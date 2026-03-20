No es realmente una sorpresa, pero tampoco es un anuncio hecho en las formas habituales: Bruno Famin dejó su cargo dentro de la marca Alpine, algo que el fabricante francés informó a través de un comunicado titulado… "Alpine Endurance Team continúa sus preparativos de cara a su última campaña en Hypercar en el FIA WEC".

Bruno Famin, quien ocupaba el cargo de director de deporte motor de Alpine, había desaparecido desde hace un tiempo de la comunicación del equipo, que recientemente anunció su futura retirada de la categoría reina del campeonato mundial para el final de la temporada 2026.

Fue en ese mismo comunicado, hacia el final, donde simplemente se menciona que "Bruno Famin ha dejado recientemente sus funciones". El texto también precisa que Axel Plasse, vicepresidente de Alpine Tech y supervisor del programa de resistencia, asumirá las responsabilidades que le correspondían, en colaboración con el jefe de equipo Philippe Sinault.

"Queremos ante todo agradecer a Bruno Famin por su trabajo y su compromiso con el programa de resistencia de Alpine", declaró Plasse. "Jugó un papel clave en la puesta en marcha del proyecto y apoyó al equipo desde sus primeras fases de desarrollo, que se concretaron en tres buenos podios y una victoria destacada en Fuji".

"En la continuidad de mi rol como VP de Alpine Tech, en el que ya supervisaba el programa, asumo también las responsabilidades de Bruno trabajando aún más estrechamente en apoyo del equipo junto a Philippe Sinault".

Un paso por la dirección de Alpine F1 para Famin

Bruno Famin cuando era jefe de Alpine en la F1 en 2024. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Famin se había incorporado a Alpine en 2022 como responsable del desarrollo del motor en Fórmula 1, antes de ser promovido a director de Alpine Motorsports, desde donde supervisaba el conjunto de los programas deportivos del grupo Renault, especialmente en F1 y en el WEC para Alpine, y en el Dakar con Dacia.

El francés incluso llegó a compaginar sus funciones con la dirección del equipo de Fórmula 1 tras la salida de Otmar Szafnauer durante la crisis del verano europeo de 2023. Primero nombrado de manera interina, fue finalmente confirmado en ese rol para iniciar la temporada 2024, antes de ser reemplazado ese mismo año por Oliver Oakes en el contexto de la toma de poder interna de Flavio Briatore.

Durante ese período al frente del equipo, se hizo notar con la famosa expresión "vamos a cortar de raíz", que siguió al incidente entre Pierre Gasly y Esteban Ocon en el Gran Premio de Mónaco 2024.

Con el fin programado de los programas de Dacia en el Dakar y de Alpine en el WEC, así como el abandono del proyecto de motor de F1 para 2026, su rol se fue debilitando cada vez más y su salida aparece como la consecuencia lógica del proceso interno dentro del grupo Renault.

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