.

Las razones detrás del recorte de kilómetros en los Grandes Premios

Esta decisión atiende directamente la preocupación de las escuderías respecto a la relación 60/40 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica que entrará en vigor en 2027 con el objetivo de reducir el efecto del super clipping.

Como la nueva normativa exige un mayor flujo de gasolina para compensar la potencia térmica, los chasis actuales no contaban con el volumen necesario en sus depósitos para cubrir los 305 km tradicionales.