Reddick gana en Indianápolis, Suárez fuera del top 10 al final

Reddick superó la curva 1 en el reinicio de la carrera sin sufrir daños, mientras que la mayoría de los participantes no lo hicieron, incluido Ross Chastain, que se salió por la zona de escape y volvió a la pista en cabeza.

Con varios coches que se salieron de la pista luchando por la posición, entre los que estaba el mexicano Daniel Suárez, Reddick finalmente pasó a Chastain y lo adelantó para conseguir la victoria.

Chastain, sin embargo, fue penalizado por la NASCAR por cortar la curva y cayó al 27º puesto.

La victoria es la segunda de la carrera de Reddick, las dos de esta temporada y ambas en circuitos permanentes.

"Estaba como, 'uh-oh'. Pero era un escenario del que se había hablado", dijo Reddick sobre la maniobra de Chastain. "Si te quedas embotellado, ¿qué haces? Tomar la vía de acceso”.

"No podía creer que me adelantara a mí. Estaba esperando a ver si iba a tener una penalización porque no quería quitarle de en medio y hacer su carrera peor de lo que era”.

La victoria del domingo llega después de que Reddick anunciara hace un par de semanas que dejaría Richard Childress Racing después de la temporada 2023 y que se uniría a 23XI Racing.

Cuando se le preguntó cómo su equipo ha sido capaz de mantenerse centrado en ganar, Reddick dijo: "Simplemente sabemos de lo que somos capaces, y lo hicimos en Road America. Ciertamente, fue un pequeño bache en el camino, pero salimos y ganamos una carrera de manera justa hace un par de semanas y si no cambiamos nada, seguimos trabajando muy, muy duro, encontramos una manera de volver a Victory Lane.

"Estoy muy contento de poder hacerlo aquí, en Indianápolis. Este es un lugar realmente especial para correr, y realmente emocionado de besar los ladrillos".

Con los resultados revisados, Austin Cindric fue acreditado con el segundo lugar, Harrison Burton en tercero, Todd Gilliland cuarto y Bubba Wallace quinto.

Completaron el top-10 Joey Logano, A.J. Allmendinger, Michael McDowell, Cole Custer y Chris Buescher, que en un momento dado estuvo dos vueltas por debajo en la carrera.

Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro se lleva la bandera a cuadros 1 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 2 / 12 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 3 / 12 Foto de: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 4 / 12 Foto de: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 5 / 12 Foto de: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 6 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 7 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 8 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 9 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 10 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 11 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images Ganador de la carrera Tyler Reddick, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 12 / 12 Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images