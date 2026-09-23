Cinco cosas a tener en cuenta en las 6 Horas de Fuji del WEC

Apenas tres semanas después de la carrera Lone Star Le Mans en Austin, el World Endurance Championship vuelve a la acción, con Fuji Speedway acogiendo la sexta ronda de la temporada 2026.

Naturalmente, todas las miradas estarán puestas en el favorito local Toyota, que sigue siendo el fabricante más exitoso en Fuji a lo largo de las eras LMP1 e Hypercar del WEC.

Pero también habrá mucha atención en la lucha por el título, con BMW y potencialmente incluso Ferrari persiguiendo a la marca japonesa por los honores de Hypercar.

En los últimos años, las 6 Horas de Fuji han servido como la penúltima ronda del campeonato, ayudando a dar forma a las batallas por el título antes de la tradicional final de temporada en Bahréin.

Sin embargo, tras los cambios en el calendario de 2026, Fuji dará paso en su lugar a dos carreras de seis horas en Europa, con Barcelona y Monza reemplazando las rondas canceladas en Qatar y Bahréin.

La lucha por el título sigue muy equilibrada de cara al fin de semana, con las dos tripulaciones líderes sin puntuar la última vez en Austin. Así, las tripulaciones del BMW #20 (Robin Frijns y Rene Rast) y del Toyota #7 (Nyck de Vries, Kamui Kobayashi y Mike Conway) siguieron empatadas a 75 puntos, con el Toyota #8 (Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa) a otros 11 puntos en tercera posición.

Toyota en casa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: James Moy Photography via Getty Images

La introducción del revisado TR010 LMH ya ha ayudado a Toyota a restablecerse como protagonista en el WEC. El equipo con sede en Colonia comenzó la campaña con una victoria en la prueba inaugural de Imola, la siguió con un triunfo contundente en las 24 Horas de Le Mans, y estaba en camino de lograr tres victorias en cinco carreras en Austin hasta que un problema técnico tardío afectó al coche #7 tripulado por Nyck de Vries, Mike Conway y Kamui Kobayashi.

Dado su historial en Fuji, Toyota vuelve a tener que ser considerado uno de los favoritos —si no el favorito absoluto— para la carrera de seis horas de este fin de semana. La marca japonesa fue particularmente dominante en su circuito de propiedad propia durante la era LMP1 del WEC, ganando siete de ocho carreras entre 2012 y el 19.

Cuando Fuji regresó al calendario tras una ausencia de dos años inducida por el COVID, Toyota volvió a imponer su autoridad, logrando victorias consecutivas en 2022 y el 23 con su nuevo aspirante Hypercar.

Las dos carreras de Fuji han resultado más difíciles, con el evento de 2025 siendo particularmente desastroso para Toyota. Pero el equipo estará deseoso de recuperarse de esos reveses y volver a la senda de la victoria ante su público local.

Una gran cosecha de puntos en Fuji es más importante que nunca para Toyota. La cancelación de las 8 Horas de Bahréin, que otorgaban puntos extra, significa que ya no puede depender de su escenario más fuerte para recuperar terreno en la lucha por el título. En su lugar, la marca japonesa tendrá que maximizar su puntuación en casa antes de que el campeonato regrese a Europa para las dos rondas finales.

El potencial desafío de Ferrari por el título

#50 Ferrari - AF Corse, Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Photo by: Ferrari

Después de algunos resultados relativamente discretos en la primera mitad de la temporada, las posibilidades de Ferrari de defender sus títulos del WEC parecían prácticamente acabadas. Pero una primera victoria en más de 12 meses en Austin ha cambiado la ecuación, devolviendo al Cavallino Rampante a la pelea.

Que Ferrari pase de ser un aspirante externo al título a un auténtico contendiente al campeonato dependerá de cómo le vaya en las 6 Horas de Fuji, ya que todavía tiene mucho terreno que recuperar frente a BMW y Toyota.

En la clasificación de pilotos, Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi (#51 Ferrari) están a 17 puntos de los líderes del campeonato, mientras que Nicklas Nielsen, Miguel Molina y Antonio Fuoco afrontan un déficit de 21 puntos.

Japón nunca ha sido un punto fuerte para el 499P LMH. Incluso cuando Ferrari terminó cuarto y quinto en su primera temporada Hypercar en 2023, acabó a una vuelta del ganador de la carrera. La carrera de 2024 también fue bastante complicada, mientras que su desafío de 2025 quedó arruinado por una montonera de varios coches provocada por Robert Kubica en la inscripción satélite #83 de AF Corse.

La respuesta de BMW a la adversidad

#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor Photo by: James Moy Photography via Getty Images

BMW buscará recuperarse de una actuación desastrosa en Lone Star Le Mans en Fuji este fin de semana.

Tras las victorias en Spa y Sao Paolo, además de un segundo puesto en Le Mans entre medias, el fabricante alemán tenía el impulso de su lado en la carrera por el título. Pero Austin asestó al equipo su primer gran golpe de 2026, ya que simplemente careció del ritmo para luchar en cabeza.

El octavo puesto fue todo lo que pudo lograr en la ronda estadounidense del WEC, y tuvo la fortuna de que el Toyota #7 se retirara desde el liderato de la carrera por un drama mecánico. Con el campeonato tan ajustado, BMW no puede permitirse otro fin de semana difícil mientras lucha por sus primeros títulos en Hypercar.

Fuji ofrecerá una indicación temprana de si BMW puede dejar atrás sus dificultades de Austin y fortalecer su desafío por el campeonato. Las actualizaciones introducidas en el M Hybrid V8 durante el invierno han mejorado significativamente su suerte, pero BMW ahora necesita extraer el máximo de ese paquete durante las tres rondas finales de la temporada.

Alpine regresa al escenario de su primera victoria

Race winner #35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Photo by: Andreas Beil

Aunque Fuji es más conocido como la carrera de casa de Toyota, el circuito de 4,56 km también guarda recuerdos especiales para Alpine. Fue en esta pista donde Alpine logró su primera victoria en Hypercar con el A424 LMDh el año pasado, con una clase magistral estratégica desde el muro de boxes de Signatech guiando a Ferdinand Habsburg, Charles Milesi y Paul-Loup Chatin hacia la victoria.

Alpine también llega a Fuji tras su primer podio del año, con Habsburg, Milesi y Antonio Felix da Costa habiendo terminado la última vez en Fuji. Ese resultado debería proporcionar un impulso muy necesario al fabricante francés mientras apunta a cerrar en alto su trayectoria de tres años en Hypercar.

La marca del Renault Group ha realizado un cambio significativo para la ronda de Japón, optando por tripulaciones de dos pilotos en ambos coches. Este cambio deja tanto a da Costa como a Fred Makowiecki fuera para la sexta ronda de la temporada, y potencialmente para el resto del año.

Incluso si Alpine no puede mezclarse con equipos como Toyota, BMW y Ferrari este fin de semana, el resultado del equipo en 2025 debería servir de motivación para Genesis y Aston Martin, que han estado dando pasos rápidos en las carreras recientes.

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La batalla LMGT3 se intensifica

#87 Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3: Petru Umbrarescu, Clemens Schmid, Jose Maria Lopez Photo by: JEP

La batalla por el título LMGT3 promete calentarse este fin de semana, con TF Sport ya sin una ventaja significativa sobre sus rivales. Un 12.º puesto para el Corvette Z06 GT3.R #33 de Jonny Edgar, Ben Keating y Nicky Catsburg en Austin ha dado a sus rivales un atisbo de victoria en la carrera por el campeonato rumbo a Fuji.

Una serie de resultados constantes de Francois Heriau, Alessio Rovera y Simon Mann ha elevado a la tripulación del Ferrari #21 de AF Corse al segundo puesto de la clasificación, a 22 puntos de la tripulación líder del Corvette.

Los siguientes tres equipos en la clasificación, que comprenden los dos Porsche de Manthey y el #23 Heart of Aston Martin, están separados por apenas un punto, lo que demuestra lo reñida que se ha vuelto la batalla en las filas GT.

Con WRT BMW y Garage 59 McLaren habiendo mostrado también destellos de ritmo, y TF Sport Lexus corriendo en casa, la lucha por el título podría abrirse por completo este fin de semana.