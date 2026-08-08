NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson
Penske y Hendrick copan la primera fila en una sesión de clasificación atípica en el Iowa Speedway
Ryan Blaney se hizo con la pole position en Iowa con una vuelta de 23,474 s a bordo de su Ford n.º 12Team Penske , superando al Chevrolet n.º 5 Hendrick Motorsports pilotado por Kyle Larson por 0,018 s. Joey Logano, compañero de Blaney en el equipo Penske , saldrá tercero.
Esta será la decimoquinta pole de la carrera de Blaney y la primera en Iowa. También ganó la carrera inaugural de la Copa en Iowa en 2024.
"Ha sido un día genial. Agradezco que el coche fuera tan rápido. Nuestro Ford Mustang ya había sido rápido en los entrenamientos y pude marcar una buena vuelta. Mi primera vuelta no salió como quería. Por suerte, teníamos suficiente agarre. El coche se fue un poco hacia dentro. Cambié un poco la trazada en la segunda vuelta para ir un poco más rápido y hacerme con la pole.
"Este fin de semana llevamos un casco especial (un homenaje a Kyle Busch). Es bonito; ojalá ese casco llegue hasta la Victory Lane".
Watch: Ryan Blaney shows off Kyle Busch tribute helmet at Iowa
Brad Keselowski se clasificó cuarto, pero sufrió un accidente en su segunda vuelta y tendrá que salir desde la cola de la parrilla. Tyler Reddick fue quinto, Ty Gibbs sexto, Austin Dillon séptimo, Connor Zilisch octavo, Ross Chastain noveno y Erik Jones décimo.
Esta es la primera vez en toda su carrera en la Copa que Zilisch se clasifica entre los diez primeros en un óvalo.
Más atrás en la parrilla, el piloto en la zona de riesgo de la Chase, Austin Cindric, saldrá en duodécima posición, mientras que el vigente ganador de Iowa, William Byron, lo hará en decimonovena.
Los compañeros de equipo de JGR, Briscoe y Hamlin, tuvieron problemas con los frenos en los entrenamientos y no pudieron encontrar un buen ritmo en la clasificación. Briscoe saldrá vigésimo y Hamlin, vigésimo noveno. Otro piloto de JGR se unirá a ellos en la segunda mitad de la parrilla, ya que Christopher Bell se clasificó en vigésimo primera posición.
Ryan Preece llega a esta carrera como el primer piloto por debajo de la línea de corte y saldrá en 35.ª posición tras un día desastroso para el Ford RFK n.º 60.
Resumen de la clasificación
Watch: Keselowski snaps loose, crashes in Iowa qualifying
Hubo muchos momentos de tensión durante la sesión, con Larson marcando la referencia entre los diez primeros coches en pista. Mantuvo el primer puesto hasta que llegó Blaney, de l . Al ser el decimoctavo coche en salir, mejoró su tiempo en la segunda vuelta y superó a Larson por 0,018 s.
Elliott, que sufrió algunos daños al dar una vuelta de campana en los entrenamientos, quedó muy por debajo del ritmo y saldrá cerca de la cola de la parrilla, en la 32.ª posición.
Parecía que algunos de los pilotos que salieron al principio de la sesión tenían ventaja, ya que nombres sorprendentes se mantuvieron cerca de la cabeza durante un tiempo.
Josh Berry estuvo a punto de chocar contra el muro en su primera vuelta tras salirse mucho de la trazada, pero de alguna manera logró recuperarse en la segunda vuelta, subiendo muchos puestos en la parrilla. Unos cuantos pilotos tuvieron que abandonar su segunda vuelta debido a problemas con sus monoplazas.
Keselowski luchó por la pole y, aunque perdió algo de terreno al final de su vuelta, consiguió el tercer puesto. Por desgracia, el copropietario de RFK Racing perdió el control momentos después, al inicio de su segunda vuelta, y se estrelló contra el muro. La parte trasera del coche sufrió daños importantes, por lo que tendrá que salir desde la cola de la parrilla.
Logano fue el único piloto que se acercó a los dos primeros, empatando con Larson, pero perdiendo el desempate debido a su posición en la clasificación general.
Parrilla
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Tiempo
|Mph
|1
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|
23.474
|134.191
|2
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|
+0.018
23.492
|134.088
|3
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|
+0.018
23.492
|134.088
|4
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|
+0.029
23.503
|134.025
|5
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|
+0.049
23.523
|133.911
|6
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|
+0.071
23.545
|133.786
|7
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|
+0.071
23.545
|133.786
|8
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|
+0.076
23.550
|133.758
|9
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|
+0.092
23.566
|133.667
|10
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|
+0.121
23.595
|133.503
|11
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|
+0.124
23.598
|133.486
|12
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|
+0.125
23.599
|133.480
|13
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|
+0.128
23.602
|133.463
|14
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|
+0.143
23.617
|133.378
|15
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|
+0.151
23.625
|133.333
|16
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|
+0.169
23.643
|133.232
|17
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|
+0.179
23.653
|133.175
|18
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|
+0.181
23.655
|133.164
|19
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|
+0.188
23.662
|133.125
|20
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|
+0.189
23.663
|133.119
|21
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|
+0.189
23.663
|133.119
|22
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|
+0.200
23.674
|133.057
|23
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|
+0.208
23.682
|133.012
|24
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|
+0.213
23.687
|132.984
|25
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|
+0.227
23.701
|132.906
|26
|B. Wallace 23XI Racing
|23
|Toyota
|
+0.235
23.709
|132.861
|27
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|
+0.244
23.718
|132.811
|28
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|
+0.255
23.729
|132.749
|29
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|
+0.288
23.762
|132.565
|30
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|
+0.303
23.777
|132.481
|31
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|
+0.328
23.802
|132.342
|32
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|
+0.345
23.819
|132.247
|33
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|
+0.374
23.848
|132.087
|34
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|
+0.396
23.870
|131.965
|35
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|
+0.490
23.964
|131.447
|36
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|
+0.530
24.004
|131.228
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