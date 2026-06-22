VIDEO: Magnussen y la fuerte discusión con Noah Gragson en su debut en NASCAR

Kevin Magnussen tuvo un debut movido en la NASCAR Cup el domingo, arrancando 21º y rodando dentro del top 20 durante buena parte del evento. Incluso consiguió el punto extra por la vuelta más rápida cerca del final de la carrera.

Magnussen terminó 27º en el grupo de 39 autos, después de quedarse fuera hasta tarde con neumáticos viejos, guardando un juego nuevo para una bandera amarilla que nunca llegó.

Tampoco fue un camino de rosas para K-Mag, ya que también tuvo un trompo a mitad de carrera y algunos encontronazos con el piloto de Front Row Motorsports Noah Gragson.

Contacto con Gragson

Estos dos se metieron por primera vez el uno con el otro en la vuelta 25, con Magnussen frenando más tarde que Gragson y golpeando la parte trasera de su auto. Luego los dos pilotos se tocaron puerta con puerta en la recta, y Gragson bloqueó agresivamente mientras luchaban por el 32º lugar.

Magnussen superó de nuevo a Gragson en la siguiente vuelta, solo para que Gragson lo sacara de línea en la chicana final.

Más tarde en la carrera, volvieron a encontrarse una vez más. Gragson se puso por delante de Magnussen mientras intentaban evitar a un Tyler Reddick trompeado. Con solo un par de vueltas por disputar en la Etapa 2 y todavía 37 por correr en toda la carrera, Magnussen estaba justo detrás de Gragson y peleando por el 15º puesto en pista.

Magnussen se metió por dentro de Gragson en la entrada de la amplia curva a derechas conocida como Turn 4, e hizo contacto con el Ford No. 4. Gragson trompeó y se estrelló contra el muro, sufriendo daños que acabaron con su carrera. Parecía que el Chevrolet Trackhouse No. 91 no tenía muchas ganas de darle tregua a Gragson después de su encontronazo anterior, e incluso aceleró brevemente en el instante justo antes de golpear la parte trasera derecha de Gragson. Magnussen siguió adelante, sin verse afectado por el incidente más allá de perder una posición con Chase Elliott mientras desaceleraba.

Gragson encara a Magnussen

Noah Gragson, No. 4 Front Row Motorsports Ford; Kevin Magnussen, No. 91 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: David Jensen / Getty Images

Después de la carrera, Gragson -- ya vestido de calle -- estaba esperando a Magnussen en pit road. Encaró al piloto danés, y hubo un acalorado intercambio que duró unos 90 segundos.

Dalton Hopkins de Frontstretch.com captó en video toda la interacción.

"¿Cuál es tu puto problema?", dijo Gragson en un momento. "Vienes aquí, conduces de putísima madre hacia la curva, solo porque tiene guardabarros."

"Sácate de mi puta cara", respondió Magnussen. Luego le repitió varias veces a Gragson que "se fuera a la mierda" y que "saliera de mi cara".

Gragson siguió insistiendo, diciendo: "¿O qué, qué vas a hacer?" Le preguntó repetidamente a Magnussen cuál era su problema, y el ex piloto de F1 finalmente respondió: "Mi problema eres tú en mi cara."

Pero Gragson se negó a dejarlo pasar, y siguió discutiendo con Magnussen, que respondió: "¿No entiendes inglés o qué? Te estoy diciendo que te vayas a la mierda."

No se dijo nada productivo durante el intercambio, y se fueron cada uno por su lado por insistencia de un representante de PR.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Gragson se mete en la cara de un piloto de Trackhouse Racing. En Kansas Speedway durante la temporada 2023 de la Cup, chocó con Ross Chastain y lo encaró después de la carrera. Chastain no mostró la misma contención que Magnussen, y de hecho golpeó a Gragson en la cara después de advertirle que retrocediera.

Gragson también ha tenido varios otros enfrentamientos, e incluso peleas a lo largo de su carrera en NASCAR, lanzando puñetazos en incidentes pasados con Daniel Hemric y Harrison Burton mientras corría en las divisiones inferiores.

Kevin Magnussen, No. 91 Trackhouse Racing Chevrolet; Cole Custer, No. 41 Haas Factory Team Ford Photo by: Icon Sportswire via Getty Images