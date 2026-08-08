NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson

Ryan Blaney se hizo con la pole position en Iowa con una vuelta de 23,474 s a bordo de su Ford n.º 12Team Penske , superando al Chevrolet n.º 5 Hendrick Motorsports pilotado por Kyle Larson por 0,018 s. Joey Logano, compañero de Blaney en el equipo Penske , saldrá tercero.

Esta será la decimoquinta pole de la carrera de Blaney y la primera en Iowa. También ganó la carrera inaugural de la Copa en Iowa en 2024.

"Ha sido un día genial. Agradezco que el coche fuera tan rápido. Nuestro Ford Mustang ya había sido rápido en los entrenamientos y pude marcar una buena vuelta. Mi primera vuelta no salió como quería. Por suerte, teníamos suficiente agarre. El coche se fue un poco hacia dentro. Cambié un poco la trazada en la segunda vuelta para ir un poco más rápido y hacerme con la pole.

"Este fin de semana llevamos un casco especial (un homenaje a Kyle Busch). Es bonito; ojalá ese casco llegue hasta la Victory Lane".

Watch: Ryan Blaney shows off Kyle Busch tribute helmet at Iowa

Brad Keselowski se clasificó cuarto, pero sufrió un accidente en su segunda vuelta y tendrá que salir desde la cola de la parrilla. Tyler Reddick fue quinto, Ty Gibbs sexto, Austin Dillon séptimo, Connor Zilisch octavo, Ross Chastain noveno y Erik Jones décimo.

Esta es la primera vez en toda su carrera en la Copa que Zilisch se clasifica entre los diez primeros en un óvalo.

Más atrás en la parrilla, el piloto en la zona de riesgo de la Chase, Austin Cindric, saldrá en duodécima posición, mientras que el vigente ganador de Iowa, William Byron, lo hará en decimonovena.

Los compañeros de equipo de JGR, Briscoe y Hamlin, tuvieron problemas con los frenos en los entrenamientos y no pudieron encontrar un buen ritmo en la clasificación. Briscoe saldrá vigésimo y Hamlin, vigésimo noveno. Otro piloto de JGR se unirá a ellos en la segunda mitad de la parrilla, ya que Christopher Bell se clasificó en vigésimo primera posición.

Ryan Preece llega a esta carrera como el primer piloto por debajo de la línea de corte y saldrá en 35.ª posición tras un día desastroso para el Ford RFK n.º 60.

Resumen de la clasificación

Watch: Keselowski snaps loose, crashes in Iowa qualifying

Hubo muchos momentos de tensión durante la sesión, con Larson marcando la referencia entre los diez primeros coches en pista. Mantuvo el primer puesto hasta que llegó Blaney, de l . Al ser el decimoctavo coche en salir, mejoró su tiempo en la segunda vuelta y superó a Larson por 0,018 s.

Elliott, que sufrió algunos daños al dar una vuelta de campana en los entrenamientos, quedó muy por debajo del ritmo y saldrá cerca de la cola de la parrilla, en la 32.ª posición.

Parecía que algunos de los pilotos que salieron al principio de la sesión tenían ventaja, ya que nombres sorprendentes se mantuvieron cerca de la cabeza durante un tiempo.

Josh Berry estuvo a punto de chocar contra el muro en su primera vuelta tras salirse mucho de la trazada, pero de alguna manera logró recuperarse en la segunda vuelta, subiendo muchos puestos en la parrilla. Unos cuantos pilotos tuvieron que abandonar su segunda vuelta debido a problemas con sus monoplazas.

Keselowski luchó por la pole y, aunque perdió algo de terreno al final de su vuelta, consiguió el tercer puesto. Por desgracia, el copropietario de RFK Racing perdió el control momentos después, al inicio de su segunda vuelta, y se estrelló contra el muro. La parte trasera del coche sufrió daños importantes, por lo que tendrá que salir desde la cola de la parrilla.

Logano fue el único piloto que se acercó a los dos primeros, empatando con Larson, pero perdiendo el desempate debido a su posición en la clasificación general.