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Crónica de carrera
WEC Interlagos

WEC Brasil: BMW supera por poco a Ferrari para lograr su segunda victoria en Hypercar de 2026

Un error tardío y la enfermedad de un piloto no pudieron impedir que BMW ganara una caótica carrera del WEC en Brasil

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publicado:
Inicio de la carrera

BMW se recuperó de un error tardío para superar por poco a Ferrari y lograr la victoria en las Seis Horas de Sao Paulo del World Endurance Championship, reforzando sus opciones en la lucha por el título de Hypercar.

Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor lideraron gran parte de la carrera en el BMW M Hybrid #15, perdiendo el liderato neto solo en la penúltima hora cuando Vanthoor se fue largo y entregó la ventaja al Ferrari 499P #51 de James Calado.

Pero gracias a llevar más combustible en el coche, el BMW #15 pudo alargar más su relevo y completar una parada de repostaje más corta en la última hora, lo que permitió a Vanthoor - que informó por la radio del equipo de que se sentía enfermo - volver a pista en cabeza.

El belga finalmente llevó el coche a meta con solo 2,2s de ventaja sobre el Ferrari #51 después de que la lluvia que muchos temían nunca apareciera, ayudando a BMW a celebrar su segunda victoria en tres carreras tras el triunfo de la tripulación del #20 en Imola en mayo.

Al inicio de la carrera, Will Stevens lideró el pelotón desde la pole position en el Cadillac V-Series.R #12, con Magnussen saltando al segundo puesto por delante del Cadillac #38 de Earl Bamber.

El BMW pasó al frente después de que ambos coches oficiales de Jota perdieran muchísimo tiempo en la primera ronda de paradas en boxes, con una tuerca de rueda atascada que hizo caer al Cadillac #12 muy abajo en la clasificación.

Mientras tanto, los dos Alpine A424 surgieron como una amenaza potencial para el BMW #15, con la decisión de cargar poco combustible en el coche, dando a Ferdinand Habsburg y Frederic Makowiecki posición en pista por delante de Magnussen. La decisión fue motivada por la caída de Makowiecki del sexto puesto a fuera del top 10 en el coche #35, mientras que el #36 también copió efectivamente su estrategia desplazada.

Sin embargo, el BMW #15 siguió recortando la distancia con el Alpine #35 durante las siguientes horas, pese a estar cómodamente en el liderato neto, mientras que el coche #36 se descolgó de la pelea tras un pinchazo.

En la cuarta hora, Marciello alcanzó rápidamente la zaga del compañero de equipo de Habsburg, Antonio Felix da Costa, lo que permitió al tercer clasificado, Alessandro Pier Guidi, también cerrar la brecha en el Ferrari #51.

Marciello no pudo adelantar a da Costa en pista y solo pasó por delante cuando el Alpine entró en boxes, con Pier Guidi aprovechando la batalla para acercarse a menos de dos segundos de él.

Esto resultaría crucial en la siguiente ronda de paradas en boxes, cuando Vanthoor (BMW) y Calado (Ferrari) tomaron el relevo de los coches de sus respectivos compañeros. Calado tuvo un gran susto cuando subviró a la salida del pit lane y rozó la barrera, dejando un trozo de valla publicitaria pegado al lado delantero izquierdo del Ferrari.

Pero no perdió mucho tiempo, y cuando Vanthoor se salió en la complicada sección interior de Interlagos, Calado no necesitó una segunda oportunidad para pasar al BMW.

Sin embargo, el Ferrari #51 entró en boxes justo cuando quedaba una hora, con el BMW #15 teniendo más combustible para rodar casi 12 minutos más.

Esto permitió a Vanthoor reincorporarse a la pista en cabeza, cómodamente por delante del Ferrari de Calado. Aunque Charles Milesi adelantó a Vanthoor por posición en la vuelta de salida del BMW, el Alpine #35 necesitaba o bien un repostaje adicional o ser agresivo con el ahorro de combustible para llegar a la meta.

Un pinchazo lento sentenció la suerte del Alpine, con Vanthoor, Magnussen y Marciello logrando sus primeras victorias en Hypercar con el BMW #15.

El Ferrari #51 compartido por Calado, Pier Guidi y Antonio Giovinazzi tuvo que conformarse con el segundo puesto tras una impresionante remontada desde el 11º lugar en la parrilla. Calado tuvo que ahorrar combustible en el último relevo, lo que le impidió pelear con Vanthoor por la victoria.

El último puesto del podio fue para el Cadillac #12 que había salido desde la pole, pilotado por Stevens y Norman Nato como dúo. Tras la parada en boxes fallida, el coche #12 perdió más tiempo cuando Stevens recibió una penalización de cinco segundos por causar una colisión con un coche GT y Nato fue trompeado por el Ferrari #83 en la tercera hora.

El Cadillac #38 se recuperó de sus propios problemas, incluida una penalización de cinco segundos por contacto, con Bamber, Sébastien Bourdais y Jack Aitken terminando cuartos. Jota intercambió los dos coches a 15 minutos del final para dar a Aitken la oportunidad de desafiar al Ferrari por el tercero, pero cayó de nuevo al cuarto puesto tras no poder cerrar la brecha con Calado.

El quinto puesto fue para el Ferrari satélite #83 de AF Corse de Robert Kubica, Yifei Ye y Phil Hanson después de que Kubica aprovechara una colisión entre Robin Frijns y Antonio Fuoco a la salida de la S de Senna para adelantar a ambos coches de una vez.

Frijns, Sheldon van der Linde, Rene Rast y Robin Frijns terminaron sextos en el BMW #20, mientras que el Ferrari #50 compartido por Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen cayó al octavo puesto después de que un contacto dejara a Fuco mirando en la dirección equivocada. El incidente está siendo investigado por los comisarios.

Con el Ferrari #50 perdiendo terreno, Tom Gamble consiguió el séptimo puesto en el mejor de los dos Aston Martin Valkyrie, el coche #007 que comparte con Harry Tincknell.

El top 10 lo completaron el Aston #009 de Alex Riberas y Marco Sorensen y el Alpine #35 de Milesi, Habsburg y da Costa, con el FCY que el equipo francés esperaba sin llegar nunca.

Menos de un mes después de lograr su sexta victoria en Le Mans, Toyota no pudo sumar ni un solo punto en Sao Paulo. Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries sufrieron para terminar 12º en el Toyota TR010 Hybrid #7 por falta de ritmo, con un par de penalizaciones por infracciones en la salida y bajo FCY que agravaron sus problemas. El Toyota #8 compartido por Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa cerró el pelotón de Hypercar en 17º tras pasar 12 vueltas en boxes para reparaciones. Hartley se vio involucrado en un accidente con el Genesis #17 de Andre Lotterer en la segunda hora, que dejó al Toyota #8 con daños significativos en la suspensión.

Fue una carrera accidentada para el debutante de Hypecar Genesis, con Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella y Mathieu Jaminet terminando 13º en el mejor de los dos GMR-001 tras recibir una penalización de drive-through por una infracción bajo FCY.

Corvette se lleva los honores en LMGT3

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

#34 Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R: Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

Photo by: Jakob Ebrey

TF Sport logró victorias consecutivas de clase en el WEC tras su triunfo en Le Mans el mes pasado, pero fue el Corvette Z06 GT3.R #34 de Peter Dempsey, Charlie Eastwood y Salih Yoluc el que se llevó el primer puesto esta vez.

El equipo británico desplegó una estrategia inusual, con el piloto plata Yoluc iniciando la carrera para el equipo y arrebatando el liderato al Lexus RC F GT3 #87 de ASP de Razvan Umbrarescu en la segunda hora. Aunque el piloto bronce Dempsey pasó tramos intermedios de la carrera compartiendo pista con profesionales, el Corvette #34 pudo mantenerse en la pelea en cabeza.

La estrategia de combustible también jugó a su favor, con Eastwood cruzando la meta ocho segundos por delante del BMW M4 GT3 #69 de WRT de Dan Harper, Anthony McIntosh y Parker Thompson.

El último puesto del podio fue para Richard Lietz, Riccardo Pera y Yasser Shahin en el Manthey Porsche 911 GT3 #92, con Lietz conteniendo con éxito al Proton Ford Mustang GT3 #88 del expiloto de Fórmula 1 Logan Sargeant. Los dos Ford lideraron al principio de la carrera pero cayeron en la clasificación, con Sargeant, Gianmarco Levorato y Stefano Gattuso teniendo que conformarse con el quinto puesto tras quedar por detrás del otro Porsche de Timur Boguslavskiy, James Cottingham y Ayhancan Güven en los minutos finales.

El Ford #77 rodaba segundo en la última hora con Seb Priaulx al volante, pero cayó rápidamente en la clasificación con neumáticos desgastados antes de perder más tiempo por una penalización de drive-through por una infracción de límites de pista.

El quinto puesto fue para el Mercedes-AMG GT3 #61 pilotado por Martin Berry, Maxime Martin y Rui Andrade, pese a que Andrade fue lanzado a un trompo por el BMW de Sean Gelael a mitad de carrera.

El Corvette #33 líder del campeonato, de Jonny Edgar, Ben Keating y Nicolas Varrone, acabó octavo tras cargar el máximo lastre de éxito después de su victoria en Le Mans.

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Equipo # Pilotos Monoplaza Vueltas Tiempo Intervalo Boxes Retirada Puntos
1
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 242

6:00'26.462

5
2
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 242

+2.254

6:00'28.716

2.254 5
3
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Switzerland L. Deletraz Cadillac V-Series.R 242

+6.687

6:00'33.149

4.433 5
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 242

+12.666

6:00'39.128

5.979 5
5
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 242

+32.351

6:00'58.813

19.685 5
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 242

+35.047

6:01'01.509

2.696 5
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 242

+35.566

6:01'02.028

0.519 5
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 242

+39.952

6:01'06.414

4.386 6
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 242

+45.523

6:01'11.985

5.571 5
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 242

+56.996

6:01'23.458

11.473 6
11
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 242

+1'17.818

6:01'44.280

20.822 6
12
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 241

+1 Vuelta

6:00'36.757

1 Vuelta 6
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 241

+1 Vuelta

6:00'39.724

2.967 6
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 241

+1 Vuelta

6:01'03.749

24.025 6
15
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 241

+1 Vuelta

6:01'38.280

34.531 5
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 240

+2 Vueltas

6:00'44.796

1 Vuelta 6
17
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 230

+12 Vueltas

6:01'41.706

10 Vueltas 6
18
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 219

+23 Vueltas

6:01'46.144

11 Vueltas 5
19
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 219

+23 Vueltas

6:01'54.252

8.108 5
20
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 218

+24 Vueltas

6:00'27.894

1 Vuelta 5
21
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 218

+24 Vueltas

6:00'28.323

0.429 5
22
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 218

+24 Vueltas

6:00'30.079

1.756 5
23
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 218

+24 Vueltas

6:00'54.253

24.174 6
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 218

+24 Vueltas

6:00'55.914

1.661 5
25
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar
N. Varrone
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 218

+24 Vueltas

6:01'02.770

6.856 5
26
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 218

+24 Vueltas

6:01'03.472

0.702 5
27
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 218

+24 Vueltas

6:01'07.093

3.621 5
28
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 218

+24 Vueltas

6:01'36.890

29.797 5
29
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 218

+24 Vueltas

6:01'37.628

0.738 5
30
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 217

+25 Vueltas

6:00'36.160

1 Vuelta 5
31
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 217

+25 Vueltas

6:00'38.772

2.612 5
32
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 217

+25 Vueltas

6:00'39.360

0.588 7
33
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 217

+25 Vueltas

6:01'38.242

58.882 5
34
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 217

+25 Vueltas

6:01'40.805

2.563 6
35
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 216

+26 Vueltas

6:00'59.724

1 Vuelta 6
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