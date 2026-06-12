24 Horas de Le Mans: Cadillac supera a BMW… en la FP4
Cadillac encabezó la última sesión de entrenamientos libres de las 24 Horas de Le Mans por delante de BMW, momentos después de perder la pole position frente al fabricante alemán.
Cadillac superó por poco a BMW en los Entrenamientos Libres 4 antes de las 24 Horas de Le Mans, donde los equipos se centraron en el ritmo de carrera tras las sesiones de clasificación.
El tiempo de 3m26.843s de Sebastien Bourdais con el #38 Cadillac, aunque más de cuatro segundos más lentos que la referencia de Hyperpole de su propio coche, bastó para superar el registro de 3m27.037s de Robin Frijns con el #20 BMW al final de la sesión.
El #7 Toyota fue tercero por delante del #12 Cadillac y el #35 Alpine, con estos tres coches a menos de medio segundo de la referencia de Bourdais.
El #7 TR010 Hybrid compartido por Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nyck de Vries giró en 3m27.146s, 0.189s más rápido que el #35 Alpine (Felix da Costa-Habsburg-Milesi) y 0.269s más veloz que el #83 Ferrari inscrito por AF Corse (Hanson-Kubica-Ye).
El #15 BMW, que heredó la pole position tras la penalización del #38 Cadillac, cayó hasta la 15ª posición, a 2.7s del ritmo.
Sin embargo, este orden en bruto es casi irrelevante.
Ben Barnicoat le dio a AF Corse el mejor tiempo de LMP2 con el coche #183 en 3m36.111s, casi siete décimas más rápido que el coche #30 de Duqueine Team con el trío Andlauer-Pin-Verschoor.
Mientras tanto, los Corvette #33 y #34 de TF Sport coparon las dos primeras posiciones en LMGT3, tras sufrir contratiempos en la clasificación. El Aston Martin #23 de Heart of Racing fue tercero, gracias a Eduardo Barrichello.
24 Horas de Le Mans - Práctica 4
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Monoplaza
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|14
|
3'26.843
|237.153
|2
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|10
|
+0.194
3'27.037
|0.194
|236.931
|3
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|16
|
+0.303
3'27.146
|0.109
|236.806
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|15
|
+0.439
3'27.282
|0.136
|236.651
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|15
|
+0.492
3'27.335
|0.053
|236.591
|6
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|16
|
+0.572
3'27.415
|0.080
|236.499
|7
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|16
|
+0.744
3'27.587
|0.172
|236.303
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|13
|
+0.851
3'27.694
|0.107
|236.182
|9
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|16
|
+0.917
3'27.760
|0.066
|236.107
|10
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|13
|
+1.315
3'28.158
|0.398
|235.655
|11
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|15
|
+1.588
3'28.431
|0.273
|235.346
|12
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|15
|
+1.619
3'28.462
|0.031
|235.311
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
|
A. Lotterer
P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|15
|
+2.031
3'28.874
|0.412
|234.847
|14
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|12
|
+2.082
3'28.925
|0.051
|234.790
|15
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|11
|
+2.722
3'29.565
|0.640
|234.073
|16
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|7
|
+3.116
3'29.959
|0.394
|233.634
|17
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|9
|
+3.184
3'30.027
|0.068
|233.558
|18
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|11
|
+3.440
3'30.283
|0.256
|233.274
|19
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+9.268
3'36.111
|5.828
|226.983
|20
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|13
|
+9.958
3'36.801
|0.690
|226.260
|21
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+10.303
3'37.146
|0.345
|225.901
|22
|
IDEC SPORT LMP2
|28
|
P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|13
|
+10.366
3'37.209
|0.063
|225.835
|23
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|10
|
+10.444
3'37.287
|0.078
|225.754
|24
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+11.037
3'37.880
|0.593
|225.140
|25
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|17
|
+11.171
3'38.014
|0.134
|225.002
|26
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|12
|
+12.029
3'38.872
|0.858
|224.120
|27
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
|
G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|11
|
+12.086
3'38.929
|0.057
|224.061
|28
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+12.420
3'39.263
|0.334
|223.720
|29
|
Proton Competition LMP2
|9
|
J. Ried
K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|12
|
+12.481
3'39.324
|0.061
|223.658
|30
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
|
R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+12.631
3'39.474
|0.150
|223.505
|31
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|15
|
+12.685
3'39.528
|0.054
|223.450
|32
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+13.034
3'39.877
|0.349
|223.095
|33
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
|
D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|12
|
+13.187
3'40.030
|0.153
|222.940
|34
|
Proton Competition LMP2
|44
|
H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|16
|
+13.401
3'40.244
|0.214
|222.723
|35
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|13
|
+13.429
3'40.272
|0.028
|222.695
|36
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|11
|
+14.682
3'41.525
|1.253
|221.435
|37
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|14
|
+16.607
3'43.450
|1.925
|219.528
|38
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|16
|
+28.419
3'55.262
|11.812
|208.506
|39
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|15
|
+28.733
3'55.576
|0.314
|208.228
|40
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|10
|
+28.778
3'55.621
|0.045
|208.188
|41
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|16
|
+29.131
3'55.974
|0.353
|207.877
|42
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|14
|
+29.180
3'56.023
|0.049
|207.833
|43
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|10
|
+29.474
3'56.317
|0.294
|207.575
|44
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|9
|
+29.720
3'56.563
|0.246
|207.359
|45
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|14
|
+29.789
3'56.632
|0.069
|207.299
|46
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|14
|
+29.791
3'56.634
|0.002
|207.297
|47
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|14
|
+29.894
3'56.737
|0.103
|207.207
|48
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
|
C. Toledo
L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|14
|
+29.947
3'56.790
|0.053
|207.160
|49
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|16
|
+30.054
3'56.897
|0.107
|207.067
|50
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
|
T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|11
|
+30.072
3'56.915
|0.018
|207.051
|51
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|12
|
+30.084
3'56.927
|0.012
|207.040
|52
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|14
|
+30.375
3'57.218
|0.291
|206.787
|53
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
|
C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|15
|
+30.388
3'57.231
|0.013
|206.775
|54
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|14
|
+30.676
3'57.519
|0.288
|206.524
|55
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|11
|
+30.938
3'57.781
|0.262
|206.297
|56
|
Garage 59 LMGT3
|58
|
A. West
F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|15
|
+30.939
3'57.782
|0.001
|206.296
|57
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|13
|
+31.023
3'57.866
|0.084
|206.223
|58
|
TEAM WRT LMGT3
|69
|
A. McIntosh
P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|13
|
+31.140
3'57.983
|0.117
|206.122
|59
|
Proton Competition LMGT3
|77
|
E. Powell
B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|9
|
+32.741
3'59.584
|1.601
|204.744
|60
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|8
|
+32.765
3'59.608
|0.024
|204.724
|61
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|13
|
+33.401
4'00.244
|0.636
|204.182
|62
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|5
|
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