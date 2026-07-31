¿Verstappen en NASCAR? Justin Marks le abre una puerta pero Ford es un obstáculo

Justin Marks ha hablado recientemente sobre el programa "Project 91" de Trackhouse Racing, una iniciativa a tiempo parcial en la que participan varios pilotos estrella de todo el mundo y que les ofrece la oportunidad de competir en la NASCAR.

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 2007, Kimi Raikkonen; el cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Helio Castroneves; y, más recientemente, Kevin Magnussen han pilotado el coche.

Shane van Gisbergen, tres veces campeón de la categoría Supercars, logró una famosa victoria en su debut en la NASCAR Cup al volante del n.º 91 en la carrera de 2023 en el circuito urbano de Chicago. Desde entonces, ha convertido esa experiencia en una carrera a tiempo completo como piloto de la NASCAR.

Max Verstappen vio en directo la espectacular victoria de SVG en Chicago y comentó entonces que estaba "literalmente gritando" mientras veía cómo Van Gisbergen se alzaba con la victoria.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Pero, ¿se animaría Verstappen a probarlo alguna vez? El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 ha dicho que no en el pasado, pero el fundador de Trackhouse, Justin Marks, no cerró esa puerta en una reciente entrevista de SPEED con Kevin Harvick.

Red Bull patrocina a Trackhouse, y dos de las tres estrellas de la Copa del equipo son pilotos de Red Bull: Van Gisbergen y también Connor Zilisch.

"Para que eso ocurra, primero tendrían que poner una unidad de potencia diferente en ese coche de F1", dijo Marks, ya que Trackhouse es un equipo de Chevrolet. "Hay conflictos de marca y todo eso, pero sin duda es algo que tiene en mente. A través del ecosistema de Red Bull, hemos mantenido esas conversaciones y se trata de un piloto que quiere competir en todo tipo de carreras. Creo que, en este momento, es difícil hacerlo, pero desde luego no lo descartaría de cara al futuro".

En cuanto a las próximas carreras del coche del Proyecto 91, Marks no dio más detalles, pero parece que la carrera de Magnussen en San Diego podría ser su única participación en la temporada 2026. En esa carrera, se ganó la ira de Noah Gragson y se vio envuelto en un tenso enfrentamiento tras la carrera con el piloto de Front Row Motorsports. Marks señaló que Magnussen tiene la personalidad perfecta para la NASCAR y que el encontronazo con Gragson no le afectó en absoluto.