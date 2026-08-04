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NASCAR Cup

The Clash regresa a Daytona para la temporada 2027 de NASCAR

La carrera de exhibición de pretemporada regresa a Daytona International Speedway.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
The Clash en Daytona

NASCAR ha confirmado oficialmente que el Clash de pretemporada volverá al óvalo de Daytona International Speedway en 2027, antes de la 69ª edición de la Daytona 500.

Ahora llamada Wheatley Vodka Clash, la carrera se celebró en el óvalo de Daytona desde 1979 hasta 2020. Al año siguiente, se celebró en el circuito mixto de Daytona, y luego en una pista corta temporal construida dentro del L.A. Memorial Coliseum desde 2022 hasta 2024.

En 2025 y 2026, el Clash se celebró en Bowman Gray Stadium, donde este año se vio empañado por las bajas temperaturas y una nevada significativa. Ryan Preece ganó el evento de este año, mientras que el último Clash de Daytona (óvalo) en 2020 terminó con solo seis autos en pista, e incluso el ganador de la carrera [Erik Jones] tenía daños notables.

 

En 2027, el nuevo Daytona Clash se celebrará el sábado por la noche, 13 de febrero. La clasificación para la pole de la carrera más importante de NASCAR seguirá el miércoles 17 de febrero, los Duels el jueves 18 de febrero, la carrera de Trucks el viernes 19 de febrero, la carrera O'Reilly el sábado 20 de febrero y la 69ª edición de la Daytona 500 el domingo 21 de febrero.

La información sobre el formato del Clash y las reglas de elegibilidad se dará a conocer en una fecha posterior.

El comunicado también anunció que la carrera de verano en Daytona conocida como Coke Zero 400 se celebrará el 28 de agosto.

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