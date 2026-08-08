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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Iowa

NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson

Penske y Hendrick copan la primera fila en una sesión de clasificación atípica en el Iowa Speedway

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Ryan Blaney se hizo con la pole position en Iowa con una vuelta de 23,474 s a bordo de su Ford n.º 12Team Penske , superando al Chevrolet n.º 5 Hendrick Motorsports pilotado por Kyle Larson por 0,018 s. Joey Logano, compañero de Blaney en el equipo Penske , saldrá tercero.

Esta será la decimoquinta pole de la carrera de Blaney y la primera en Iowa. También ganó la carrera inaugural de la Copa en Iowa en 2024.

"Ha sido un día genial. Agradezco que el coche fuera tan rápido. Nuestro Ford Mustang ya había sido rápido en los entrenamientos y pude marcar una buena vuelta. Mi primera vuelta no salió como quería. Por suerte, teníamos suficiente agarre. El coche se fue un poco hacia dentro. Cambié un poco la trazada en la segunda vuelta para ir un poco más rápido y hacerme con la pole.

"Este fin de semana llevamos un casco especial (un homenaje a Kyle Busch). Es bonito; ojalá ese casco llegue hasta la Victory Lane".

Watch: Ryan Blaney shows off Kyle Busch tribute helmet at Iowa

Brad Keselowski se clasificó cuarto, pero sufrió un accidente en su segunda vuelta y tendrá que salir desde la cola de la parrilla. Tyler Reddick fue quinto, Ty Gibbs sexto, Austin Dillon séptimo, Connor Zilisch octavo, Ross Chastain noveno y Erik Jones décimo.

Esta es la primera vez en toda su carrera en la Copa que Zilisch se clasifica entre los diez primeros en un óvalo.

Más atrás en la parrilla, el piloto en la zona de riesgo de la Chase, Austin Cindric, saldrá en duodécima posición, mientras que el vigente ganador de Iowa, William Byron, lo hará en decimonovena.  

Los compañeros de equipo de JGR, Briscoe y Hamlin, tuvieron problemas con los frenos en los entrenamientos y no pudieron encontrar un buen ritmo en la clasificación. Briscoe saldrá vigésimo y Hamlin, vigésimo noveno. Otro piloto de JGR se unirá a ellos en la segunda mitad de la parrilla, ya que Christopher Bell se clasificó en vigésimo primera posición.

Ryan Preece llega a esta carrera como el primer piloto por debajo de la línea de corte y saldrá en 35.ª posición tras un día desastroso para el Ford RFK n.º 60.

Resumen de la clasificación

Watch: Keselowski snaps loose, crashes in Iowa qualifying

Hubo muchos momentos de tensión durante la sesión, con Larson marcando la referencia entre los diez primeros coches en pista. Mantuvo el primer puesto hasta que llegó Blaney, de l . Al ser el decimoctavo coche en salir, mejoró su tiempo en la segunda vuelta y superó a Larson por 0,018 s.

Elliott, que sufrió algunos daños al dar una vuelta de campana en los entrenamientos, quedó muy por debajo del ritmo y saldrá cerca de la cola de la parrilla, en la 32.ª posición.

Parecía que algunos de los pilotos que salieron al principio de la sesión tenían ventaja, ya que nombres sorprendentes se mantuvieron cerca de la cabeza durante un tiempo.

Josh Berry estuvo a punto de chocar contra el muro en su primera vuelta tras salirse mucho de la trazada, pero de alguna manera logró recuperarse en la segunda vuelta, subiendo muchos puestos en la parrilla. Unos cuantos pilotos tuvieron que abandonar su segunda vuelta debido a problemas con sus monoplazas.

Keselowski luchó por la pole y, aunque perdió algo de terreno al final de su vuelta, consiguió el tercer puesto. Por desgracia, el copropietario de RFK Racing perdió el control momentos después, al inicio de su segunda vuelta, y se estrelló contra el muro. La parte trasera del coche sufrió daños importantes, por lo que tendrá que salir desde la cola de la parrilla.

Logano fue el único piloto que se acercó a los dos primeros, empatando con Larson, pero perdiendo el desempate debido a su posición en la clasificación general.

Parrilla

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Fabricante Tiempo Mph
1 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford

23.474

134.191
2 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet

+0.018

23.492

134.088
3 United States J. Logano Team Penske 22 Ford

+0.018

23.492

134.088
4 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford

+0.029

23.503

134.025
5 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota

+0.049

23.523

133.911
6 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet

+0.071

23.545

133.786
7 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota

+0.071

23.545

133.786
8
C. Zilisch TrackHouse Racing
88 Chevrolet

+0.076

23.550

133.758
9 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet

+0.092

23.566

133.667
10 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota

+0.121

23.595

133.503
11 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet

+0.124

23.598

133.486
12 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford

+0.125

23.599

133.480
13
J. Berry Wood Brothers Racing
21 Ford

+0.128

23.602

133.463
14 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford

+0.143

23.617

133.378
15 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford

+0.151

23.625

133.333
16 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet

+0.169

23.643

133.232
17 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford

+0.179

23.653

133.175
18 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet

+0.181

23.655

133.164
19 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet

+0.188

23.662

133.125
20 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota

+0.189

23.663

133.119
21 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota

+0.189

23.663

133.119
22 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota

+0.200

23.674

133.057
23 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet

+0.208

23.682

133.012
24 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet

+0.213

23.687

132.984
25 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet

+0.227

23.701

132.906
26 United States B. Wallace 23XI Racing 23 Toyota

+0.235

23.709

132.861
27 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford

+0.244

23.718

132.811
28 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota

+0.255

23.729

132.749
29 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota

+0.288

23.762

132.565
30 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet

+0.303

23.777

132.481
31 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet

+0.328

23.802

132.342
32 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet

+0.345

23.819

132.247
33 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet

+0.374

23.848

132.087
34 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet

+0.396

23.870

131.965
35 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford

+0.490

23.964

131.447
36 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet

+0.530

24.004

131.228
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