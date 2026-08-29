Parrilla de salida de NASCAR Cup en Daytona: Ross Chastain gana la pole position

Con una vuelta de 48.809s (184.396mph), Ross Chastain consiguió la pole position en Daytona International Speedway con el Chevrolet No. 1 de Trackhouse Racing. Compartirá la primera fila con Chris Buescher en el Ford No. 17 de RFK Racing, quien quedó a 0.051s de Chastain en la ronda final de clasificación.

"No estoy seguro de que esperáramos eso al salir del taller, para ser honesto," dijo Chastain, quien anteriormente ganó poles en Nashville (2023) y Watkins Glen (2024). Siempre intentas ser eficiente -- intentas tener la menor resistencia aerodinámica posible cuando vienes a Daytona. Y estás intentando ponerle el máximo agarre con este nuevo paquete. Me quito el sombrero ante Trackhouse, ECR. Después de tener nuestros problemas (de motor) la semana pasada, y volver enseguida y redimir todo eso ... es un premio de pole Busch Light, y como piloto de Busch Light, esto significa mucho."

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Austin Hill saldrá tercero en el mejor resultado de clasificación de su carrera, mientras que el aspirante al Chase Ryan Preece saldrá cuarto, y Riley Herbst quinto.

Shane van Gisbergen, quien llega a esta carrera con el 16.º y último puesto del Chase, saldrá sexto, seguido por Connor Zilisch en séptimo, así que los tres autos de Trackhouse saldrán dentro de los diez primeros.

Austin Cindric saldrá octavo, Joey Logano noveno, y Kyle Larson décimo.

Ronda 1

Ryan Preece, No. 60 RFK Racing Ford Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Por apenas tercera vez esta temporada, un piloto y equipo no lograron clasificarse para el evento, ya que 41 autos se inscribieron para la carrera de la Cup en Daytona, con 40 lugares disponibles en la parrilla. Había cinco autos abiertos compitiendo por esas últimas cuatro posiciones junto a los 36 equipos con charter.

Casey Mears (Chevrolet No. 62 de Beard Motorsports), Daniel Dye (Chevrolet No. 78 de Live Fast Motorsports, Joey Gase (Chevrolet No. 44 de NY Racing Team), y Corey Heim (Toyota No. 67 de 23XI Racing) todos lograron entrar en la carrera.

Gase fue el último en lograrlo, entrando en la carrera por 0.125s. Heim fue el piloto abierto mejor clasificado, ya que saldrá 11.º en la parrilla.

Un desafortunado DNQ para un piloto que no logró entrar en la carrera fue Gray Gaulding en el Ford No. 66 'Garage 66', que tocó fondo con fuerza en las curvas 1/2. El difusor trasero no parecía estar bien asegurado. Gaulding intentaba hacer su primera salida en Cup en tres años.

Herbst marcó la referencia inicial, liderando a mitad de la sesión con una vuelta de 48.949s. Cuando los últimos diez autos salieron a pista, Preece superó a Herbst con una vuelta de 48.897s mientras intenta abrirse paso hacia el Chase.

Logano fue el último piloto en avanzar a la segunda ronda, superando a Heim por solo 0.004s.

Curiosamente, las luces de precaución de NASCAR se encendieron brevemente durante la vuelta de Ty Gibbs, así que los oficiales de la serie le permitieron enfriar el auto y hacer otra tanda de clasificación. Fue 21.º en su primera tanda, pero terminó 14.º en su segundo intento.

Ronda 2

Ross Chastain, No. 1 Trackhouse Racing Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Preece avanzó a la ronda por la pole de la clasificación junto con Herbst, A. Hill, Chastain, Buescher, Zilisch, Van Gisbergen, Cindric, Larson y Logano.

El grupo salió en orden del décimo al primero, por lo que Preece fue el último piloto en pista. Los tiempos de vuelta mejoraron para la mayoría de los autos en la segunda ronda, con Logano poniéndose P1 con un 49.074s.

Cindric luego saltó a lo más alto de la tabla con un 49.071s, pero no duró mucho, ya que Van Gisbergen fue el más rápido de todos con un 49.019s. Se mantuvo en la pole provisional a mitad de la sesión.

Buescher luego destrozó el tiempo de SVG con un 48.859s, una décima y media completa más rápido, pero el listón siguió subiendo cuando Chastain se puso al frente con un 48.808s. Nadie pudo igualarlo, ni siquiera Preece, que se colocó cuarto entre los diez primeros.

No hubo incidentes en la clasificación.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup Coke Zero Sugar 400 en Daytona

Fotos de Daytona II - viernes