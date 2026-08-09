Ryan Blaney, del equipo Penske, lucirá un casco especial en la carrera de la NASCAR Cup que se disputará en el Iowa Speedway, en homenaje a la fallecida leyenda de la NASCAR, Kyle Busch.

Blaney se ha hecho con la pole position para la carrera de la Copa de este domingo y es uno de los favoritos para alzarse con la victoria en esta prueba de 350 vueltas.

El casco muestra varios momentos destacados de la histórica carrera de Busch, entre ellos su hazaña sin precedentes de ganar las tres carreras de Bristol en un mismo fin de semana, sus títulos de la Copa de 2015 y 2019, sus primeras victorias en la NASCAR Cup y en la O' , su victoria número 200 en la NASCAR en las tres divisiones nacionales, y una de sus victorias en la Brickyard 400.

Cuando Matt Weaver, de Motorsport.com, le preguntó por la historia que hay detrás del casco homenaje, Blaney respondió: "El casco que llevo este fin de semana… Cuando falleció Kyle, pensé que, en situaciones como esa, siempre me he preguntado: ¿cómo se recuerda a alguien y cómo se reflexiona sobre todo lo bueno que hizo en su vida y todos los éxitos que logró?

"Creo que los cascos son algo único en nuestro deporte. Tenemos la posibilidad de diseñarlos. Muchos de ellos tienen un significado especial y esta es, en cierto modo, mi mejor forma de mostrar mi respeto hacia Kyle Busch y hacia la familia Busch. Y el casco… lo elegí yo… Creo que hay unas siete u ocho imágenes de algunas de sus victorias, algunas muy importantes… y cada parte del casco reproduce la combinación de colores que llevaba en el coche; así es como está dividido. Mi pintor hizo un buen trabajo dando rienda suelta a su imaginación.

"Pero sí, espero correr con él en una carrera y se lo regalaré a Brexton, a la familia Busch, para que hagan con él lo que quieran. Solo es una muestra de respeto y, ya sabes, me alegro de que la gente se haya fijado en él".

Blaney tuvo que luchar y adelantar a Busch para conseguir su primera victoria en la Copa en Pocono en 2017, y los dos campeones protagonizaron innumerables duelos memorables a lo largo de los años.

Kyle Busch y Ryan Blaney durante la temporada 2019 Foto de: Matt Sullivan vía Getty Images