Dos pilotos latinoamericanos más en la Porsche Supercup

Dos pilotos latinoamericanos más se unirán a la colombiana Tatiana Calderón en la parrilla de la última ronda de la Porsche Supercup que se disputará este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mexicano Ricardo Sánchez y el guatemalteco Mateo Llarena disputarán las dos últimas carreras de la temporada este sábado y domingo.

El centroamericano debutará con apenas 15 años de edad a los mandos de un Porsche 911 del equipo MRS GT-R, convirtiéndose en el primer guatemalteco en esta categoría y en el piloto más joven de la historia.

Por su parte, Sánchez llega a la serie con altas credenciales en 2019 luego de haber obtenido la victoria en la European Le Mans Series en Silverstone, Inglaterra, apenas en agosto pasado a los mandos de un Porsche del equipo Dempsey Proton.

“Estoy muy contento. Después de correr a nivel profesional en Europa y después de 5 años, se me da la oportunidad de correr en México. Nunca he corrido en mi país.

"Correr además en el circuito de F1, con la máxima categoría, en el mejor evento de la F1 es algo especial para mí. También tengo mucha presión porque quiero hacer un buen trabajo, pero no conozco el coche.

"Es un auto que no tiene mucha carga aerodinámica, es un auto que nunca he manejado y además, solo tendré una práctica y directo a calificación. Tengo que hacer lo mejor posible para adaptarme lo más rápido ya que el nivel es altísimo. Vamos a disfrutar, a dar lo mejor para México, para Grupo Indi y para toda la gente que me va a ir a apoyar. Estoy muy emocionado con lo que está pasando”, finalizó el mexicano.