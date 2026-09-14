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NASCAR Cup Gateway

Las multas por palabrotas se duplican en NASCAR tras Gateway, dinero que pueden ganar los fans

Con 18 banderas amarillas y una carnicería sin fin, no es de extrañar que Gateway haya más que duplicado el bote de palabrotas ya existente.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Erik Jones, Legacy Motor Club

Se registraron 245 palabrotas en las radios de la NASCAR Cup durante la trepidante carrera del domingo en el WWT Raceway, y dado que el organismo regulador paga una multa autoimpuesta de 5 dólares por cada una, eso supone un total de 1.225 dólares que se suman al bote de las palabrotas.

Como parte de esta nueva promoción, los aficionados pueden ganar el dinero de ese bote si adivinan correctamente el número de palabrotas que se dicen en los canales de radio cada domingo.

En la Southern 500 de la semana pasada en Darlington, se captaron 223 palabrotas en los micrófonos abiertos. El total asciende ahora a 468 palabrotas entre las dos primeras carreras de la Chase, lo que suma 2.340 dólares en el bote.

La palabrota favorita entre el personal de los boxes siguió siendo "fuck", que suma 235 de las 468 palabrotas pronunciadas hasta ahora. Le sigue "shit", con 103. Hacen su debut en la clasificación de palabrotas "bullsh*t" y, como era de esperar, "sh*tshow", ya que la carrera del domingo batió el récord del circuito de Gateway en cuanto a banderas amarillas, con 18.

Hasta ahora se han contabilizado un total de 13 palabras diferentes, pero los pilotos y los equipos seguramente se volverán más creativos a medida que aumente la presión en la lucha por el título, cada vez más reñida.

Además, puedes obtener más información sobre esta original promoción del "bote de palabrotas" de la NASCAR haciendo clic aquí.

Kyle Larson ganó la carrera, poniendo fin a una racha de 51 carreras sin victorias y situándose a solo nueve puntos de Denny Hamlin y del liderato del campeonato.

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Artículo previo Estado del Chase de NASCAR Cup Series tras la caótica carrera en Gateway

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