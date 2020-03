Calderón sorprendida positivamente con el Súper Fórmula

En la mañana de este martes, la piloto colombiana Tatiana Calderón debutó como parte de la Super Formula, la máxima categoría de monoplazas japonesa, pilotando el Dallara Honda #12 del equipo Threebond Drago Corse.

Durante dos días divididos en cuatro sesiones, Calderón completó 162 vueltas, en lo que ha sido su primer contacto, no solamente con el auto, sino también con el equipo, el escenario y el país.

“Creo que han sido dos días muy positivos y sobretodo de mucho aprendizaje del auto, de los neumáticos, de entenderme cada vez más con el equipo,” dijo a Motorsport.com después de su estreno en el circuito de Fuji.

“Todavía hay mucho trabajo por delante pero estoy satisfecha con esta primera experiencia que he tenido la fortuna de poder completar, dada la situación por la que pasa el mundo ahora mismo”.

A pesar de no ser distante en especificaciones respecto a un Fórmula 2, Calderón encontró claras diferencias dadas por ciertas características del Súper Fórmula, entre ellas las de los neumáticos, ya que la serie usa la marca local Yokohama, no los Pirelli a los que venía acostumbrada desde la GP3.

“Honestamente, me impresionó mucho el paso por curva en las de alta velocidad; la carga aerodinámica es realmente impresionante.”

“Los neumáticos son muy diferentes a los Pirelli también, la forma en que los calientas. (...) Seguro que la ventana de operación parece ser mucho mayor que en los neumáticos de Pirelli en la F2”.

“Es más consistente, te perdona un poco más, y en un día de prueba puedes empujar (varias vueltas) y aún así mejorar en ocasiones. Tal vez no por dos décimas, pero si es un neumático que te permite empujar más (respecto al de Fórmula 2)”.

La colombiana no hizo parte de los test de novatos a finales del año anterior y su equipo montó un auto nuevo que estrenaban en pista este martes, en lo que ha sido además el regreso oficial de la escuadra de Ryo Michigami a la categoría tope de Japón.

Las condiciones en Fuji, en especial durante la primera mañana, fueran desafiantes debido al frío y a que la serie no usa calentadores para los neumáticos, algo que generó varios trompos e incluso un accidente de Kamui Kobayashi.

Calderón también sufrió un trompo, sin consecuencias, al salir de boxes para iniciar sus pruebas.

“Puse el acelerador en línea recta, tercera marcha, no pensaba que hubiese que evitar un trompo pero la temperatura de la pista era muy, muy baja. No sé si fue el acelerador que no estaba devolviendo lo suficientemente rápido, o si fue mi error, pero no es la forma en que quieres empezar. Después de eso fuimos mejorando progresivamente, cada vez más cómodos y aprendiendo la pista”.

Tatiana ha agradecido la buena acogida que con ella han tenido su equipo y la categoría en su primera experiencia en Japón: “Ha sido muy agradable hasta ahora. Son muy abiertos y realmente quieren ayudar. Hasta ahora, todo ha ido bien. Todo es nuevo, una cultura diferente, pero me está gustando bastante, así que veremos cómo van las cosas a partir de ahora”.

La Super Fórmula planea completar su pretemporada la próxima semana con una segunda prueba en el circuito de Suzuka, sede original de la primera carrera de la temporada que ha sido ya pospuesta.