Max Verstappen, Daniel Juncadella y Jules Gounon fueron despojados de la victoria en la NLS2 en el Nürburgring Nordschleife debido a una infracción relacionada con los neumáticos, y Motorsport.com ha podido esclarecer exactamente qué fue lo que salió mal.

El Mercedes AMG GT3 #3 gestionado por el eqiupo Winward fue descalificado del 58° ADAC Barbarossapreis por el uso de un juego adicional de neumáticos. Ahora se entiende que el error ocurrió durante la clasificación, cuando el equipo estaba evaluando distintos compuestos.

Con una temperatura ambiente de apenas cinco grados Celsius la mañana del sábado, Winward decidió probar el compuesto blando de Michelin. Este movimiento formaba parte del plan original del equipo.

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Cuatro juegos de neumáticos medios estaban reservados para la carrera (uno para cada stint), un juego nuevo de medios estaba destinado al intento final de clasificación de Verstappen y otro juego para las primeras fases de los entrenamientos.

Pero cuando Juncadella informó que el primer juego de blandos "no se sentía bien", Winward decidió enviar a Gounon a pista con un segundo juego del mismo compuesto. Este juego no estaba contemplado en el plan original, aunque la opción estaba disponible para el equipo.

Winward quería estar 100% seguro de que la falta de rendimiento del neumático blando no se debía simplemente a un juego defectuoso o a parámetros fuera de la ventana de funcionamiento. Además, esto también garantizaba la seguridad de Gounon al evitar el uso de un juego desgastado.

En medio de todo esto, Verstappen completó una vuelta "corta" únicamente en el trazado que usaba la F1 para practicar los cambios de piloto —algo a lo que no está acostumbrado— y para esperar un Code 60. Esto no afectó al conteo de neumáticos.

Las dos vueltas posteriores de clasificación de Gounon con los blandos nuevos confirmaron lo que ya había experimentado Juncadella: que el compuesto era demasiado blando para una pista que ya se estaba calentando con la salida del sol. Aun así, Verstappen utilizó su juego asignado de neumáticos medios para el tramo final de la clasificación.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Photo by: Gruppe C Photography

La descalificación se podría haber evitado

Así, al final de la clasificación, Winward Racing ya había utilizado tres juegos de neumáticos. El equipo podría haberse mantenido dentro del límite de seis juegos reutilizando los medios de clasificación de Verstappen para su último stint de carrera o para un primer stint más corto.

En cambio, el equipo se mantuvo fiel al plan original y utilizó los cuatro juegos nuevos de neumáticos medios tal como estaba previsto. Verstappen sacó el máximo provecho, marcando siete vueltas por debajo de los ocho minutos en sus 13 giros.

Por lo tanto, no hubo ventaja de rendimiento en carrera, ya que todos los equipos de la categoría SP9 Pro utilizan cuatro juegos en una carrera estándar de cuatro horas. Winward simplemente pagó un alto precio por una sesión de pruebas matinal.

La única ganancia fue en términos de datos: Winward confirmó que el neumático blando de Michelin no es la opción adecuada una vez que el sol ya está alto.

Es una lección costosa, pero que no habría generado ni la mitad del ruido si el cuatro veces campeón del mundo de F1 no hubiera estado al volante. Si el error hubiera ocurrido en la apertura de la temporada, probablemente habría pasado desapercibido, pero la NLS1 fue cancelada debido a las condiciones invernales.

Uso de neumáticos del AMG #3:

Clasificación Stint 1 (Juncadella): Blando I

Clasificación Stint 2 (Gounon): Blando II*

Clasificación Stint 3 (Verstappen): Medio I

Carrera Stint 1 (Verstappen): Medio II

Carrera Stint 2 (Juncadella): Medio III

Carrera Stint 3 (Gounon): Medio IV

Carrera Stint 4 (Verstappen): Medio V

*Este juego no estaba en el plan original

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