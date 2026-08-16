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NASCAR Cup Richmond

Así queda el campeonato de NASCAR Cup después de Richmond 2026

La lucha por entrar en el Chase se aclara cada vez más cuando quedan solo dos carreras antes del final de la temporada regular.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Edited:
Chase Briscoe, Joe Gibbs Racing, Ryan Blaney, Team Penske, Josh Berry, Wood Brothers Racing

Con solo dos carreras restantes antes del reseteo del Chase, Denny Hamlin mantiene una ventaja de 115 puntos en el campeonato. Tras el reinicio, se reducirá a solo 25 sobre quien sea segundo. Después de Richmond, ese piloto ahora es Ryan Blaney, quien volvió a adelantarse a Ty Gibbs.

El mayor ascenso en la clasificación fue claramente Joey Logano, que subió como un cohete cuatro posiciones hasta el noveno puesto tras ganar la carrera de la Cup en Richmond. El mayor perdedor fue Carson Hocevar por segunda semana consecutiva, al caer tres puestos hasta el 11º tras ser el único abandono el sábado por la noche.

En la lucha por entrar en el Chase, Austin Cindric salió de la burbuja con su mejor resultado de la temporada, sumando muchos puntos de etapa y terminando tercero.

El mexicano Daniel Suárez, que fue 16° en la carrera de Richmond, cayó un lugar en los pnutos y ahora es 13° en la tabla anual.

De repente, Shane van Gisbergen está ahora en la burbuja, pero tiene una ventaja completa de 50 puntos sobre su perseguidor más cercano: Ryan Preece en el 17º puesto. Ross Chastain, que logró grandes avances en Iowa, volvió a caer a -63 puntos después del gran día de Cindric.

Los siete primeros pilotos de la clasificación han asegurado matemáticamente un lugar en el Chase después de Richmond. La Cup Series ahora se dirige al New Hampshire Motor Speedway.

Lee también:

Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Richmond (Carrera 24 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Denny Hamlin 969 --
2 Ryan Blaney 854 +1
3 Ty Gibbs 842 -1
4 Tyler Reddick 831 --
5 Chase Briscoe 715 --
6 Chase Elliott 695 +1
7 Christopher Bell 695 -1
8 Kyle Larson 660 +2
9 Joey Logano 659 +4
10 Chris Buescher 653 -1
11 Carson Hocevar 645 -3
12 William Byron 630 -1
13 Daniel Suárez 618 -1
14 Bubba Wallace 587 --
15 Austin Cindric 574 +1
16 Shane van Gisbergen 567 -1
CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE CORTE DEL CHASE
17 Ryan Preece 517 --
18 Ross Chastain 504 --
19 Brad Keselowski 489 --
20 Erik Jones 486 --
21 Michael McDowell 463 --
22 AJ Allmendinger 442 --
23 Todd Gilliland 428 --
24 Zane Smith 418 --
25 Austin Dillon 400 +2
26 Riley Herbst 399 -1
27 Ricky Stenhouse Jr. 389 -1
28 John Hunter Nemechek 388 --
29 Alex Bowman 340 --
30 Josh Berry 337 --
31 Noah Gragson 307 --
32 Cole Custer 287 +1
33 Ty Dillon 284 -1
34 Connor Zilisch 257 --
35 Cody Ware 191 --
36 Casey Mears 12 --
37 Kevin Magnussen 11 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

[[BOLD_2:Nota: [[LINK_1:Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.]]]]

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